Roberto Blades niega vínculos con el narcotráfico y pide no involucrar a su hermano Rubén

Roberto Blades hizo aclaración tras ser vinculado con narcotráfico.

En una reciente investigación expusó presunto vínculo entre el reconocido compositor puertorriqueño Roberto Blades y el fallecido narcotraficante peruano Lerry Jaén.

En el reportaje emitido por el programa ‘Día D’ se pueden ver una serie de videos que muestra a Blades y Jaén juntos, celebrando y almorzando en lugares privados y exclusivos y cerrados. El informe señalaba que el artista habría sido pieza clave para el delincuente realice lavado de dinero en sus conciertos y eventos.

Ante ello, el panameño no dudó en pronunicarse a través de un comunicado, el cual fue publicado en sus redes sociales.

“Estimados amigos, soy Roberto Blades, músico y compositor con más de 40 años de impecable trayectoria en la industria musical a nivel internacional, me he visto en la imperiosa necesidad de dar una respuesta categórica y única frente a las múltiples noticias falsas, tendenciosas y difamatorias que se vienen difundiendo en medios periodísticos carentes de objetividad, neutralidad e imparcialidad, ello por cuanto NIEGO ROTUNDAMENTE cualquier tipo de vinculación con el narcotráfico”, indicó.

“No solo porque no me encuentro obligado a solicitar información sobre los antecedentes penales o judiciales de cada persona que conozco o que contratan mis servicios como cantante profesional, sino que además jamás tuve conocimiento ni pude advertir que esta persona o personas en concreto se encuentren comprendidos en actos presuntamente ilícitos, máxime si en toda oportunidad siempre he estado acompañado de otros artistas y orquestas de salsa y otras figuras públicas en el Perú, cuando desempeño mi labor de cantante o cómo asistente de una fiesta”, acotó.

Roberto Blades publicó comunicado en su red social. Instagram

Defiende a Rubén Blades

Asimismo, se refirió a su hermano Rubén Blades, quien el pasado 9 de junio usó sus redes sociales para arremeter contra un medio de comunicación, por mencionar el nombre del intérprete de ‘Pedro Navaja’ en lugar de escribir Roberto.

“Lo más grave del asunto, y una de las razones por las cuales hago el presente descargo, es que vienen utilizando el nombre de mi hermano Rubén Blades únicamente para efectos de hacer noticias falsas y a todas luces propias de una prensa amarillista. Es muy bajo y sucio querer hacer daño a mí y a mi familia y eso jamás lo permitiré”, sentenció.

Rubén Blades salió al frente por falsa noticia sobre su participación en banda de narcotraficantes

Tomará medidas legales

Finalmente, Roberto Blades señaló que no pasará esta situación por agua tibia, es por ello que tomará medidas legales contra quienes han atentado con su honor.

“En ese sentido, ante estos hechos abruptos e ilegales, he decidido tomar las acciones legales respectivas contra estos medios de prensa por haber atentado contra mi buen honor y reputación, al igual que el de mi familia. Les agradezco infinitamente a todos por permitirme dar el presente comunicado y, principalmente, por el apoyo incondicional brindado durante estos momentos que causan incomodidad y molestia”, concluyó.