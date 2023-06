Rafael Cardozo desapareció repentinamente de ‘Esto es Guerra’ y explicó los motivos de su ausencia. | Amor y Fuego.

Rafael Cardozo llegó a ‘Esto es Guerra’ el pasado 9 de junio para reforzar al reality. Sin embargo, la única condición que tenía para volver a este programa era que Patricio Parodi sea eliminado de manera definitiva.

Las exigencias del brasileño se cumplieron y, de manera sorpresiva, el popular ‘Pato’ fue retirado del reality. Antes de retirarse del set, el influencer aseguró que no volvería y que tampoco quería que lo llamen para que participe en ‘Baila conmigo’.

Tras su salida de EEG, Rafael Cardozo se quedó en el programa y empezó a competir con total normalidad. A los pocos días, la producción se puso en contacto con Patricio Parodi para exigirle que retorne, pues tenía un contrato que cumplir.

Patrio Parodi no quería continuar en EEG.

El modelo explicó que este contrato llegaba a su fin cuando era eliminado de ‘Esto es Guerra’, por lo que pidió que no lo molesten más, incluso reveló que le comentó a la producción que había presentado su carta de renuncia.

Aunque ya no quería formar parte del reality, el popular ‘Pato’ dio a conocer que los dueños de ProTV no lo dejaron irse, pues le dijeron que la única manera en que él podía renunciar era si ellos aceptaban su renuncia, algo que finalmente no sucedió y tuvo que reincorporarse al programa.

Tras tener esta fuerte discusión con la producción, Patricio Parodi apareció en el reality. Lo sorprendente de este hecho es que automáticamente Rafael Cardozo desapareció de la competencia, no se lo volvió a ver hasta el día de hoy.

Rafael Cardozo pidió que Patricio Parodi sea eliminado. (Captura)

Por este motivo, un reportero de ‘Amor y Fuego’ abordó al brasileño, con la intención de saber qué fue lo que pasó, por qué dejó de aparecer de un momento a otro del reality. Según la expareja de Cachaza, la producción no respetó el contrato que tenían. “No respetaron el contrato”, comentó.

Además, Rafael Cardozo indicó que a la fecha no tiene algún vínculo laboral con América Televisión. “No, no tengo contrato hoy en día, con ningún canal”, señaló el brasileño antes de subir a su movilidad.

Conductores de ‘Amor y Fuego’ creen que todo fue armado

Para Rodrigo González y Gigi Mitre, la pelea que tuvieron Patricio Parodi y Rafael Cardozo dentro del reality fue algo planeado, especialmente porque no le dejaron renunciar al modelo pese a que aceptaron las condiciones del brasileño.

Además, indicaron que justo en la fecha que el influencer se alejó de las cámaras, su novia Luciana Fuster no estaba en el programa, esto debido a que tenía actividades pactadas con Jessica Newton, aunque en el reality le hicieron creer a los televidentes que la joven modelo no asistió en solidaridad a su pareja.

Rodrigo González.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ indicó que de alguna manera la producción estaría buscando generar escándalos dentro del programa, pues poco a poco ‘El Gran Chef Famosos’, su competencia directa, se acerca en las cifras del rating.

De otro lado, Gigi Mitre precisó que si bien es cierto que la nueva propuesta de Latina ha ganado terreno en las últimas semanas, es difícil que supere a EEG, pues el solo hecho de que este reality se encuentre en América Televisión, le asegura cierto éxito.