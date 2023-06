Rodrigo Cuba y Ale Venturo pasaron la noche juntos en el departamento del futbolista luego de terminar su relación

Rodrigo Cuba y Ale Venturo pasaron la noche juntos en la casa del futbolista | Magaly TV La Firme

Un nuevo destape trae ‘Magaly TV La Firme’, este lunes 12 de junio. A través de las redes sociales, se mostró el adelanto de lo que se verá esta noche en el programa de espectáculos. Esta vez, los protagonistas con Rodrigo Cuba y Ale Venturo, la expareja habría pasado la noche juntos, pese a que hace solo unos días habían anunciado su separación.

Te puede interesar: Ampay a Rodrigo Cuba: el ‘Gato’ es captado junto a Gianella Rázuri luego de terminar su relación con Ale Venturo

Como se sabe, la pareja estuvo en el ojo público, luego de que la empresaria eliminara todas sus publicaciones con su expareja. Por su parte, se vio a Rodrigo Cuba mudando todas sus cosas de la casa de la madre de su segunda hija.

Sin embargo, en el clip que se ha compartido del programa de hoy de Magaly Medina, se oye en la voz en off relatar que la pareja habría pasado la noche en la casa del deportista. Según se ve, las horas pasaban hasta que amaneció y aún se desconoce a qué hora salieron de la vivienda.

“Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba se quedan en la casa del futbolista hasta el día siguiente pese a que niegan reconciliación”, menciona la voz de la reportera. Además, al día siguiente, los ‘urracos’ fueron en busca del integrante del Sport Boys para consultarle si había regresado con su pareja, pero la respuesta se verá esta noche a als 21:45 horas a través de ATV.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba habrían pasado la noche juntos.

Rodrigo Cuba publicó romántica canción y etiquetó a Ale Venturo

Rodrigo Cuba generó sorpresa al realizar una peculiar publicación en su cuenta de Instagram el último sábado 10 de junio. El exesposo de Melissa Paredes compartió un video en el que mostraba la radio de su automóvil, y de fondo se escuchaba la canción ‘No se va’ del Grupo Frontera.

Te puede interesar: Gianella Rázuri negó tener una relación con Rodrigo Cuba y agregó que no la tendría más adelante

En la parte del video que compartió en sus redes sociales, se podía escuchar la parte de la letra que dice: “Quédate otra vez. Quédate toda la noche. Quédate otra vez. Quédate más de las doce. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va”.

Rodrigo Cuba etiquetó a Ale Venturo en Instagram de forma oculta. (Instagram)

Sin embargo, lo llamativo de este video fue que el popular ‘Gato’ etiquetó a su expareja de una manera que intentó ocultar, y agregó un corazón azul, similar a los que solía utilizar cuando le dedicaba publicaciones en las redes sociales durante el tiempo que estuvieron juntos. Los atentos seguidores de Instarándula notaron este detalle y no dudaron en hacerlo público.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba y la noche de fiesta que vivió junto a Gianella Rázuri en ‘Magaly TV La Firme’

Es importante destacar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha comentado sobre esta publicación. Rodrigo Cuba continúa compartiendo regularmente contenido en sus redes sociales, sin hacer referencia al video en cuestión. Por su parte, Ale Venturo no compartió el video en sus propias redes sociales y se la vio feliz en compañía de amigas durante un sábado de chicas.

Luego de todas estas evidencias, el programa de Magaly Medina evidencia otro acercamiento entre ambos, por lo que con ese informe se conocerá si es que la pareja estaría en planes de retomar su relación o si es que definitivamente rompieron como pareja y mantendrán una sólida relación de padres.