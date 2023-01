Gabriela Serpa respondió cuál fue su peor trabajo: “Era cuando estaba en el programa de Aldo Miyashiro”

Gabriela Serpa recordó los incómodos momentos trabajando para Aldo Miyashiro. (YouTube)

Gabriela Serpa sorprendió al revelar que su peor trabajo fue cuando formó parte del programa de Aldo Miyashiro. La actriz cómica estuvo como invitada en el canal de YouTube conducido por la periodista Katty Villalobos, para contar detalles de su vida personal y artística, sin imaginar que causaría polémica con sus declaraciones.

Como se recuerda, hace más cinco años, la comediante estuvo apareciendo en las pantallas de Panamericana TV en el fenecido espacio televisivo ‘La Batería’, el cual era conducido por Aldo Miyashiro y Viviana Rivasplata. En ese entonces, la modelo agarraba el micro para pequeñas intervenciones y contar chistes.

Todo sucedió cuando la reportera le consultó si en algún momento había tenido un trabajo que no volvería a hacer. Gabriela Serpa no dudó en contar sobre su paso por el set del popular ‘Chino’. Según explicó, trabajar en el programa directamente no fue el problema, sino lo que hacía detrás de cámaras.

“¿Mi peor trabaja? Bueno, cuando estuve en el programa de Aldo Miyashiro, pero el programa no fue lo peor, sino que nos mandaron a oficina”, empezó diciendo la influencer, para luego confesar que no le gusta regirse de un horario para hacer sus labores, pues se considera una persona muy activa.

“Nuestro horario era de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, y de ahí teníamos que volar al programa que era en la noche. Lo que no me gustaba era el horario de oficina. Yo soy de las personas que tiene que estar más activa, de aquí para allá. Estar en la oficina, para mí, era como estar atrapada. Esa fue la parte que no me gustó de ese trabajo, proque de ahí tarabjar con Aldo fue chévere”, acotó.

Gabriela Serpa en 'La Batería'. (Captura)

Gabriela Serpa y la vez que sufrió acoso

En julio de 2022, Gabriela Serpa se volvió viral por un incómodo momento durante un evento en vivo. En las imágenes difundidas, se vio a la rubia influencer siendo acosada sexualmente por uno de sus seguidores, quien aprovechó su cercanía para tocar más de lo debido.

Todo sucedió en una discoteca de Lima, cuando decidió cumplirle el sueño a un fan para charlar con él y tomarse una foto juntos. Sin embargo, jamás imaginó que el muchacho terminaría por besarla, aprovechando que estaba distraída hablando con el público. En ese momento, la actriz se alejó rápidamente y solo optó por mostrarse sorprendida.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos, y le dije ¿Qué te pasa?, Ahí reaccioné y lo sacaron… fue una falta de respeto de esa persona. En el momento que sucedió no lo sentí, pero nunca me lamió, como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... si me hubiera dado cuenta antes le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, dijo para el diario Trome luego de los hechos.

