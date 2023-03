Roberto Blades revela que no recibe regalías por sus canciones que suenan en Perú

Roberto Blades se encuentra en nuestro país para promocionar un concierto de salsa que donde no solo cantará, sino que también lo está produciendo. Para hablar de ello, el cantante asistió al programa de Youtube de Carlos Orozco, donde indicó que le da gusto regresar a nuestro país con importantes figuras como Willie Colón, Oscar D’León, Luisito Carrión, entre otros.

Como se sabe, Roberto Blades cuenta con una trayectoria de 30 años, y su música ha seguido vigente a lo largo del tiempo, sobre todo en nuestro país. Como muestra de ello, son muchas las emisoras que suenas sus exitosos temas. Ante ello, el conductor le preguntó sobre las regalías que recibe de forma anual de parte de nuestro país.

“¿Recibes regalías?”, le preguntó Carlos Orozco. “No”, contentó de inmediato el cantante, dejando sorprendido a su entrevistador.

“Hermano, aquí te suenan todo el tiempo”, le contestó el periodista. “Te puedo decir no solamente eso. ‘Lágrima’ fue canción de la década. Hubo la única vez que los Beatles en emisoras, que son Radiomar y Panamericana, se reunieron para hacer un concurso, era para saber cuál era la mejor canción de la década. Y la gente llamaba a la emisora y votaba. Y yo gané con ‘Lágrimas’. ‘Lágrimas’ fue canción de la década. ‘Víctima de afecto’ ha sido canción del año. Y creo que otra más por ahí. Yo en 30 y pico de años creo que llego a 3 dólares en regalías de Perú, es lo que más he recibido”, reveló.

Roberto Blades contó que no recibe regalías de Perú por sus canciones.

Al ser consultado si está haciendo algo al respecto, el cantante indicó que está tratando de solucionar ello desde hace años. “Encima, acuérdate que tocamos en los bailes de 30 mil personas. Y van estas entidades a cobrar, cobran a mi nombre y son miles de dólares. Entonces, ¿qué se hace con la plata? Pero este problema no es solamente mío. Este problema es de artistas peruanos que viven aquí y no hacen nada. Que me parece el colmo”, acotó.

Roberto Blades contó también que llegó a llamar a su hermano Rubén Blades para preguntarle si le pasa lo mismo.

“Yo tengo una carta que él me dio la representación de él acá. Para atender ese caso. ¿Si Rubén está igual que yo? Está bien paralelo, tengo entendido. Nunca le pregunté a él. Yo tomé unos pasos hace unos años para eso. No he terminado de identificar ese tema. Tengo una reunión previa con ellos (APDAYC) para ver cómo quedamos, especialmente ahora que viene esta presentación (su concierto). Hay que pagar, pero esta vez lo que yo pague voy a tener un recibo. Y tengo ya un sistema legal preparado para que ejecute de una vez. Aparte de ver dónde están el resto de las otras cosas”, explicó.

“Vamos a ver si el nuevo APDAYC es el nuevo APDAYC o si sigue siendo el viejo APDAYC. Vamos a darle un chance”, sentenció.

En otro momento, el cantante señaló que en Europa y Estados Unidos es donde mejor pagan regalías, a diferencia de los países latinos, pese a que ahí se escucha mucho más su música. “El sistema de justicia es el más vulnerable. Eso hay que corregirlo primero”, concluyó.

Roberto Blades llega a Perú con ‘Los Grandes II’

‘Los Grandes II’ es el festival que reunirá el 15 de abril en el Estadio San Marcos a íconos internacionales de la salsa. Willie Colón reaparecerá en los escenarios tras su accidente de tránsito y el faraón de la salsa Oscar D’León. Completan la parrilla, Luisito Carrión y el propio Roberto Blades.

El evento contará con exponentes peruanos como Antonio Cartagena, Son Tentación y la Orquesta Internacional Sabor. Los tickets para ‘Los Grandes II’ puedes adquirirlos en Teleticket.