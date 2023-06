Pamela Cabanillas está embarazada: ‘Mommy Yankee’ sorprende a autoridades de España al entregarse a la justicia

Pamela Cabanillas se entregó a las autoridades para ser escoltada a un avión con rumbo a Lima.

La joven señalada de haber estafado a cientos de ciudadanos con entradas para el concierto de Daddy Yankee se entregó a las autoridades europeas para dar pase a su extradición al Perú. A través de su cuenta de Instagram indicó que se presentó de manera voluntaria, pero que lleva cuatro meses de embarazo. Asimismo, aseguró que que no cuenta lesiones ni cambios que afecten su aspecto físico.

Te puede interesar: Brote de gripe en Perú: alerta nacional por incremento de infecciones respiratorias en las últimas semanas

“Hoy 22 de junio de 2023 me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada”, escribió a través de su cuenta de Instagram para luego señalar que la Interpol la escoltó a un avión. “Actualmente me encuentro embarazada de cuatro meses, me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico”, dijo luego de publicar un video en el que se la ve en un aeropuerto.

Cinco horas antes de su entrega realizó su última publicación e redes sociales en la que se la ve en la calle con el atardecer de fondo. “Y como dijo mi papá: A pesar de las adversidades, dios siempre va a estar contigo. Sé fuerte mi princesa guerrera”, escribió para decorar la publicación con emoticones de corazones naranjas. En otra publicación hecha hace menos de un día volvio a recordar a dios.

Pamela Cabanillas, 'Mommy Yankee', se entregó a las autoridades y se espera su extradición.

El pasado 14 de junio, el jefe de la Interpol, coronel Carlos López, confirmó que Pamela Cabanillas sería extraditada al Perú para responder por las estafas en la venta de entradas al concierto de Daddy Yankee. El plazo para su detención era a fines de este mes y se dispuso el traslado de oficiales mujeres para que sean las responsables de conducirla de regreso al país. La conocida como ‘Mommy Yankee’ fue notificada del proceso.

Te puede interesar: Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Gana Diario

Nota en desarrollo