Nicole Akari deja entre ver que tuvo “algo” con Jair Mendoza: “Qué iba a imaginar que estaría con Yahaira Plasencia”

Después que Nicole Akari revelara que el vestido que Yahaira Plasencia usó en los Premios Heat no fue de estreno y señalarla por deberle una cuantiosa suma de dinero, la diseñadora no se quedó ahí. A través de una entrevista para ‘América Hoy’, la fashionista dejó entre ver que había pasado “algo” entre ellos.

La diseñadora reveló que hoy en día es gran amiga de Jair Mendoza, y no desmintió a la periodista cuando le preguntó si había teniado algún vínculo más que amical con él. “Cuando pasó lo de Jair, no conocíamos a Yahaira, ni en pelea de perros. Yo conozco a Jair hace cuchomil años“, fueron las palabras de Nicole Akari.

“(¿Si Yahaira sabía que yo había tenido algo con Jair?) Qué iba a imaginar yo que ella iba a tener algo con Jair”, acotó a América Hoy.

Asimismo, reiteró que lo que ocurrió entre ellos, “no fue en el año de Yahaira, no tendría por qué atacarse. Yo no le he robado nada”.

Le recomendó ponerse dientes a Jair Mendoza

En otro momento, Nicola Akari aclaró que no siente ningún tipo de atracción por el cantante. Al contrario, lo considera como un gran amigo desde hace mucho tiempo. Incluso, fue ella quien le recomendó que se haga cambios físicos, como un diseño de sonrisa y baje de peso.

“Para que veas que ni me importó (cuando Jair inició su relación con Yahaira), ni siquiera me gustaba. Yo tengo novio, él era mi pata. Yo lo aconsejaba, píntate el pelo, arréglate esto, baja de peso (le decía). Yo le ayudaba a Jair, le pasé un preparador físico, le dije ponte dientes (diseño de sonrisa). Le he hecho un videoclip con Tony Succar”, indicó Nicole.

Nicole Akari hizo revelación sobre Jair Mendoza.

Yahaira Plasencia le debe dinero y unos aretes de diamantes

La experta en moda hace estas declaraciones después que desepotricara contra la cantante de salsa. Recordemos que la fashionista la acusó de deberle dinero y hasta de no haberle devuelto unos aretes de diamantes.

“En esta vida no todo es canje. Producción, maquillaje, horas de trabajo y al final decía: ‘Ay, en este momento no tengo, después te doy’. Después ver que entraba a una tienda y se compraba unas zapatillas Dior o unas Gucci. Yo no le creo absolutamente nada”, dijo Akari en el programa ‘Amor y Fuego’.

Nicole Akari confesó que la mamá de Yahaira Plasencia exigió que la despidan de programa de Willax TV. | Amor y Fuego.

Mientras que a ‘América Hoy’ dio detalles de unos costosísimos aretes que le prestó. “Me regalaron unos aretes hermosos. Eran unos diamantes en forma de alas de ángel, una belleza. Ella (Yahaira) se iba a JB, vino a la casa con la hermana y yo la arreglé. Ella vio los aretes: ‘Ay, qué lindos, préstamelos’. Le dije: ‘Yahaira, ni siquiera yo los he usado’, ‘Ay, no amiga, préstamelos’. Como se iba a ese canal, al frente de mi casa, dije: ‘Ya, póntelos y a la salida me los das’. Nunca regresó a mi casa”, confesó a programa de Ethel Pozo y Janet Barboza.

Nicol Akari contó que le pidió los pendientes a Yahaira Plasencia, pero la salsera se hizo la desentendida y le aseguró que ya se los había regresado. Incluso, le dijo que busque bien. “Yo le dije: ¿Perdón? ¿Cuándo me los has devuelto si yo no te visto la cara?’. Me dijo: Ay, ¿no te los devolví? Qué raro porque en mi casa no están. Búscalos bien’”, fue lo que le respondió la actual pareja de Jair Mendoza.