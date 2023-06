Zamir Villaverde, exaliado de Pedro Castillo, pide permiso para viajar a Estados Unidos

Zamir Villaverde mantuvo nexos con familiares de Pedro Castillo durante su gobierno. (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

Pedro Castillo no es el único investigado por presuntos actos de corrupción durante su gobierno. En la larga lista aparece el nombre del empresario Zamir Villaverde, investigado por presunto lavado de activos. Este ha presentado una solicitud al Poder Judicial para que se le permita estar fuera del territorio peruano durante 20 días ya que debe presentarse a una cita médica en la ciudad de Miami en los Estados Unidos.

Villaverde y su abogado señalaron al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que necesita estar fuera del Perú entre el 10 y el 30 de julio. El día 13 sería la fecha en la que está programada su cita en un clínica de Miami para que se le recete un tratamiento para la esclerosis múltiple que padece. En enero de este año hizo un pedido similar para visitar España, pero esta fue rechazada por la jueza a cargo de su caso.

“La salud no puede verse mellada por una investigación o que se le prohíba a alguien buscar la mejor alternativa para poder tratar de curarse o tener un mejor tratamiento”, dijo el investigado durante la audiencia llevada acabo esta mañana. Este aseguró que es inocente de todos los cargos por los cuales se le procesa e indicó que regresará al Perú una vez haya cumplido sus visitas médicas.

Pedro Castillo declara ante el Congreso de la República

“Tenga la plena seguridad que si me otorga el permiso de salida, no va a existir ningún peligro de fuga por mi persona. Voy a ir por estos 20 días y voy a regresar y voy a solicitar nuevamente permiso para hacerme tratamientos ya sea en Estados Unidos, Europa o el país que me ´de las garantías de que mi salud me la puedan curar o pueda tener un mejor tratamiento”, agregó el empresario vinculado a Pedro Castillo.

El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder indicó que hasta el momento no ha podido confirmar que Zamir Villaverde haya separado una cita en alguna clínica de Miami. Sin embargo, recalcó que el Ministerio Público no ha puesto resistencia para que el investigado abandone el país por motivos de salud, siempre y cuando este acredite el lugar de residencia en el que estará y imitar un informe a su retorno.

¿Quién es Zamir Villaverde?

La Fiscalía ha señalado al empresario Zamir Villaverde como presunto colaborador del presidente Castillo, quien supuestamente lidera una organización corrupta en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la cual intercambia contratos por sobornos. Tras la revelación de los métodos de operación de esta red por parte de testigos colaboradores, como Karelim López, el empresario ha optado por hacer declaraciones por miedo a represalias contra su vida. Además, acusa al mandatario de manipular las elecciones en 2021.

Zamir Villaverde declaró ante la comisión de Fiscalización del Congreso

Sobre Villaverde García, se tiene conocimiento de que es propietario de la compañía de seguridad Vigarza, donde también trabajó Bruno Pacheco. Sin embargo, su pasado es poco conocido, excepto por el hecho de que cumplió una condena en prisión. Lo que resulta aún más desconocido es cómo logró ganarse la confianza del actual presidente y convertirse en una persona de confianza para él.

El empresario fue miembro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pero fue expulsado de la institución cuando se descubrió que había cometido actos delictivos junto a otros suboficiales durante sus días de franco. Incluso, fue degradado en una ceremonia oficial en 1999. En el 2007 participó de un asalto a una pizzería en Miraflores. Tras la persecución fue herido de bala y condenado a diez años de cárcel.