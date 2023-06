El Gran Chef Famosos: Patricio Suárez-Vértiz acompañó a Ricardo Rondón en la gala final porque no tenía ningún familiar

En la reciente entrega del programa culinario, ‘El Gran Chef Famosos’ se vivió momentos muy enternecedores, pues tras haber llegado a la final el conductor, Ricardo Rondón y la actriz, Karina Calmet se mostraron muy nerviosos por los resultado, pero para aplacar un poco esa tensión en el ambiente, la producción de Latina les preparó una sorpresa que no se esperaban. Ambos tenían que estar al lado de sus familiares o un ser querido.

Todo ocurrió, a nada de conocer al ganador de la primera temporada, es ahí donde el conductor José Peláez pidió a las familias de Ricardo y Karina. Como era de esperarse, cuatro de los integrantes de la familia de la actriz entraron para abrazar a la actriz que estaba muy nerviosa, por su parte Rondón se mostró un poco triste, pues ninguno de sus familiares estaba en el país para estar con él, en ese importante momento.

Sin embargo, Pelaez anunció que el cantante Patricio Suárez-Vértiz decidió acompañar a Ricardo en ese momento tan importante, por la gran amistad que los une. Ambos se enlazaron en un fuerte abrazo y el conductor agradeció la buena onda que tuvo para con él. Ante ello, los seguidores del programa explotaron en Twitter y volvieron tendencia al cantante y a Rondón.

Patricio Suárez Vértiz abandonó ‘El Gran Chef Famosos’.

Vale recalcar que, Ricardo Rondón no pudo contar con la presencia de su hijo, por el motivo que se encuentra en los Estado Unidos, no obstante, no se quedó solo, puesto que Patricio Suárez-Vértiz regresó para darle ánimos a su amigo y escuchar la grata noticia. Como se sabe, el exconductor de ‘En Boca de todos’ fue el ganador de la primera temporada.

“Patricio nos pidió quedarse porque realmente quiere mucho a Ricardo y es un honor para nosotros tenerlos a ustedes juntos esta noche. Es un honor para nosotros, también tener a la familia de Karina Calmet Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo tan importante y especial para todos nosotros”, se le escucha decir al conductor del espacio culinario.

“Eso se llama amistad”, “Qué gran amigo”, “Siempre supe que Patricio lo iba a acompañar”, “Se mostraban muy amigos desde el comienzo de la competencia”, “Qué mala su hermana para no acompañarlo, lo bueno que estuvo Patricio”, “Son grandes amigos, eso no lo olvides Ricardo”, “Yo quiero tener un Patricio Suárez-Vértiz en mi vida”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Ricardo Rondón ganó el título de 'El Gran Chef Famosos'. (Rayo en La Botella)

Por su parte, la familia de Karina Calmet ingresó también al set para darle apoyo antes de conocer quién obtendrá el título de ‘El Gran Chef’. Ingresó mamá de la actriz, su hermano y Naelah, hija de Karina, quien estuvo presente en uno de los programas y cocinó junto a su madre.

¿Quién fue la eliminada de la primera temporada de ‘El Gran Chef famosos?

Por otro lado, Susán León, quien había quedado entre los tres finalistas, fue eliminada luego de no poder cumplir con el reto de preparar un ‘croquembouche’, postre tradicional de Francia. Karina Calmet preparó el mejor y el jurado decidió salvar a Ricardo Rondón.

Susan León se refirió a su participación en el reality de cocina de Latina.

¿Cuáles fueron los participantes de la primera temporada del Gran Chef Famosos?

Milett Figueroa (Eliminado)

Ricardo Rondón (GANADOR)

Korina Rivadeneira (Eliminado)

Andrés Vilchez (Eliminado)

Susan León (eliminada)

Patricio Suárez-Vértiz (Eliminado)

Karina Calmet (En competencia)

Jorge Henderson (Eliminado)

Fiorella Rodríguez (Eliminado)

Miguel Vergara (Eliminado)

Patricia Portocarrero (Eliminado)

Natalia Málaga (Eliminado)

Nico Ponce (Eliminado)