Gabriela Serpa pide a los ‘chacales’ de Magaly Medina que sigan a Alfredo Benavides: “Le tapan todas sus cosas”

La actriz cómica Gabriela Serpa se presentó en el set de Magaly TV La Firme para hablar de su reciente ampay con su actual pareja, Gonzalo Méndez Camacho. La modelo dejó entrever que le parece extraño como es que se enteraron de su nuevo romance y podría ser que su compañero de JB en ATV, Alfredo Benavides, mandó a los ‘urracos’ de Magaly Medina a que la sigan para captarla con su pareja 8 años menor que ella.

Es por eso, que la hermana de Claudia Serpa le pidó a los ‘Urracos‘ que también sigan y muestren las andanzas del actor cómico, tal y como la siguieron a ella junto a su nueva relación: “¿Por qué Patrick (Llamo) siempre lo apoya? Porque es su amigo y su pata. Ya me di cuenta ya, porque le tapan todas sus cosas”, dijo Gabriela en alusión al productor de ‘Magaly TV La Firme, Patrick Llamo, quien es íntimo amigo del hermano menor de Jorge Benavides.

“¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué con la mujer? Solo a mí. Que lo busquen con sus bebitas”, añadió la modelo un tanto incómoda, pero logrando entender la situación. La actriz también dejó en claro que con Benavides solo les une una amistad y compañerismo de trabajo, y que espera que en esta oportunidad no le haga la ‘Ley del Hielo’, como lo hizo tras enterarse de las imagenes del ampay de Magaly TV La Firme.

Alfredo Benavides confiesa la relación que tiene ahora con Gabriela Serpa

El actor cómico Alfredo Benavides se pronunció por primera vez para las cámaras de Magaly TV La Firme tras el ampay de su compañera y amiga Gabriela Serpa en Huaral. El hermano de Jorge Benavides confiesa que se sorprendió con las imágenes, pero que lamenta que se haya malinterpretado su trato en medio de sus grabaciones de Sketch. Como se recuerda, ambos estaban iniciando un romance que fue apagado por el ampay de la ‘Pelirroja’.

Sin embargo, el popular ‘Niño Alfredito‘ confiesa que a Gabriela la considera una amiga, pero si de relación se trata no le gustaría que sea ‘poliamorosa‘: “Esa vez dije que quería una relación abierta, pero es algo que no me gustaría y tampoco me gustaría que mi pareja sea poliamorosa. Entonces, solo era una broma que hice para el programa”, reveló el artista para la prensa de Magaly TV La Firme.

“Si yo comienzo a interesarme en una persona, yo podría conquistarla en buena onda y sin hacerle daño. Hay muchos hombres que ven a una mujer despampanante y luego logran el objetivo y chau. Yo no haría eso jamás”, concluyó.

Nueva pareja de Gabriela Serpa está denunciado por violencia psicológica

Durante la más reciente emisión de Magaly TV La Firme, Gabriela Serpa hizo una aparición para confirmar abiertamente su nuevo romance con Gonzalo Méndez Camacho. A través de una llamada telefónica, la actriz cómica expresó su emoción al revelar que está saliendo con un estudiante de aviación comercial. Sin embargo, el programa de ATV optó por compartir algunos detalles sobre la historia personal de su nuevo compañero sentimental.

“Atenta Serpa que tu juvenal pretendiente pasó por nuestro escáner y notamos que hace dos meses fue denunciado por violencia psicológica por la madre de su hijo, quien lo denunció por haberle dicho (frases altisonantes) por motivos que ella ya tiene pareja. Por eso, hace un mes le dieron orden de alejamiento contra su ex y hace un año lo denunciaron por golpear a otra persona a la salida de una discoteca en Barranco”, se escucha en la nota de Magaly TV La Firme.