Qué feriados del 2023 serán de pago triple y cuáles solo no laborables

Los feriados y días no laborables en Perú son altamente anticipados por viajeros, estudiantes y trabajadores.

Los feriados y días no laborables son momentos muy esperados por viajeros, estudiantes y trabajadores en Perú. Son ocasiones ideales para descansar, relajarse y disfrutar de diversas actividades que enriquecen nuestro tiempo libre. Además, muchas instituciones educativas y centros de trabajo otorgan beneficios adicionales durante estos períodos, brindando aún más razones para aprovechar al máximo estas pausas bien merecidas.

Muchos peruanos esperan estas ocasiones para hacer turismo interno o descansar de las largas jornadas de trabajo o estudio.

Si eres de aquellos que anhelan con ansias estos días, te invitamos a descubrir las actividades que puedes realizar, así como las fechas que han sido marcadas como feriados oficiales y días no laborables en el 2023.

Muchos peruanos aprovechan estos feriados y días no laborables para hacer turismo interno o recuperarse de largas jornadas de trabajo o estudio.

Feriados en Perú 2023 de enero a diciembre

Recuerda que esta lista corresponde al año 2023 y está sujeta a cambios o adiciones por parte de las autoridades competentes.

Domingo 1 de enero: Año Nuevo (Ya pasó)

Jueves 6 de abril: Jueves Santo (Ya pasó)

Viernes 7 de abril: Viernes Santo (Ya pasó)

Domingo 9 de abril: Domingo de Pascua (Ya pasó)

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo (Ya pasó)

Jueves 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Viernes 28 de julio: Día de la Independencia

Sábado 29 de julio: Celebración del Día de la Independencia

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 de diciembre: Navidad

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) reiteró a los ciudadanos que durante los días festivos nacionales estipulados en el Decreto Legislativo N° 713, los empleados tienen el derecho a recibir un descanso remunerado.

Instituciones educativas y centros de trabajo ofrecen beneficios adicionales durante estos períodos, aumentando aún más el atractivo de estos descansos.

Días no laborables 2023 de enero a diciembre

El Decreto Supremo 151-2022-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece fechas especiales para el año 2024.

Te puede interesar: ¿Por qué es feriado el 19 de junio en Argentina?

Según esta disposición, se declaran días no laborables, considerados hábiles para fines tributarios, a los siguientes:

Lunes 2 de enero de 2023

Viernes 28 de abril de 2023

Viernes 30 de junio de 2023

Jueves 27 de julio de 2023

Lunes 9 de octubre de 2023

Jueves 7 de diciembre de 2023

Martes 26 de diciembre de 2023

Martes 2 de enero de 2024

De acuerdo con esta disposición, durante estas fechas se considera que no hay obligación de trabajar, aunque se reconocen como días hábiles para fines tributarios. Es importante tener en cuenta estas fechas especiales al planificar actividades personales o laborales en el año 2024.

Estas ocasiones brindan la oportunidad perfecta para descansar, relajarse y disfrutar de diversas actividades durante el tiempo libre.

¿Cuánto recibirás si trabajas en un día feriado?

Cuando te toca trabajar en un día feriado, la legislación establece ciertos derechos para los trabajadores. Si tu empleador no te proporciona descansos sustitutorios, tienes derecho a recibir un pago triple que comprende los siguientes conceptos:

Remuneración por el feriado: Este monto está incluido en tu salario habitual y corresponde al pago por el día festivo en sí.

Remuneración adicional por la labor realizada: Además de la remuneración regular, recibirás un pago extra por la jornada de trabajo realizada durante el feriado.

Remuneración por trabajar en un día feriado: Este pago adicional se otorga debido a que trabajaste en un día festivo sin recibir un descanso sustitutorio posterior.

Es importante tener en cuenta que en algunas situaciones, el día feriado puede coincidir con el descanso semanal obligatorio de un trabajador. En este caso, si gozas del descanso, no se te otorgará un pago adicional. Sin embargo, si debes trabajar durante ese día, se aplicarán las disposiciones previamente mencionadas, es decir, recibirás un pago por el valor del trabajo realizado con una sobretasa del 100% sobre dicho valor.

En el 2023, existen fechas específicas marcadas como feriados oficiales y días no laborables, lo cual es importante tener en cuenta para planificar las actividades y el tiempo de descanso.

¿Cuál es la distinción entre un día feriado y un día no laborable?

Cuando se trata de días especiales en el calendario, es importante entender la diferencia entre un día feriado y un día no laborable. Aunque ambos implican la ausencia de trabajo, existen características distintivas que los separan.

¿Qué es un feriado?

Un día feriado es una celebración nacional en la que tanto los empleados del sector público como del sector privado tienen la opción de no trabajar. De manera similar, los estudiantes no asisten a clases durante estos días. En el caso de los trabajadores que desempeñan sus labores en un día feriado, se les otorga una compensación adicional, que suele ser triple, incluso si el feriado cae en domingo.

¿Qué es un día no laborable?

Un día no laborable es designado por el Gobierno y aplica principalmente al sector público. En el sector privado, la decisión de si los empleados trabajan o no en un día no laborable recae en el empleador. En caso de que un empleado trabaje durante un día no laborable, no recibirá un pago extra, sino que se le otorgará su sueldo habitual sin incrementos. Aquellos que descansen en un día no laborable deberán compensar las horas perdidas mediante horas extras, trabajando los sábados o considerándolo como parte de sus vacaciones.

Te puede interesar: ¿Por qué es feriado el 20 de junio en Argentina y qué se celebra?

Es esencial tener en cuenta esta distinción al planificar actividades personales o laborales durante días especiales. Los días feriados brindan la oportunidad de descansar y recibir una compensación adicional en caso de trabajar, mientras que los días no laborables pueden requerir ajustes en la carga de trabajo y una consideración diferente en términos de compensación y horarios laborales.

¿Qué es un feriado largo?

Los “feriados largos” o “puentes” en Perú se refieren a períodos de descanso prolongados que se crean cuando un día feriado cae en medio de la semana y se combina con los días adyacentes para formar un fin de semana largo. Esto permite a las personas disfrutar de un período extendido de tiempo libre y la oportunidad de realizar viajes o actividades recreativas.

Te puede interesar: ¿Por qué es feriado el 17 de junio en Argentina y qué se celebra?

Por ejemplo, si un día feriado cae un martes o un jueves, es común que se declare un “puente” para que los trabajadores tengan también libre el lunes o el viernes respectivamente, creando así un fin de semana largo. Esta práctica busca fomentar el turismo interno, impulsar la economía y permitir que las personas disfruten de un descanso prolongado sin tener que tomar días adicionales de vacaciones.

¿Qué hacer en feriado?

Te compartimos algunas recomendaciones de destinos turísticos para conocer en los feriados, fin de semana, días no laborables o feriados largos.