Feriados 2023 en Perú: cuáles son los días no laborables y fines de semana largos

Durante el año, hay diversas festividades que reflejan las tradiciones profundas del país. Se proponen días feriados extendidos en ciertas fechas.

A lo largo del año se celebran numerosas festividades que resaltan y nos permiten honrar nuestras profundas tradiciones. A continuación, te brindamos información detallada sobre las fechas precisas y las propuestas gubernamentales que podrían establecer días feriados extendidos. En estas fechas señaladas, la mayoría de los trabajadores del país no se presentarán en sus lugares de trabajo. En caso de hacerlo, tienen el derecho a una compensación, conforme a las leyes en vigor.

Además de los días festivos ya establecidos en el calendario, el Gobierno de Perú tiene la facultad de designar jornadas no laborables para el sector público. Cuando estas fechas coinciden con un viernes o lunes, se crean los anhelados “feriados largos”. Te presentamos a continuación una lista completa de los periodos de descanso programados para que puedas programarlos con antelación.

Enero: Año nuevo

Domingo 1 de enero: Año Nuevo (se cumplió)

Mujeres sostienen fuegos de bengala junto a un árbol de Navidad durante una celebración de la víspera de Año Nuevo.

Esta fecha marca el final de un año y el comienzo de uno nuevo lleno de esperanza y oportunidades. En todo el país, las personas celebran con entusiasmo, reuniéndose con sus seres queridos y participando en eventos festivos.

Febrero y Marzo:

Son meses sin días festivos en el calendario.

Abril: Conmemoraciones Religiosas y Reflexión Espiritual (se cumplió)

Jueves 6 de abril: Jueves Santo. En este día, se conmemora la institución de la Eucaristía durante la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús, según las enseñanzas de la religión católica.

Festividaes de Semana Santa (Freepik)

Viernes 7 de abril: Viernes Santo. (se cumplió)

Esta jornada es especialmente significativa, ya que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, según la religión católica.

Mayo: Día Internacional del Trabajo y Reconocimiento a los Trabajadores (se cumplió)

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

Este feriado se celebra a nivel internacional y conmemora una importante huelga obrera que tuvo lugar en Chicago en 1886, donde se luchaba por el derecho a una jornada laboral de ocho horas. En Perú, se celebra el esfuerzo y la contribución de los trabajadores al desarrollo del país.

"Que en este día del trabajador, seamos capaces de reconocer el valor y la importancia de cada trabajo, por pequeño que parezca".

Junio: Celebración de los Santos y Mártires

Jueves 29 de junio: Día de San pedro y san Pablo

El feriado conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo, patronos de los pescadores.

Es un día festivo en todo el Perú debido a la celebración de San Pedro y San Pablo, una fecha de gran importancia en la religión católica que honra a los apóstoles de Jesús.

Julio: Independencia y Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

Viernes 28 de julio: Día de la Independencia

Indepednencia del Perú, donde se conmemora la liberación de los españoles.

Tiene el motivo de conmemorar la firma de la Declaración de Independencia del Perú en Lima. Es un feriado nacional muy importante que celebra la libertad y la soberanía del país. Durante este día, se llevan a cabo desfiles, ceremonias cívicas y diversas actividades para honrar a los héroes de la independencia.

Agosto: Homenajes

Domingo 06 de agosto: Batalla de Junín

En esta fecha se recuerdan algunos enfrentamientos como este combate que tuvo como protagonistas a los realistas y los patriotas. El personaje destacado es Simón Bolívar junto a más de 10 mil hombres.

Isabel Flores de Oliva, también conocida como Santa Rosa de Lima, fue una figura sagrada dentro de la religión católica y perteneció a la orden terciaria de los dominicos. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671, convirtiéndose así en una santa reconocida oficialmente por la Iglesia Católica.

Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima, una festividad religiosa en honor a la primera mujer en ser canonizada en América. Esta conmemoración destaca su dedicación temprana al catolicismo y su trabajo de atención a enfermos y niños.

Septiembre:

Es un mes sin días festivos en el calendario.

Octubre: Combate de Angamos

Domingo 8 de octubre: Día del Combate de Angamos.

Combate de Angamos por Thomas Somerscales (1842-1927)

En este día se recuerda la valiente acción del Almirante Miguel Grau y su tripulación durante la Guerra del Pacífico, en la Batalla de Angamos, donde la nave monitor Huáscar enfrentó a la armada chilena. Es un día para honrar el coraje y la valentía de los héroes navales peruanos.

Noviembre: Día de los Santos y Difuntos

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

(Andina)

Durante esta festividad religiosa, se honra a todos los santos y se recuerda a los difuntos con oraciones y visitas a los cementerios para rendir homenaje a los seres queridos que han fallecido.

Diciembre: Celebraciones Navideñas

Domingo 08 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Federico Barocci (Urbino, 1528/1535 – Urbino, 1612) Inmaculada Concepción Inmaculada Concepción c.1575 óleo sobre lienzo Óleo sobre lienzo Urbino, Galleria Nazionale delle Marche © MiC – Galleria Nazionale delle Marche

Nuevamente, la festividad católica celebra la creencia de que Jesus fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin intervención de un varón.

Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Se conmemora la histórica y decisiva confrontación militar en el actual departamento de Ayacucho, Perú. Esta batalla marcó el punto culminante de la lucha por la independencia de Perú y Sudamérica, ya que significó la derrota definitiva del dominio español en la región.

La navidad e suna de las fechas más esperadas del año. REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo

Lunes 25 de diciembre: Navidad.

Esta fecha conmemora el nacimiento de Jesús según la tradición cristiana. Las familias se reúnen para celebrar, intercambiar regalos y compartir momentos especiales.

¿Cuál es la diferencia entre días no laborables y feriados?

La diferencia entre un feriado y un día no laborable se encuentra en su naturaleza y en las implicaciones legales y laborales que conlleva. Un feriado es un día festivo oficialmente reconocido por la ley, y conmemora eventos históricos, religiosos o culturales de significado para los peruanos.

Durante estos días, las actividades laborales y educativas se ven suspendidas. Esto brinda la oportunidad a la población de celebrar y participar en eventos o actividades específicas relacionadas con la conmemoración. Además, en muchos casos, aquellos empleados que laboran en un día feriado tienen derecho a un pago adicional.

conoce la diferencia ente un día no laborable y un feriado. iStock

Por otro lado, un día no laborable es aquel en el que se suspenden las actividades laborales, pero no es necesariamente un feriado reconocido oficialmente. Estos días pueden establecerse por diversas razones: conmemoraciones especiales, eventos locales o decisiones gubernamentales. Puede darse la opción a los empleados de no asistir al trabajo, pero no es siempre un requisito.

La decisión de si un día no laborable se paga o no, o si se debe otorgar un día compensatorio, depende de las leyes laborales y los acuerdos entre empleadores y empleados. En ciertas situaciones, a los trabajadores se les puede pagar su salario normal si trabajan ese día; en otras, podrían recibir una compensación adicional o un día libre en retribución.

¿Cuáles son los días no laborables?

Lunes 2 de enero de 2023 (Se cumplió)

Viernes 28 de abril de 2023 (Se cumplió)

Viernes 30 de junio de 2023 (Se cumplió)

Jueves 27 de julio de 2023 (Se cumplió)

Lunes 9 de octubre de 2023

Jueves 7 de diciembre de 2023

Martes 26 de diciembre de 2023

Martes 2 de enero de 2024

¿Cómo afecta a la economía del Perú los feriados?

Según un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), un día no laborable podría ocasionar pérdidas cercanas a los US$ 400 millones en la producción nacional. Sectores como la minería, construcción, comercio y servicios podrían verse afectados al tener que pagar a sus empleados el doble para incentivarlos a trabajar.