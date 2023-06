“Me reservo el derecho”: así reaccionó Vladimiro Montesinos al ser sentenciado a 23 años de cárcel por el asesinato de Mariela Barreto

El exasesor presidencial de Alberto Fujimori tomó la palabra después de escuchar su sentencia por el asesinato de Mariela Barreto. Video: Poder Judicial

El Poder Judicial (PJ) condenó a Vladimiro Montesinos y a Santiago Martín Rivas por el asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Mariela Barreto Riofano. La mañana del viernes 16 de junio, la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional impuso una sentencia de 23 años de cárcel para ambos. Además, concluyó que tanto el autor mediato como el autor tomaron la decisión de matar a la mujer porque supuestamente había incurrido en una “infidencia”.

Te puede interesar: Vladimiro Montesinos es sentenciado a 23 años de prisión por crimen de Mariela Barreto

Luego de la lectura de la sentencia, la mayoría de las defensas manifestaron que interpondrán recursos de nulidad. Tal es el caso del abogado de José Salinas Zuzunaga, quien estuvo en desacuerdo con los 8 años de cárcel que le dieron a su patrocinado por ser cómplice secundario del crimen.

El caso de Mariela Barreto, la agente del Servicio de Inteligencia que terminó descuartizada y sus restos fueron arrojados en la carretera. (Composición)

En el caso de la defensa de Montesinos, no se tomó una decisión respecto a su condena debido a que, según extitular del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el gobierno de Alberto Fujimori, no conferenció con el doctor Arturo Vizurraga. “No sé si me permita la palabra, señora presidenta. Yo me reservo el derecho, doctora, porque no he conferenciado con el doctor Vizurraga”, sostuvo en pleno juicio oral.

Te puede interesar: Geiner Alvarado presentó un hábeas corpus ante el Poder Judicial para recuperar su libertad

Ante esta situación, la opinión pública desconoce si el abogado de Montesinos apelará o no el fallo. Sin embargo, la declaración del condenado a 25 años por el Caso Barrios Altos dejó entrever que tiene una decisión ya tomada tras el desenlace de su caso. “No se lo he podido transmitir, pero me reservo el derecho”, indicó.

Tras la intervención de Montesinos, los abogados tomaron la palabra para responder las preguntas de la jueza Miluska Cano, quien durante la reunión virtual leyó lo siguiente:

“En el presente caso la fiscalía ha solicitado que se le imponga la pena privativa de libertad de 23 años, pena que ha sido impuesta por este tribunal; se dispone la refundición de la pena, en la de 25 años ya dictada, aplicando la retroactividad benigna”, mencionó la jueza.

Minutos antes de que termine el juicio oral, el exasesor de Alberto Fujimori habló nuevamente. “Doctora, permiso para conferenciar con el doctor Vizurraga”, expresó. A lo que Cano respondió: “Claro que sí, señor (…). La causa ha terminado, dejo en el enlace al acusado Montesinos, en este caso ya condenado, con su defensa para que pueda coordinar. Bien, buenos días”, finalizó.

¿Quién fue Mariela Barreto?

En 1997, Mariela Barreto fue torturada, asesinada y descuartizada por miembros del Grupo Colina. De acuerdo al Poder Judicial, Santiago Martin Rivas fue el autor del asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Te puede interesar: Fiscalía solicitó al Poder Judicial ordenar la entrega de información de las muertes en el aeropuerto de Ayacucho

Barreto, también suboficial del Ejército peruano, fue asesinada luego de que filtrara información a los medios de comunicación sobre las actividades del destacamento Colina. Antes de revelar el mal accionar de este grupo paramilitar, entabló una conversación con Leonor La Rosa y juntas decidieron entregar documentación clasificada a la prensa.

PJ condenó al extitular del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el gobierno de Alberto Fujimori. (GEC)

Cuerpo de Mariela Barreto aparece en medio de la carretera

La mañana del 23 de marzo de 1997, una noticia conmocionó a los peruanos: Mariela Barreto fue hallada muerta en el kilómetro 25 de la carretera de Lima a Canta. Antes de que los peritos confirmen la identidad del cuerpo, un adolescente encontró una bolsa plástica, y dentro de ella había un torso humano sin brazos, ni cabeza, ni manos.

Un lunar fue suficiente para dar con la identidad de la joven, quien perdió la vida con tan solo 28 años de edad. Según los oficiales de aquel entonces, era probable que los asesinos hayan pretendido que el cuerpo no fuese ubicado por los transeúntes ni las autoridades.