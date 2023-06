Dina Boluarte no estuvo en la ceremonia del Inti Raymi: alcalde de Cusco y organizadores no la invitaron

Dina Boluarte no llegó a participar de ceremonia del Inti Raymi.

No llegó a ir. Hace unos días, antes de que se llevara a cabo la ceremonia ancestral del Inti Raymi, el alcalde de Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo, aseguró que no invitaría a Dina Boluarte a este importante evento cultural del Perú, pues lo que quiso evitar es la confrontación con la ciudadanía. Esta decisión también se hizo extensivo para los congresistas de la República.

El burgomaestre de la ciudad imperial indicó que él ha escuchado el clamor de los ciudadanos cuzqueños de no tener entre sus invitados a la mandataria ni a los parlamentarios, por lo que aseguró que respeta la voz de sus pobladores y así evitar enfrentamientos durante una fiesta de amor y cultura.

“En estas fiestas importantes de nuestra ciudad no vamos a invitar ni a la mandataria de la nación, ni a ningún parlamentario, porque no queremos manchar nuestra fiesta, no queremos una confrontación, sería a exponerlos también a ellos; porque, lamentablemente no cuentan con el aprecio del pueblo”, dijo a Exitosa.

“Es una demostración de amor (...). Esto es un valioso legado que nos han dejado”, agregó la autoridad.

En ese sentir, efectivamente, Dina Boluarte ni los congresistas estuvieron presentes en esta importante ceremonia de talla internacional. Cabe mencionar que la presidenta del Perú, justo en el momento de realizarse el inicio de la ceremonia del Inti Raymi se encontraba dando su discurso en Ayacucho, festejando el Día del Campesino.

Esta será la primera vez que Dina Boluarte viajará oficialmente como presidenta del país.

Organizador de Inti Raymi aseguró que respetará decisión de comunidad y alcalde

El presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec), Rosendo Baca, con el objetivo de evitar contratiempos durante la celebración y para evitar confrontaciones entre la población y las autoridades, aseguró que respetó la decisión del alcalde de Cusco de no invitar a Dina Boluarte al evento. Cusco fue una de las ciudades que estuvo involucrada en protestas durante casi dos meses, en las cuales se exigían cambios en el gobierno de Dina Boluarte.

“Hay que ser respetuosos de todas las posiciones políticas. Yo respeto la posición de nuestra autoridad y, sobre todo, respeto la posición de nuestra población y del pueblo entero”, declaró para radio Exitosa.

“Es un día impresionante, donde los institutos superiores, públicos y privados de toda la región de Cusco han venido, de provincia también, a rendirle tributo a una ciudad sagrada con sus danzas, con sus cantos y trajes. Ha sido una demostración de amor”, añadió en su intervención.

La Fiesta del Sol, patrimonio nacional. | Foto: Andina

Seguir reactivando la economía en Cusco

Cusco fue una de las ciudades que más sufrió en economía tras las largas semanas de protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Fueron más de 2 millones de dólares al día que perdía la localidad. Ante esto, el representante de Emufec resaltó que las actividades programadas para la celebración del Inti Raymi tienen como objetivo principal la reactivación económica de la ciudad. Destacó el liderazgo de la Municipalidad Provincial de Cusco y la colaboración tanto de instituciones públicas como privadas para asegurar la recuperación de la ciudad.

Dina Boluarte en Ayacucho y no en el Inti Raymi

Como bien se conoció, la presidenta Dina Boluarte durante la ceremonia de inauguración de la fiesta del Inti Raymi, la presidenta Dina Boluarte se encontraba en simultáneo en Ayacucho dirigiéndose a los campesinos en su día.

Inti Raymi en Cusco. | Foto: Andina

“Nuestros agricultores no necesitan más discursos, más demagogia y promesas que no se cumplen, nuestros agricultores necesitan medidas concretas para dejar la pobreza atrás, insertarse en el mercado y salir adelante. Hechos y no palabras”, expresó durante un encuentro con agricultores de Ayacucho, en el marco del Día del Campesino que se celebra este 24 de junio.

“A esas mujeres y hombres del campo que desde épocas inmemoriales, muchas veces en medio de la lluvia, el frío, el sol, el viento, la granizada, ahí están produciendo el alimento de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante saber reconocer con humildad, tener gratitud a ese esfuerzo y a ese empeño que le ponen hombres y mujeres que labran la tierra”, destacó.