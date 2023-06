Nicole Akari contó detalles de su beso con Jair Mendoza: “Si hubiera sido más avispada me hubiera lanzado”

La estilista Nicole Akari no duda en contar una y otra vez sobre el beso que le dio Jair Mendoza hace mucho tiempo. Según la asesora de imagen, este hecho ocurrió cuando Yahaira Plasencia no aparecía en sus vidas. Asimismo, resaltó que para ella, esta anécdota no tiene nada de malo, es por eso que no tiene nigún problema en contarla.

Te puede interesar: “Mi suegro es como un papá para mí”, el gran cariño que le tiene Jota Benz al padre de Angie Arizaga

Nicole Akari fue invitada al programa ‘Hablemos de Belleza’, con Deisy Córdova. Aquí la experta en moda confesó que le asustó el beso que le robó Jair Mendoza, y no supo cómo reaccionar.

“Yo a Jair lo conozco hace muchos años, esto no pasó ayer, él iniciaba su carrera, yo andaba con un grupo que eran amigos de él y saliendo de la discoteca, se dio esto y yo lo tome a mal, si te asusta un poco en el momento, no estaba tan acostumbrada, de repente si hubiera sido más avispada o más viva, como se dicen por ahí, me le hubiera tirado encima y genial”, indicó Nicole al espacio de Willax TV.

Te puede interesar: Murió Carlos Gonzales: dueño de Tumbao que tuvo polémicos romances con Vernis Hernández y Génesis Tapia

La asesora señaló que le chocó un poco este atrevimiento del cantante, pues ella lo considera como un amigo.

“A mí me asustó porque era mi amigo. Entonces, en el momento, como que sí me chocó un poquito. Yo de ahí lo seguí viendo”, explicó Nicole, quien resaltó que esto ocurrió cuando no conocía a Yahaira Plasencia.

Nicole Akari tiene una guerra declarada con Yahaira Plasencia por una deuda.

Además, la estilista también se refirió a la vez que Jair se enojó con ella por haber contado esta experiencia de forma pública. Sin embargo, esta enemistad no duró mucho, pues la hoy pareja de Yahaira Plasencia es una persona que considera mucho. Lo que sí remarcó es que tuvo que intervenir un tercero para que vuelvan a hablar.

Te puede interesar: Carlos Gonzales: de tener una cadena de discotecas a perderlo todo por sus escándalos

“Lo quiero mucho, es muy buen profesional, canta lindo. Siempre ha sido buena onda y no siento que yo haya dicho algo malo ni una mentira”, dijo.

Confiesa que le escriben futbolistas

Durante la entrevista, Nicole Akari confesó que muchos personajes de la farándula le escriben. Además de varones involucrados al mundo del fútbol.

“Te escriben mucho, futbolistas muchos, yo no miro futbol, no sé ni cómo juegan, yo no me daba cuenta, quienes se deban cuenta era mis asistentes, ellos me decían te esta escribiendo tal futbolista, yo no sé quiénes son, pero cuando los veía, me daba cuenta, te voy a ser muy honesta me escribe mucha gente, pero yo no le respondo a nadie”, remarcó.

En otro momento, Nicole Akari fue consultada por cómo se dio cuenta de su opción sexual y si fue difícil el cambio físico. “Yo he tenido la suerte de vivir con mi familia siempre, de tener mucho cariño y siempre fueron muy claros y directos conmigo. He tenido una madre y un padre que me han dejado todo. Para mí eso ha sido el pilar principal de que Nicole pueda estar tranquila, que pueda llevar una vida normal, tuve hormonas desde muy joven con doctores y cirugías, operaciones y todo, me las costeo yo”, detalló la experta en modas.

La estilista contó que cuando modelaba no se había sometido a ninguna operación. Una vez que entró a la televisión, gracias a la productora Mariana Ramírez del Villar, decidió someterse a cirugías para su cambio de imagen.