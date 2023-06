Aldo Miyashiro habría conducido ‘La Banda del Chino’ en aparente estado de ebriedad y usuarios piden respeto

Aldo Miyashiro habría conducido ‘La Banda del Chino’ en estado de ebriedad. (Instagram)

Aldo Miyashiro ha dado mucho de qué hablar desde la última edición de su programa la noche del jueves 15 de junio. Y es que, el presentador televisivo llamó la atención con algunas de sus actitudes desde que comenzó “La Banda del Chino” y no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales, generando gran controversia.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ dijo adiós a Milett Figueroa: revive el minuto a minuto de la noche de eliminación aquí

Rodrigo González fue el encargado de difundir en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes del popular ‘Chino’ conduciendo el espacio nocturno de ‘América Televisión’ en presunto estado de ebriedad. “¿Aldo Miyashiro apareció ebrio en su show?”, se preguntó ‘Peluchin’, causando intriga entre sus seguidores.

En el video se puede ver a Aldo Miyashiro conversando con Dayanita, quien se encontraba en el set como invitada especial. “Todo bien contigo, te queremos mucho, eres talentosa. Déjame presentar”, se le escucha decir al actor con una voz pausada y un poco confundido, dejando entrever que estaba bajo los efectos del alcohol.

Te puede interesar: Xoana González y su fuerte revelación sobre Pedro Aquino: le pidió tener relación ‘discreta’

Asimismo, en otro momento se dirige a su compañero Luigi Monteghirfo para hacerle una singular pregunta que dejó a más de uno sorprendido. “¿Tú has chupado o no?”, le consulta el presentador a su colega. “No, no, qué pasó señor”, responde el reportero un tanto incómodo y tratando de seguir con la programación.

Aldo Miyashiro y sus presuntos signos de ebriedad en 'La Banda del Chino'. (Captura)

Reacciones en redes sociales

En cuestión de minutos, la publicación de Rodrigo González generó múltiples reacciones. Cientos de usuarios se mostraron disconformes con el aparente estado de ebriedad de Aldo Miyashiro y no dudaron en exponer su fastidio. Si bien, hubo algunos que trataron de argumentar que podría estar pasando por un mal momento o que todo se trata de una confusión, otros internautas le pidieron respeto para el público.

Te puede interesar: Milett Figueroa fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’: El emotivo abrazo de Andrés Vílchez y las palabras del jurado

“Es una falta de respeto para su público”, “Qué palta es poco. Guacamole. Qué falta de respeto. Si iba a su casa a dormirse sobre el water era mejor”, “No es necesario escuchar el video para darse cuenta, se ve en los gestos, en la forma cómo se dirige a sus compañeros. Qué vergüenza, choborra y sacavueltero”, “Un par de tropezones en la vida, no es para tanto a cualquiera le puede pasar”, “Una falta de respeto a su público creo que tiene que ver mucho la empresa de televisión porque no debería presentarse así”, se lee en Instagram.

Hasta el momento, ni Aldo Miyashiro ni la producción de su programa se han pronunciado al respecto, pero se espera que haya alguna explicación en la siguiente edición.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Aldo Miyashiro se pronunció por presunto consejo a su reportera

A fines del mes de abril, Aldo Miyashiro estuvo envuelto en un nuevo escándalo de infidelidad. El conductor se mostró sorprendido por los titulares que lo señalan como el “consejero” de Gabriela Rodríguez, reportera de ‘La Banda del Chino’ acusada de haberse involucrado sentimentalmente con un hombre casado.

Lizbeth Domínguez se presentó en el programa de Magaly Medina para afirmar que la panelista del programa y su aún esposo Alessandro Vernazza mantenían una relación extramatrimonial. Se enteró de la presunta traición porque descargó los chats de WhatsApp de su expareja, donde también leyó que Gabriela le contaba a Alessandro que habló con un tal Aldo sobre su romance clandestino.

Aunque jamás se mencionó el apellido Miyashiro, la mujer cree que se trata del ‘Chino’ porque trabajan en el mismo canal y en el mismo programa. Ante ello, el conductor decidió pronunciarse y dio a entender que no estaba involucrado en la polémica que protagonizó su reportera.

“La gente critica, la gente insulta, la gente y los medios dicen cosas que uno no ha dicho y las pone como titular. He visto en redes algunas cosas que yo he dicho... No he visto el programa porque estaba trabajando hasta muy tarde, no sé nada, pero vamos a revisar. No pueden asegurar que yo he dicho algo así con esa facilidad, después pensaremos si tomamos acciones legales”, mencionó.