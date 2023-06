El lado tierno de Javier Masías al descubierto: el jurado más temido de ‘El Gran Chef Famosos’ cautiva a los participantes detrás de cámaras

El jurado más 'malo' de 'El gran Chef Famosos', Javier Masías, se ha vuelto el favorito de los usuarios en redes sociales.

El Gran Chef Famosos se ha ganado el corazón de los peruanos. Y aunque Javier Masías —uno de los tres jurados del programa, junto a Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio— insiste en ser el ‘malo’ de la cocina, el crítico culinario ha cautivado al público con sus ácidos comentarios y con su divertida personalidad.

“Nelly dice que soy un pericotito, pero yo creo que soy una rata con saco”, señaló a Infobae Perú en una entrevista exclusiva.

Antes de que estrenara El Gran Chef Famosos, Javier Masías se encontraba concentrado en lo que mejor sabe hacer: usar su exigente paladar para juzgar platos de todo el mundo. No por nada apareció en Street food: Latin America, serie de Netflix, donde resaltó la comida ‘callejera’ de Perú.

Javier Masías es un periodista y crítico gastronómico con una extensa trayectoria en el mundo de la cocina. Asimismo, es propietario de la librería Babel en Miraflores. Latina TV

Su vida dio un giro inesperado cuando Ana María Roca Rey, productora general de Rayo en La Botella, lo llamó para proponerle formar parte de un nuevo programa de Latina TV. Para ese entonces, Masías pensó que juzgaría platos de reconocidos chefs nacionales, pero se sorprendió cuando se enteró que criticaría la comida de 12 figuras de la farándula.

“A mí solo me invitaron a juzgar platos. Me dijeron: ‘Mira, vas a ser juez gastronómico de un concurso’. No me pareció extraño, es algo que he hecho muchas veces. Pero cuando llegué me explicaron que la gente no sabía cocinar tanto. No pensé que con ‘tanto’ se referían a un abismo existencial”, resaltó.

Javier Masías es conocido por ser el jurado más exigente de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

Javier Masías y su ‘maldad’ en TV

Fue así que Javier Masías llegó al concurso culinario conducido por José Peláez, cuya primera temporada fue ganada por Ricardo Rondón. Aunque muchos usuarios comentan que posee una personalidad parecida a la de Ricardo Morán, quien fue el jurado más exigente de Yo Soy, el periodista aclara que su personalidad es auténtica. Sin poses.

“Cuando empezamos a hacer las primeras lecturas, sí había un guion, pero luego me dijeron: ‘Tú eres peor de lo que nosotros podemos escribir para ti’. Leo una pauta para saber el orden, pero nunca me dicen qué decir. Incluso, me piden que interrumpa a Peláez cada vez que quiera”, dijo.

“Estoy ahí disparando insultos por ocho horas sin parar. Nelly me contó, el otro día, que me había convertido en una máquina de maldad”, manifestó.

Pocos saben que, más allá de su papel en TV y de su trabajo como crítico gastronómico, Javier Masías importa vinos de los mejores restaurantes a clientes de todo Lima. Instagram/@omnivorus

Hasta la fecha, Javier Masías no se acostumbra a los reflectores, al maquillaje que “lo hace ver más guapo de lo que ya es” y a que su nombre —junto al de los demás miembros del jurado y participantes— se vuelva tendencia en redes sociales cada vez que El Gran Chef Famosos emite un nuevo episodio.

“Es la primera vez que tengo algún nivel de protagonismo ante una cámara. Al principio, hay sensaciones de desconcierto. Todo te parece nuevo y divertido. Luego es una porquería. Y, al final, es medio normal. Estar en TV para mí es una fascinación constante, un aprendizaje permanente”, reflexionó.

Javier Masías tampoco se acostumbra a que el público considere “divertida” su perversa personalidad.

“El otro día me encontré con una señora que me dijo que no era tan malo como en la televisión... y que tampoco era tan guapo. Entonces, yo le contesté: ‘Bueno, es lo que hay, señora. Felizmente, usted y yo no tenemos nada más que tomarnos una foto’. La señora quedó encantada”, contó.

'El Gran Chef Famosos' se transmite de lunes a viernes, a partir de las 20:00 horas. Los sábados se emite a las 20:30 horas. Latina TV

El lado tierno de Javier Masías

Javier Masías se ha caracterizado por ser sincero cuando los platillos de los integrantes de El Gran Chef Famosos no son de su agrado. “He bajado 12 kilos por la comida fea de los participantes y porque estoy sosteniendo mi humanidad en el set”.

También comentó que, cuando se estrenó el programa en mayo de este año, no sabía quiénes eran los famosos que se encontraban allí.

“Yo ni siquiera sabía quiénes eran, solo conocía a Jorge Henderson, Natalia Málaga y Karina Calmet. Todos los demás, los he descubertio acá. A partir del cuarto capítulo, pensé que ya que estoy trabajando con esta gente, voy a averiguar quiénes son. Así que empecé a preguntar y leer sobre cada uno; y, poco a poco, supe más de sus historias personales”, reveló.

Andrés Vílchez, Nico Ponce, Milett Figueroa y Korina Rivadeneira en 'El Gran Chef Famosos'. Todos ellos llegaron a la semifinal del concurso de Latina TV.

Aunque se ha mostrado inquebrantable en el set, el lado más tierno de Javier Masías se vio al descubierto cuando vio llorar a Milett Figueroa. La modelo derramó varias lágrimas cuando le tocó rebanar y cocinar un conejo durante la competencia. “No puedo, no puedo hacerlo”, señaló la competidora, quien contó que tenía como mascota a un conejo llamado Bonny.

Javier Masías fue el primero en consolar a la exchica reality. “Te entiendo perfectamente. Las razas que son de mascota no son las razas que comemos”, le explicó. Esta acción llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes elogiaron al crítico gastronómico por mostrar empatía.

“Para ser malo hay que ponerse en los zapatos del otro para encontrar la cicatriz y poner el dedo en esa llaga. Pero a la vez hay que entender que nosotros también somos humanos, tenemos emociones. Necesitamos que la humanidad se imponga. Yo pienso que Milett tenía todo el derecho del mundo de sentir lo que sintió, de expresarlo”, manifestó a Infobae Perú.

“Una vez estuve en Polonia, llegué a una casa en medio de la nieve y el tesoro de una chiquita polaca que vivía ahí era un cuy, era su hijito. Le comenté que eso era comida y se puso a llorar. Pensé que a Milett le pasó lo mismo como lo había visto en esta niña polaca, me conmovió mucho”, complementó Masías.

Javier Masías junto a Milett Figueroa, semifinalista de 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/@omnivorus

“No es tan duro como parece”

Javier Masías define a Nelly Rossinelli como una “señora con un corazón enorme, siempre rosada por dentro y por fuera”, y a Gicomo Bocchio como el “cocinero que tiene un rigor maravilloso y una absoluta pasión por la docencia culinaria”. Curiosamente, él mismo se describe así: “Soy una rata, de verdad que lo soy”.

Sin embargo, los participantes de El Gran Chef Famosos no piensan lo mismo.

Javier Masías forma parte de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. "Seré más estricto que nunca". Latina TV

“Siempre estás con una sonrisa, es imposible que se vaya de tu rostro. Sé que en el fondo, no eres lo que ve el público en sus casas. Eres una persona increíble y de gran corazón. Sabes mucho y detrás de cámara das muy buenos consejos, eres sumamente alegre”, indicó Andrés Vílchez cuando fue eliminado del concurso gastronómico.

Una opinión similar tiene Mr. Peet, quien forma parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. “A veces la gente comenta sin saber el ser humano que está dentro de un personaje. Javier parece duro, pero yo lo he hecho sonreír. Tan duro no es”, complementó.