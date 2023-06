Brenda Serpa recomienda a Gabriela tras ampay: “Más vale gordito conocido que chibolo por conocer”

Luego que Gabriela Serpa confesara que está en un nuevo romance con un joven estudiante de aviación de nombre, Gonzalo Méndez Camacho tras el ampay propalado por las cámaras de Magaly TV La Firme, el programa de Magaly Medina fue en busca de las hermanas de la actriz cómica. ¿Qué dijeron?

Ante ello, Brenda y Claudia Serpa se animaron a comentar y no dudaron en mandar sus recomendaciones a su hermana, la integrante de JB en ATV. Para ellas, es bien clara la situación y dejaron entrever que ‘mejor conocido que por conocer’. Estas fueron las declaraciones de las modelos.

“Ahora no la va a tener fácil porque Alfredito sabe que en cualquier momento puede venir alguien y lo atrasan”, reveló la excandidata a Miss Perú. Por otro lado, Brenda da luz verde al supuesto romance entre Gaby y Alfredo, pues dijo que aprueba totalmente que el cómico y su hermana se den una oportunidad en el amor.

“Yo siento que Alfredito se merece una oportunidad. Yo le he dicho a mi hermana que más vale hombre conocido que chibolo por conocer”, agregó.

Por su parte, Claudia fue más directa en su opinión. “El amor viene en diferentes paquetes, envolturas, mejor dicho porque él sería un paquetón. Si hay amor y si se llegan a querer, pues adelante no”, mencionó la modelo.

Al parecer las hermanas tienen gran cariño para Alfredo, y es que Claudia y Brenda no dudaron en hablar lo que viene sufriendo, su hermana luego que el cómico lo choteó a nivel nacional, por eso a Gaby no le habría quedado de otra.

“Ay, a mí me da pena de verdad porque yo sí siento que Alfredito merece una oportunidad. Además, yo le he dicho a mi hermana ‘más vale gordito conocido, qué chibolo por conocer’. Nosotros le hemos aconsejado a Gaby, preferimos un hombre maduro porque el chibolo todavía no sabe ni limpiar. Nosotros le aconsejamos, pero ella dice: ‘no déjenme ser, déjenme vivir’, ya pues qué podemos hacer”, manifestó la exretadora de Luciana Fuster.

Según sus hermanas, la rubia estaría indecisa y solo le lleva la corriente a Alfredo. “Que ponga de su parte y que nunca se olvide de la familia porque decidimos quiénes entran, no el amor porque eso lo decide Gaby, pero Alfredito lo conocemos y si quiere algo con mi hermana que invierta una ‘salidita’ no sé, saliendo de las grabaciones”, acotó Claudia.