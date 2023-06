Ministra de la Mujer habló sobre ley de nombramiento automático de docentes: “Vamos a observarla, iremos al TC”

Ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, pide al Congreso no omitir informes técnicos del Ejecutivo.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, confirmó que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte observará la ley de nombramiento automático de docentes de colegios públicos que tengan más de tres años como contratados. Incluso, indicó que recurrirán al Tribunal Constitucional en caso el Congreso promulgue la norma por insistencia.

“El Congreso de la República del Perú tiene la potestad de hacer leyes, pero sin que estas irroguen gastos, sin que estas signifiquen un retroceso. Por ejemplo, la ministra de Educación expresó que vamos a observar esa norma, vamos a ir al Tribunal Constitucional porque estaría en contra de la meritocracia”, declaró Tolentino a Canal N.

En esa línea, la titular del MIMP advirtió que “todo lo avanzado” en el sector educación “podría detenerse o retroceder” de promulgarse la cuestionada norma.

“Invocamos al Congreso de la República que en las normas tome en cuenta las opiniones técnicas de nuestros sectores también”, reclamó Tolentino.

Norma afecta la meritocracia, afirman desde el Gobierno.

Nombramiento automático “va a afectar la caja fiscal”, afirma Alberto Otárola

Desde la base contraterrorista Valle Esmeralda en el Vraem, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, alertó que la ley de nombramiento automático de docentes desequilibrará el presupuesto fiscal para el año 2024.

“El nombramiento automático de docentes contratados va a afectar la caja fiscal y afecta algo importante que es la meritocracia. El Gobierno está nombrando profesores mediante concurso y los profesores estudian, se presentan y ganan la plaza a través de la meritocracia”, declaró Otárola.

El jefe del gabinete no descartó que, en caso el Parlamento insista en su propuesta, el Gobierno recurra al TC para que “defina el rumbo de estas normas que requieren más reflexión y ser estudiadas con mayor detenimiento”.

“Creo que tenemos que buscar un equilibrio, cuando una ley es expedida por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de observarla o no, y si se observa no es un capricho. Si se observa va aparejada de un informe técnico que viene de los sectores competentes para la efectivización de esa norma”, añadió.

El titular de la PCM dice que "no es un capricho" la observación de normas aprobadas por el Congreso.

Ley de nombramiento automático queda en suspenso

Tras la aprobación del proyecto de ley por el Pleno del Congreso, la congresista no agrupada Flor Pablo presentó un recurso de reconsideración de la votación, que será debatido en la siguiente legislatura.

“Por mero populismo e hipotecando el futuro de nuestros hijos, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Trabajo debatieron y aprobaron esta ley que no pasó por la Comisión de Educación. Presenté una cuestión previa para que esto sea debatido en la Comisión de Educación, pero fue rechazada. He presentado una reconsideración de la votación. No podemos permitir este retroceso a las mejoras que hemos tenido en la última década”, manifestó Pablo en un comunicado.

El cuestionado proyecto fue aprobado con 80 votos, 28 en contra y 6 abstenciones. Respaldaron la propuesta las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú. Votaron en contra de la iniciativa las agrupaciones de Fuerza Popular y Avanza País.

“La mayoría del Congreso le dio la espalda a la educación del país y pasó por encima de la Ley de Reforma Magisterial, aprobando con 80 votos un proyecto de ley impulsado por la bancada magisterial, de nombramiento automático de docentes contratados con 3 años a más de servicio, sin pasar por ningún tipo de evaluación”, expresó Flor Pablo.