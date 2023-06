‘El Gran Chef Famosos’ y su destacada acción de caridad: donan insumos a hogar temporal para niños. | Latina.

La final de ‘El Gran Chef Famosos’ ha causado gran emoción entre sus seguidores. Aunque este reality de cocina ingresó a la televisión peruana con poca fuerza, con el pasar de las semanas se hizo increíblemente popular, especialmente por las redes sociales.

Semana a semana los concursantes disputaron por este título, en el que finalmente se enfrentaron Karina Calmet y Ricardo Rondón. Ellos tuvieron que preparar tres platos para sorprender al jurado, quienes en esta ocasión calificarían por puntuación, el cual luego se sumaría.

Antes de anunciar al ganador de la noche, la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ dio a conocer qué hacían con los insumos que sobraban luego de grabar cada programa. Ellos revelaron que diariamente acuden a una asociación hogar de niños.

'El Gran Chef Famosos' dona insumos de alimentos.

Todos los días un carro de ‘Rayo en la Botella’ va hasta la Asociación Casa Ronald McDonald, centro que apoya a niños, niñas y adolescentes de provincia que se encuentran en Lima, tratándose enfermedades raras.

Ellos tienen como objetivo brindarle a los menores y su familia una alimentación sana y un lugar en el que hospedarse mientras dure el tratamiento médico que reciben. Por este motivo, ellos se encuentran comprometidos a realizar este tipo de actividades caritativas.

Tras darse a conocer este hecho, los participantes y el jurado no pudieron evitar mostrarse emocionados por la actividad social que realiza este programa, pues no solo tiene el objetivo de entretener al público.

'El Gran Chef Famosos' brinda ayuda a asosiación sin fines de lucro.

¿Quién fue el ganador de ‘El Gran Chef Famosos‘?

Karina Calmet y Ricardo Rondón fueron los finalistas de este último programa. Ellos tuvieron que preparar un menú completo que constaba de entrada, segundo y postre. Tuvieron un tiempo diferente para cada plato, el mismo que fue probado por el jurado.

De acuerdo a la información que compartió el programa, esta vez la calificación se daría en puntaje. Después de probar cada plato, Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías escribirían los puntos que le dan a cada uno de los finalistas y lo guardarían hasta el último para conocer el triunfador.

Luego de las tres pruebas, finalmente el jurado reveló quien se convirtió en el ganador. Ricardo Rondón se llevó el título a ‘El Gran Chef’. Además, recibió un trofeo en forma de olla que representó el esfuerzo de toda esta noche. Finalmente, dedicó unas emotivas palabras por este gran logro.

“Me he caído, me he levantado, me he frustrado y también he ganado. Cuando me propusieron estar aquí dije que no porque no quería salir de mi zona de confort. Luego decidí vencer mis propios miedos y probar con algo que a lo mejor me haga sentir feliz conmigo mismo”, mencionó entre lágrimas.