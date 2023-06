Keiko Fujimori sobre su posible cuarta postulación: “Quienes critican son aquellos que no pudieron entrar a una segunda vuelta”

Keiko Fujimori ha sido derrotada en las urnas por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.

A pesar de que Keiko Fujimori ha sido derrotada en las últimas tres elecciones presidenciales, representantes de Fuerza Popular la han calificado como la candidata natural de su partido. Las declaraciones han despertado las alarmas en los grupos antifujimoristas, pero la hija del exdictador señala que se trata de figuras que no han llegado a una segunda vuelta como ella.

“Los críticos dicen: “Keiko no le gana ni al panetón”. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule”, dijo la excandidata en conversación con Trome. Fujimori ha descartado una postulación en caso se convoque un adelanto de elecciones, pero no ha descartado participar en los comicios culminado el periodo constitucional actual. “Lo que yo te digo es que no he tomado esta decisión y la tomaré más adelante”, señaló.

“Yo estoy tranquila, contenta, agradecida por el respaldo que he recibido en tres oportunidades. Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, agregó la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori denunció un presunto fraude electoral en los comicios del 2021 que nunca llegó a demostrar

Sobre las críticas de un sector de la derecha que la critica por no haber ganado la última elección contra Pedro Castillo dijo tener la conciencia tranquila. Para Keiko Fujimori la mejor muestra de entrega para intentar ganar la contienda fue su visita a Chota en la que debatió contra el entonces candidato de Perú Libre. Esta denunció presuntos riesgos y amenazas en su contra durante su visita a Cajamarca.

Historial electoral

En abril del 2021, Pedro Castillo logró sumar 2,724,752 votos que representaron el 18.9% del total. Keiko Fujimori logró 1,930,762 votos (13.4%) seguida de Rafael López Aliaga (11.7%), Hernando de Soto (11.6%) y Yonhy Lescano con (9%). En la segunda elección presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales determinó que el representante de Perú Libre obtuvo el 50.12% de los votos frente al 49.8% de Fuerza Popular.

Cinco años antes en el 2016, Fujimori también participó en la segunda vuelta tras derrotar a Alejandro Toledo, Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado cuando se enfrento a Pedro Pablo Kuczynski de Peruano por el Kambio. Una diferencia de apenas 41,057 le dieron la victoria a PPK. Este tuvo que enfrentarse a un Congreso mayoritariamente fujimorista hasta su renuncia de la presidencia.

Keiko Fujimori y Ollanta Humala tras el debate presidencial del 2011

La primera derrota presidencial de Keiko Fujimori data del 2011 cuando se enfrentó a Luis Castañeda, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. Esta llegó a la segunda vuelta con el 23,5% de los votos junto a Ollanta Humala de Gana Perú que logró el 31,7%. Al 100% de actas contabilizadas, la ONPE determinó que 447,057 votos le dieron la victoria al exmiembro de las Fuerzas Armadas.

En el 2006, Keiko Fujimori participó por primera vez en una elección, aunque se trató de su intento por ocupar una curul en el Congreso. Alianza para el futuro, agrupación que postuló a la presidencia a Martha Chávez, llegó en sus filas a la hija del exdictador. La agrupación sumó 1,390,261 votos en la votación congresal de los cuales 602,869 fueron para la hija mayor de Alberto Fujimori.