Quien es Alicia Aparcana, la novia de Ricardo Mendoza con quien tiene una relación abierta

Alicia Marcana se pronunció sobre su relación con Ricardo Mendoza.

Luego que saliera a la luz un ampay de Ricardo Mendoza, conductor de ‘Hablando Huevadas’, con una mujer que no es su novia, la propia Alicia Aparcana no dudó en pronunciarse al respecto. La joven apoyó las palabras del comediante, quien señaló que no cometió infidelidad porque tienen una relación abierta desde hace dos años.

“Significado de una “relación abierta”. Es una relación no monógama, donde ambas partes ponen a consideración de cada uno tener relaciones fuera de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad”, fue lo primero que escribió el actor cómico en su cuenta de Instagram.

“Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender, igual se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, no, mejor, tema abierto, jajaja”, sentenció la figura pública, quien fue respaldado por su actual pareja.

La joven no solo compartió esta publicación, sino también le agregó un corazón y escribió: “Innecesario para nosotros dar explicaciones de algo tan íntimo, pero será la primera y última vez”, escribió Alicia Aparcana.

Ricardo Mendoza es captado ingresando a edificio de Miraflores al lado de rubia venezolana. | Magaly Tv: La firme.

Ampay de Ricardo Mendoza

Este miércoles 8 de febrero, Magaly Medina difundió un ampay donde se le ve al comediante encontrarse con una chica que no es su pareja. En las imágenes se puede ver a Mendoza recogiendo en su camioneta a una mujer identificada como Rosalía Franco, en un edificio en Surquillo. Luego, llegaron a un departamento en Miraflores, que él mismo alquiló previamente. Es aquí donde pasaron más de 12 horas juntos.

Rosalia Franco es una modelo, periodista y presentadora de televisión de nacionalidad venezolana. Estudió Comunicaciones en la Universidad Yacambú en su país de origen. Actualmente, es reportera de ‘Pasa la Voz’.

Su expareja, Pedro Valle, apareció en el programa Magaly TV La Firme para revelar que la joven se encontraba con el comediante a escondidas. Según cuenta hombre, Rosalía Franco y él tenían una relación de 5 meses hasta que el humorista se involucró.

Además, señaló que la joven de 27 años se encarga de mantener económicamente a toda su familia y, por ese motivo, está saliendo con el comediante. “Le pasaban como 10 mil soles, estaba obligada a estar con él porque el pata le pagaba el departamento, los gastos de su familia, todo eso”, dijo.

¿Quién es Alicia Aparcana?

Alicia Aparcana es una influencer que cuenta con más 83 mil seguidores en Instagram. Además, tiene un canal de YouTube llamado Ali y la pulguita. Tiene una relación con Ricardo Mendoza. En una reciente entrevista, el actor cómico no dudó en nombrarla e indicar que les va bastante bien y que confía mucho en él.

Su romance lleva cerca de 7 años, según indicó Magaly TV La Firme. Tras el reciente ampay que protagonizó Ricardo Mendoza con Rosalía Franco, el actor reveló que desde hace dos años su relación es abierta. Esta respuesta fue secundada por Alicia Marcana, dejando claro que no hubo infidelidad.