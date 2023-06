Organizador del Inti Raymi respetará decisión de no invitar a Dina Boluarte ni a congresistas en fiesta del Cusco

Dina Boluarte y congresistas no estarían invitados a la fiesta del Inti Raymi en Cusco.

A pocos días de celebrarse la fiesta ancestral del Inti Raymi, grandes son las expectativas por este homenaje al sol. Sin embargo, y tras la coyuntura que se ha vivido en la ciudad del Cusco, el organizador de este evento, aseguró que comparte la decisión de las autoridades de esta zona de no invitar a la presidenta Dina Boluarte, ni a los congresistas.

Ante esto, el presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec), Rosendo Baca, mencionó que esta decisión se ha tomado a fin de evitar contratiempos durante la celebración, pero sobre todo para la población no se confronte con las autoridades. Como se recuerda, Cusco fue una de las ciudades que estuvo en protestas por casi dos meses, exigiendo cambios en el gobierno de Dina Boluarte.

“Hay que ser respetuosos de todas las posiciones políticas. Yo respeto la posición de nuestra autoridad y, sobre todo, respeto la posición de nuestra población y del pueblo entero”, declaró para radio Exitosa.

Baca señaló que corresponde al Ejecutivo y al Legislativo evaluar su participación en dicha festividad y aclaró que Emufec no tiene la responsabilidad de realizar la invitación formal.

Pese a sus declaraciones, el representante encargado de este evento, aseguró que no comparte la postura de algunas autoridades de no invitar a la mandataria ni parlamentarios, porque una cuestión protocolar no tiene nada que ver con temas políticos. Sin embargo, él respetará la decisión de la población y los representantes de Cusco.

Alcalde de Cusco en contra de invitar a presidenta Boluarte y congresistas

El último jueves, durante su discurso, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, anunció que por motivos de evitar confrontaciones, no invitará a la presidenta Dina Boluarte y a los congresistas a participar en la festividad.

“En estas fiestas importantes de nuestra ciudad no vamos a invitar ni a la mandataria de la nación, ni a ningún parlamentario, porque no queremos manchar nuestra fiesta, no queremos una confrontación, sería a exponerlos también a ellos; porque, lamentablemente no cuentan con el aprecio del pueblo”, dijo a Exitosa.

“Es un día impresionante, donde los institutos superiores, públicos y privados de toda la región de Cusco han venido, de provincia también, a rendirle tributo a una ciudad sagrada con sus danzas, con sus cantos y trajes. Ha sido una demostración de amor”, añadió en su intervención.

Además de la ceremonia principal, hay otras festividades y rituales a lo largo del año relacionados con el culto al sol y su importancia en la cultura incaica. Foto: Andina.

Todo va quedando listo para la fiesta del Inti Raymi

Según el representante de Emufec, aproximadamente 800 artistas han estado preparándose desde principios de junio para asegurar la calidad de la ceremonia.

El representante de Emufec destacó que las actividades programadas para la celebración del Inti Raymi tienen como objetivo la reactivación económica. En ese sentido, resaltó el liderazgo de la Municipalidad Provincial de Cusco y la colaboración de instituciones públicas y privadas para asegurar la recuperación.

“Vemos en el día a día que se está generando economía transversalmente para todos los hermanos: taxistas, restaurantes, hoteles, guías, proveedores. Es decir, estamos logrando esta reactivación para cada una de las familias cuzqueñas”, sostuvo.

La celebración tiene lugar en la majestuosa explanada de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, donde cientos de participantes ataviados con trajes tradicionales recrean antiguos rituales y danzas en honor al sol. Foto: Andina.

¿Qué es la fiesta del Inti Raymi?

En Perú, la ciudad de Cusco es reconocida por llevar a cabo una de las representaciones más destacadas y elaboradas del Inti Raymi. La celebración incluye una procesión desde el Templo del Sol (Qorikancha) hasta la explanada de Sacsayhuamán, donde se realiza la ceremonia principal.

El Inti Raymi es una festividad llena de color, música, danzas y vestimentas tradicionales. Se llevan a cabo rituales en los que se agradece al sol por su energía y fertilidad, se pide prosperidad y se renueva la conexión espiritual con la naturaleza y el cosmos.

Esta celebración no solo es un evento importante para las comunidades indígenas que preservan su cultura ancestral, sino que también atrae a turistas nacionales e internacionales interesados en aprender sobre las tradiciones andinas y participar en esta experiencia única.