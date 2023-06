Congresista María Agüero guarda camioneta de su hermano las 24 horas en estacionamiento del Parlamento

Congresista María Aguero guarda el vehículo de su hermano 24/7 en el estacionamiento del Parlamento.

La congresista María Agüero está siendo cuestionada, luego que se conociera que ella utiliza el estacionamiento del Parlamento para guardar la camioneta de su hermano. Lo que llama la atención en este caso, es que dicho vehículo permanece 24/7 estacionado en la cochera del Congreso y que su hermano hace buen tiempo que radica en Estados Unidos.

Los registros públicos muestran que la camioneta 4x4 con placa FOK530 pertenece a Lázaro Agüero Gutiérrez, hermano menor de la parlamentaria, por lo que más crecen las críticas hacia la legisladora.

Al término de una sesión, la congresista fue consultada por los medios de comunicación por este caso, en donde estaría haciendo uso indebido de los recursos del Estado. Agüero manifestó que ella usa el vehículo y que no tiene por qué llevárselo porque su trabajo es 24/7.

“Cada congresista tiene que un espacio de cochera y puedo dejarlo el carro 24/7 porque yo sé cuando lo voy a utilizar y para qué lo voy a utilizar. (...) Mi despacho está aquí, entonces yo dejo mi carro aquí. El trabajo del congresista es 24/7″, declaró para los medios locales.

Consultada si es que esta camioneta la deja 24/7 dentro del estacionamiento, la congresista respondió “qué quieres que haga que me la lleve, si mi despacho está acá. Entonces yo dejo mi carro aquí. El trabajo del congresista es 24/7″, dijo.

María Agüero fue elegida representante nacional por el partido Perú Libre.

Según radio Exitosa, constató que en la vivienda de la congresista María Agüero no existe espacio ni cochera para dejar el vehículo, motivo por el cual lo habría llevado al estacionamiento del Parlamento para ahí guardarlo.

Congresistas critican actuar de legisladora Agüero

Por su parte, el congresista Diego Bazán, calificó de “falta grave” la acción de Agüero y señaló que esto debería de investigarse.

“Eso (dejar estacionado la camioneta durante 24 horas) es imposible. Se supone que cuando uno cuadra su vehículo es solo por el momento en el que está trabajando acá. Yo creo que eso es una falta grave que tiene que investigarse. Eso no se puede permitir”, declaró el congresista.

Asimismo, el parlamentario Jorge Montoya señaló que el parqueo es exclusivo de los legisladores y no debería de utilizarse en beneficio de los familiares.

La parlamentaria María Agüero desestimó el proyecto de ley para recortar el mandato de los titulares del JNE y la ONPE. Foto: Congreso

María Agüero viajó sin solicitar permiso al Congreso

A casi fines del mes de abril, se conoció que la congresista María Agüero, integrante de la bancada de Perú Libre, dejó sus funciones en el Parlamento para viajar a Panamá.

Según el diario Perú 21, Agüero viajó el pasado 22 de marzo hacia Panamá. Sin embargo, el detalle está en que no precisó que abandonaría el territorio nacional al solicitar una licencia sin goce de haber por dos semanas, de acuerdo a información que la Oficialía Mayor del Parlamento ofreció.

Como se recuerda, el artículo 22 del reglamento del Legislativo establece que la concesión de licencias a los congresistas para viajes particulares requiere una evaluación previa de los motivos y utilidad del viaje por parte de la Mesa Directiva, presidida en este caso por José Williams.

María Agüero critica el sueldo que percibe como congresista.

Recordemos que, en el 2021, María Agüero tomó protagonismo al mencionar que su sueldo como congresista (15,600 soles) no le alcanza para cumplir con todas las funciones, menos para sobrevivir en Lima.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí, me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, manifestó en septiembre del 2021.