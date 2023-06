Aldo Miyashiro se pronunció sobre su presunto estado de ebriedad: “Me sorprende que digan que estuve tomado”

Aldo Miyashiro explica lo que pasó la noche del 15 de junio en su programa. (Instagram)

En las últimas horas, Aldo Miyashiro se ha convertido en blanco de críticas por supuestamente haber aparecido en estado de ebriedad la noche del 15 de junio en ‘La Banda del Chino’. El presentador dio mucho de qué hablar con algunas actitudes que desataron polémica en las redes sociales, pues se le vio hablando pausado y un poco entreverado.

Rodrigo González compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes del conductor cuando presuntamente estaba pasado de copas. ¿Aldo Miyashiro apareció ebrio en su show?”, se preguntó ‘Peluchin’, causando intriga entre sus seguidores que no dudaron en mostrar su desacuerdo y pedir respeto para el público.

Aldo Miyashiro habría conducido ‘La Banda del Chino’ en estado de ebriedad. (Instagram)

Ante la polémica desatada, un medio local se comunicó con Aldo Miyashiro para conocer su versión de los hechos. El actor y productor negó haber conducido su espacio televisivo en estado de ebriedad y explicó que los motivos que provocaron su lenta forma de hablar fueron por el consumo de unos quemadores para reducir su peso.

“No estaba ebrio. Estoy tomando un quemador de grasa para bajar de peso, pues necesito reducir algunos kilos para una ficción, y, lamentablemente, no me había acordado de que no podía mezclarlo con alcohol. Es peligroso, es una bombaza. Y ayer por la celebración del Día del Padre tomé una cerveza”, dijo a El Comercio.

Asimismo, la figura de América TV señaló que no es la primera vez que asiste a su programa después de haber tomado unos tragos, sin embargo, resaltó que nunca se ha pasado de copas como para que las personas crean que está borracho.

“Te soy honesto, en estos quince años he ido varias veces al programa con algún trago después de una reunión, pero siempre de manera tranquila. Por eso, me sorprende ahora que digan que estuve ebrio cuando ni siquiera se me ve así. Estuve hablando más lento, pero no dije nada incorrecto, tampoco le falté el respeto a alguien. Y si hubiese estado ebrio, lo diría. Y si le hubiese faltado el respeto a alguien, le pediría disculpas. Es más, cuando tomo algunas copas lo comento al aire”, agregó.