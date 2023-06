Gabriela Serpa reveló la propuesta indecente de dos congresistas: “Solo al hotel nada más y mil dólares”

Gabriela Serpa confiesa que dos congresistas le ofrecieron dinero para ser "anfitriona moderna". (TikTok)

Gabriela Serpa es considerada como una de las mujeres más sexis de la farándula peruana y no es secreto que debido a su esbelta figura se roba la mirada de muchos. La modelo ha sabido ganarse el cariño del público con sus interpretaciones en el programa de ‘JB en ATV’, así como por su trabajo animando eventos y su constante interacción en redes sociales con sus fieles seguidores.

Te puede interesar: Los chats de Pedro Aquino con la cantante Jessy Kate y Melissa Klug está embarazada en ‘Magaly TV La Firme’

Sin embargo, su belleza también ha sido motivo para que algunas personas le hagan propuestas poco agradables. En la reciente entrevista con Christopher Gianotti para su canal de YouTube, la actriz cómica reveló detalles poco conocidos de su vida privada, como la vez que recibió una llamada que la dejó más que sorprendida.

Todo sucedió cuando el actor le preguntó: “¿Te han ofrecido dinero por una noche de placer?”. La también influencer de 30 años contó que 2 congresistas de la República le estaban ofreciendo mil dólares por acompañarlos una noche. Ante ello, Gabriela Serpa se mostró desconcertada, pues le dijeron que necesitaban ‘una anfitriona moderna’, en clara alusión a una ‘dama de compañía’.

Gabriela Serpa. (Instagram)

“De pronto recibí una llamada, (me dicen) ‘Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Te cuento que necesito que seas una anfitriona moderna. Son dos congresistas, solo al hotel nada más y mil dólares’”, confesó, dejando en shock al conductor, quien entendía que se trataba de “dinero por una noche de placer”

“Le dije ‘pero amiga, escúchame, yo ya no hago anfitrionaje, no trabajo en eso, pero, ¿cómo es anfitriona moderna?. (Ella me responde) ‘Tú ya sabes. Anímate son 1000 dólares’”, agregó, para luego recordar que su amiga le estaba insistiendo; sin embargo, ella se negó tajantemente.

Te puede interesar: Melissa Klug está embarazada y espera su sexto hijo con Jesús Barco, afirma Magaly Medina

“No, no hago anfitrionaje hace tiempo y no tengo tiempo. Gracias, yo respeto tu trabajo de anfitriona moderna, pero yo no hago eso”, señaló, en medio de risas. Cabe mencionar que la entrevista completa se emitirá el jueves 15 de junio y se espera que la también influencer de más detalles acerca de la identidad de los parlamentarios. Hasta el momento el avance ya ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

“Ahí está porque a los congresistas no les alcanza el dinero que ganan”, “Muy poco, dice que 7 mil para arriba puede ser”, “¿Y si hubiera sido 10 mil dólares? otra sería la historia”, “De broma en broma, la verdad se asoma”, “Esa Gaby siempre inocente, yo tampoco entendí”, fueron algunos de los comentarios irónicos en TikTok.

Gabriela Serpa hace fuerte revelación. (Captura)

Gabriela Serpa contó cuál fue su peor trabajo

Gabriela Serpa sorprendió al revelar que su peor trabajo fue cuando formó parte del programa de Aldo Miyashiro. Como se recuerda, hace más cinco años, la comediante estuvo apareciendo en las pantallas de Panamericana TV en el fenecido espacio televisivo ‘La Batería’, el cual era conducido por el popular ‘Chino’ y Viviana Rivasplata.

Te puede interesar: Las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva: menos dolor y pronta recuperación

Según explicó, trabajar en el magazine nocturno directamente no fue el problema, sino lo que hacía detrás de cámaras. “¿Mi peor trabaja? Bueno, cuando estuve en el programa de Aldo Miyashiro, pero el programa no fue lo peor, sino que nos mandaron a oficina”, dijo y luego confesó que no le gusta regirse de un horario para hacer sus labores.

“Nuestro horario era de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, y de ahí teníamos que volar al programa que era en la noche. Lo que no me gustaba era el horario de oficina. Yo soy de las personas que tiene que estar más activa, de aquí para allá. Estar en la oficina, para mí, era como estar atrapada. Esa fue la parte que no me gustó de ese trabajo, porque de ahí trabajar con Aldo fue chévere”, acotó.