Magaly Medina desvela el motivo de la cancelación del programa ‘Mujeres de la pm’

Fuertes declaraciones. La presentadora de ATV Magaly Medina comparte su opinión con su teleaudiencia sobre la abrupta finalización del programa de América TV, ‘Mujeres de la PM‘, liderado por Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens, Gianella Neyra y Katia Condos. Para la comunicadora asegura saber los presuntos motivos de su salida del aire y que estos difieren notablemente de los expresados por las actrices. ¿Qué fue lo que dijo?

En el último programa de Magaly TV La Firme, la pelirroja manifestó que las actrices no dicen la verdad sobre el fin de su programa, cuando solo mencionan que se irían tras 16 episodios. La periodista afirma que esto obedecería más a un tema por el ratíng. “Hay una regla básica en los programas de televisión: tú puedes estar reemplazando a alguien, cuidándole el horario (...), pero si tu producto es bueno, se queda, no te botan, no te sacan de la programación”, expresó en un inicio la comunicadora.

Según la figura del canal de la avenida Arequipa, afirma que pese a que las actrices Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens, Gianella Neyra y Katia Condos sean muy buenas en sus roles, no significa que la harán en la televisión: “No se dan cuenta de que pueden ser todas muy buenas actrices, pero juntas haciendo un programa hasta el momento no la han ´chuntado´”, agrega Magaly Medina.

Rebeca Escribens recibe apoyo de sus amigas. (Foto: Instagram)

¿Qué dijo Rebeca Escribens sobre el fin de ‘Mujeres de la PM‘?

La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens decidió tomarse un tiempo en su programación para dar a conocer el fin de ‘Mujeres de la PM’ y el más sentido agradecimiento a ‘América TV’ por su confianza. La actriz afirma que quedó con el canal quedarse para 16 programas junto a sus amigas, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Katia Condos.

“Desde un inicio, nosotras quedamos con América TV, y estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos dieron, desde el año pasado ya estábamos cuajando esos 16 programas en el primer semestre del año”, dijo en un inicio.

“Gracias América TV por habernos brindado su plataforma y poder divertirnos nosotras, para luego divertir a todo el público. No se pierdan la última edición de ‘Mujeres de la PM’ este 17 de junio”, finalizó Rebeca en su espacio de América.

Rebeca Escribens se pronuncia antes conflictos sociales del país. América TV

¿Qué dijeron los fans de ‘Mujeres de la PM‘?

Una vez que, Rebeca Escribens confesara que ‘Mujeres de PM‘ no iba más en la programación de América Televisión, tras 16 episodios junto a las actrices, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Katia Condos. La fanaticada en redes sociales no estuvieron de acuerdo por el fin de la temporada, y se mostraron descilucionados y expresaron que no estaban de acuerdo. Incluso, manifestaron que esperan que ese espacio no sea llenado por algún programa de Gisela Valcárcel.

“No, ojalá que se den cuenta de que no queremos a Gisela”, “Me gustaba mucho su programa”, “No me lo creo, me gustaba mucho Rebeca, Gianella, Almendra y Katia, su conducción lo máximo”,“Se van porque viene Gisela”, “Son lo mejor del sábado por la noche, no queremos a Gisela”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.