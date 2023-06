Pamela Cabanillas recordó el mensaje de su padre antes de entregarse en España: “Se fuerte mi princesa guerrera”

Pamela Cabanillas recordó a su padre momentos antes de regresar al Perú

Esta mañana se conoció que Pamela Cabanillas, más conocida como la ‘Mommy Yankee’ se entregó a las autoridades españolas, luego de anunciar, según ella, que está embarazada.

Te puede interesar: Pamela Cabanillas está embarazada: ‘Mommy Yankee’ llega hoy al Perú, según el Ministerio Público

Momentos antes de que realizara esta acción, ella compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, un mensaje que le dedicó su padre hace meses, cuando aún vivía. Como se recuerda, su progenitor falleció en marzo de este 2023, mientras la joven estaba en España, fugada de las autoridades.

“Y como me dijo mi papá: “A pesar de las adversidades, Dios siempre va a estar contigo, sé fuerte mi princesa guerrera””, fue el mensaje que la procesada compartió para todos sus seguidores y decidió bloquear los comentarios a sus usuarios.

Te puede interesar: Poder Judicial invoca a la Policía y a la Fiscalía mayor severidad para luchar contra la delincuencia

Y es que fue esta mañana, cuando Pamela Cabanillas decidió regresar al Perú a fin de que pueda cumplir su proceso de investigación por ser acusada de liderar una banda que se dedicaría a las estafas y robos.

“Hoy 22 de junio de 2023 me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada”, escribió a través de su cuenta de Instagram para luego señalar que la Interpol la escoltó a un avión. “Actualmente, me encuentro embarazada de cuatro meses, me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico”, dijo luego de publicar un video en el que se la ve en un aeropuerto.

Te puede interesar: Dina Boluarte felicitó a la PNP por abatir a ‘Maldito Cris’: “Mi reconocimiento y gratitud para ellos”

Como se recuerda, la joven estaba siendo buscada por nuestra Policía Nacional del Perú, pues sería la líder de la organización criminal de ‘Los QR de la Estafa’, los mismos que estafó a miles de personas con las entradas falsas para conciertos como el que brindó Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G, entre otros.

Pamela Cabanillas comparte post en Instagram recordando a su papá

Su papá también estaba siendo investigado

A pesar de que no se reveló mucha información por la muerte del padre de Pamela Cabanillas, fue la madre quien anunció el fallecimiento de su esposo. Sin embargo, para la policía no descartó que el progenitor de esta joven esté detrás de estos delitos.

Según el jefe de la División de Investigación Estafas, Juan Cabanillas Guerra, padre de Pamela Cabanillas, también estaría involucrado en la reventa de entradas falsas.

“En el transcurso de estas últimas 24 horas hemos podido establecer también la presunta participación del papá de esta chica que es Juan Cabanillas Guerra, que también ya registraba en julio de este año denuncias porque ya se habían vendido entradas de Bad Bunny, que este 13 de noviembre se va a presentar en nuestro país”, precisó.

Pamela Cabanillas se entregó a las autoridades para ser escoltada a un avión con rumbo a Lima.

Estaba con las horas contadas

El jefe de la Interpol, coronel Carlos López, confirmó el 14 de junio que Pamela Cabanillas sería extraditada al Perú para enfrentar cargos por estafas en la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee. Se estableció un plazo para su detención que venció a fines de ese mes, y se dispuso que oficiales mujeres sean responsables de su traslado de regreso al país. A Pamela Cabanillas se le notificó del proceso.

“Ministerio Público inició trámite de extradición para Pamela Cabanillas Sánchez, capturada en España. Sobre ella pesa una prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos”, escribieron.