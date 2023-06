Gabriela Serpa es captada con nuevo galán, pese a rumores de romance con Alfredo Benavides

Una vez más, Gabriela Serpa hace noticia y esta vez no por su presunto romance con su compañero de JB en ATV, Alfredo Benavides, sino tras ser captada con un nuevo galán. Así lo presentó el programa de Espectáculos de Magaly Medina, Magaly TV: La firme en su reciente edición de lunes, 19 de junio. En el clip se logra apreciar a la modelo junto a un joven misterioso que la acompaña a uno de sus eventos por el ‘Día del Padre’.

Las cámaras de la popular ‘Urraca’ captaron a Gabriela Serpa con un joven en Huaral, quienes llegaron a una discoteca en la camioneta de su amigo. Pese a que la modelo fue relacionada con el comediante Alfredo Benavides.

“Ahora este chibolo se apareció en su camioneta BMW, la llevó hasta Huaral, la regresó y como premio ella se quedó en el depa de él. Gordito ya fuiste, creo que te dieron todas las oportunidades y no aprovechaste ninguna”, sentenció la periodista de espectáculos, Magaly Medina.

Gabriela Serpa reemplaza a Alfredo Benavides y la captan ingresando a departamento de joven chef. | Magaly TV La Firme.

Eso no quedó ahí, pues Magaly continuó su mensaje para Benavides: “El gordito tanto coqueteo y se quedó ahí nomás, en el coqueteo, en los sketch que se sacaban a la cara, se hacían escenas de celos, pero de ahí de que algo pasara con Gabriela Serpa, pues nada. Él decía que tenía miedo de enamorarse”, dijo.

Como era de esperarse, el joven de nombre Christian Carrión y quien es chef de profesión, estuvo al pendiente de la modelo y la acompañó en el centro nocturno para modelar en lencería. Tras terminar su presentación en Huaral, ambos se enrrumbaron a Lima juntos.

Gabriela Serpa revela propuestas indecentes que le hicieron congresistas

La modelo Gabriela Serpa sorprendió a más de uno, en una reciente entrevista con Christopher Gianotti para su canal de YouTube, la actriz cómica reveló detalles poco conocidos de su vida privada, como la vez que recibió una llamada que la dejó más que sorprendida, al insinuarle propuestas indecentes con 2 congresistas de la República.

“De pronto recibí una llamada, (me dicen) ‘Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Te cuento que necesito que seas, tú y tu hermana, una anfitriona moderna, tú sabes. Son dos congresistas, solo al hotel nada más y mil dólares’”, confesó, dejando en shock al conductor, quien entendía que se trataba de “dinero por una noche de placer”;“Le dije: pero amiga, escúchame, yo ya no hago anfitrionaje, no trabajo en eso, pero, ¿cómo es anfitriona moderna?. (Ella me responde) ‘Tú ya sabes, anímate son 1000 dólares’”, comentó la actriz cómica para un canal de Youtube.

“No, no hago anfitrionaje hace tiempo y no tengo tiempo. Gracias, yo respeto tu trabajo de anfitriona moderna, pero yo no hago eso”, agregó la integrante de JB en ATV.