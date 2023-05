Yahaira Plasencia oficializó su relación con Jair Mendoza y recibió duras críticas de Magaly Medina

Magaly Medina critica que Yahaira Plasencia haya formalizado a cantante. ATV.

Yahaira Plasencia decidió oficializar la relación que hace un tiempo tiene con el cantante Jair Mendoza. Ambos fueron vistos en un evento musical y el intérprete nacional fue el primero en referirse acerca del romance que tiene con la salsera.

Al respecto, la intérprete de ‘Acaríciame’ señaló que se encuentra viviendo una linda etapa en el amor, pero ha tomado la decisión de mantenerlo de formar reservada y en privado, lejos de las cámaras de televisión.

“Sigo llevando mi vida privada bajo siete llaves y así lo quiero seguir manteniendo. Desde hace tiempo compartimos y otra cosa es que no quiera exponer nada, no lo voy a hacer y no voy a hablar de mi vida privada, pero todo super bien”, contó para las cámaras de América Espectáculos.

Además, tuvo palabras de elogio hacia el talento nacional que le habría robado el corazón. “Es un gran chico, es una buena persona, estoy en una linda etapa y estoy tranquila y muy contenta”, aseguró.

Como se recuerda, a fines del 2022 ellos fueron captados pasando un día de playa en Punta Cana y comentaron que estaban saliendo y conociéndose; sin embargo, esto no fue del agrado de su productor Sergio George y le pidió que priorice su carrera musical.

Al respecto, Yahaira Plasencia decidió tomar distancia por un tiempo de Jair Mendoza y priorizar su carrera. No obstante, ahora que el productor internacional ya no trabajara con la ‘Rosada del Rímac’, Yahaira Plasencia se animó a oficializar ante los medios su relación, con su actual pareja.

“Mi prioridad siempre va a ser mi carrera, estoy trabajando muchísimo por el lanzamiento de mi segundo álbum. Estoy en una etapa muy bonita en todo sentido”, indicó.

Yahaira Plasencia oficializó su relación con Jair Mendoza y recibió duras críticas por Magaly Medina.

Jair Mendoza ya conoce a la familia de Yahaira Plasencia

Por su lado, Jair Mendoza comentó que se encuentra viviendo una linda etapa y reveló que se ha ganado el cariño de la familia de Yahaira Plasencia.

“Es muy lindo coincidir con alguien que comparte lo mismo que tú haces. Le tengo muchísimo cariño a toda la familia de Yahaira, a su mamá y papá. Les mando un beso enorme y agradezco que me han acogido en su casa como uno más”, expresó.

Jair Mendoza también expresó que al igual que Yahaira Plasencia, mantendrá su relación lejos de las redes sociales y que solo se dedicarán a disfrutar el sentimientos que está naciendo entre ellos.

“Estamos pasando una etapa muy tranquila, bonita y tratamos de no exponerlo mucho en redes porque preferimos mantenerlo de esa forma”, explicó.

Yahaira Plasencia confirmó relación con Jair Mendoza y recibió duras críticas por parte de Magaly Medina. América TV.

Magaly Medina criticó que Yahaira Plasencia haya formalizado a cantante

La noche del 24 de mayo, Magaly Medina se dedicó a burlarse de la oficialización que hizo la expareja de Jefferson Farfán, y desmereció a su reciente pareja porque, de acuerdo a ella, es un artista desconocido.

“Pero ahora resulta que oficializa a Jair, que es un cantante intrascendente, que tiene menos disco que ella, es menos conocido que ella. ¡Que tal pareja!”, expresó la polémica conductora.

Magaly Medina señaló que recién se pudo escuchar de Jair, cuando fue relacionado con Yahaira Plasencia. “Escuchamos de Jair desde que salió con Yahaira... debe ser su pata, amigo para que ella le esté haciendo el favor de crearse un romance para que él se haga conocido”, indicó.

Sin embargo, también resaltó que a la salsera no le haya importado las declaraciones que dio la asesora de modas Nicole Akari, al revelar que Jair le había robado un beso.

“Pero luego de que esta chica Nicole Akari dijo que él la había besado o intentado besar en una fiesta, ah bueno qué modernos, entonces es su best friends, su pinky. Pero a la Yaha eso parece no importarle, hay mujeres que no les importa. Tantas cosas hemos visto en este medio y a las parejas de entonces suele no importarles”, comentó.