Ricardo Mendoza anuncia su separación de Alicia Aparcana, joven con quien tenía una relación abierta

Ricardo Mendoza se separó de Alicia Aparcana. (Captura)

Ricardo Mendoza dejó a más de uno sorprendido al anunciar el fin de su romance con Alicia Aparcana luego de poco más de 7 años. El humorista utilizó sus redes sociales para contarle a sus fieles seguidores que había acabado su vínculo sentimental con la joven bailarina, con quien también estuvo manteniendo una relación abierta desde hace 2 años.

Como se recuerda, el comediante estuvo en el ojo de la tormenta en febrero de este 2023 al ser ampayado con una mujer que no era su pareja. Ambos ingresaron a un mismo departamento y no salieron hasta el día siguiente. Cuando todos pensaban que el actor había cometido infidelidad, este salió al frente a contar que tenía una “relación abierta” con la rubia influencer.

“Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender, igual se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, no, mejor, tema abierto jajaja”, escribió en su cuenta de Instagram y a lo que Alicia Aparcana apoyó, dejando en claro que no había infidelidad entre ambos.

Para sorpresa de muchos, el último 23 de junio, Ricardo Mendoza confesó que su historia de amor con Alicia Aparcana había llegado a su fin. Todo sucedió cuando el creador de “Hablando huevadas” se tomó unos minutos para interactuar con sus fieles seguidores de Instagram. El comediante abrió la popular ‘Cajita de preguntas’ para responder algunas dudas de los usuarios.

“¿Sigues con Ali (Alicia)?”, fue la interrogante de un cibernauta y a la que el humorista no tuvo problema en contestar. Para sorpresa de muchos, el actor señaló que hace 3 meses había puesto fin a su relación; sin embargo, aún mantiene comunicación con Alicia por las mascotas que tienen en común.

“Hace aproximadamente 3 meses decidimos separarnos... Somos patazas y los bellos padres de 6 perritos”, reveló.

Cabe mencionar que, a principios del mes de junio, Ricardo Mendoza fue nuevamente captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ celebrando el cumpleaños de Rosalía Franco, misma mujer con la que fue ampayado. En aquel entonces se desconocía de su ruptura con Alicia Aparcana, por lo que se ha comenzado a especular que ha iniciado un nuevo romance con la joven venezolana.

¿Quién es Rosalía Franco?

Fuertes rumores se han iniciado sobre un posible romance entre Rosalía Franco y Ricardo Mendoza. Si bien, ambos han estado saliendo desde hace varios meses, con la ruptura con Alicia Aparcana se cree que la venezolana podría ser su pareja oficial.

Franco es una modelo, periodista y presentadora de televisión nacida en Venezuela. Estudió Comunicaciones en la Universidad Yacambú en su país de origen. Actualmente, es reportera de ‘Pasa la Voz’. De acuerdo a su expareja, quien acusó al comediante de ser la manzana de la discordia en su romance, Rosalía se encarga de mantener económicamente a toda su familia.

¿Quién es Alicia Aparcana?

Alicia Aparcana es una influencer que cuenta con más 88 mil seguidores en Instagram. Además, tiene un canal de YouTube llamado Ali y la pulguita, donde enseña a hacer manualidades y diferentes peinados. Según sus publicaciones, ha viajado a varios países como Franca, Alemania, Argentina, entre otros. Asimismo, comparte vídeos de sus coreografías en las que demuestra su talento para el baile.