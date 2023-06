¿Cómo funciona el fondo de compensación del SOAT y CAT del MTC?

Julio César Reyes Núñez, coordinador del fondo de compensación del SOAT y CAT del MTC explicó, cómo funciona el fondo de compensación. Video: Infobae Perú

Según la Real Academia Española, un accidente es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, pero en la práctica puede cambiar tu vida para siempre. Este es el caso del taxista, Octavio Ramos Pacheco y el de la ciudadana venezolana radicada en Perú desde hace seis años, Ginella del Valle. Ambos contaron a Infobae Perú, desde diferentes frentes y escenarios, sobre el accidente de tránsito que vivieron y cuya experiencia los ha marcado de forma permanente.

Octavio Ramos

El 7 de diciembre del año pasado, tras un día de arduo trabajo, Octavio llegó a las 5.45 de la tarde a su casa, ubicada en la urbanización Chepén, en el distrito de La Perla, en el Callao. Se encontró con su hijo de 11 años, Diego Armando, quien le pidió permiso para jugar en la calle con sus amigos, a lo que Octavio accedió, previa advertencia: “solo podía jugar en el barrio”.

Diego Armando estuvo jugando en su calle con amigos, pero luego decidieron ir a un parque cerca a la calle La Paz. Minutos más tarde se aburrieron y caminaron hasta otro parque más lejos de su casa. Según le contaron a Octavio, a las 7 de la noche, su hijo propuso a sus amigos ir al Mirador de La Perla, que estaba en plena construcción, y todos accedieron.

Diego Armando soñaba con ser marino como su abuelo. (Octavio Ramos)

“Ellos estuvieron jugando a la pelota entre la avenida Costanera y la autopista Costa Verde. Cuando decidieron volver a casa, a uno de los chicos se le cae la pelota abajo, en la pista. El mayor de grupo, que tenía 14 años, quería bajar, pero mi hijo le dice: ‘Yo voy, es mi pelota’. Él bajo por el enmallado, tipo hombre araña y llegó hasta la pista, cruzó y recogió la pelota. Volteó a mirar a sus amigos y en vez de regresar decidió ver el mar. No sé por qué no regresó. Cuando cruza la pista, a esa hora no hay luz en esa zona, un auto lo agarra, mi hijo ha girado y cayó a la pista. Al momento del impacto, se conoce que fue un Kia Río rojo el que lo atropelló pero no se supo la placa, le rompe el fémur de la pierna derecha y cae de cabeza en la pista”, recordó entre lágrimas, Octavio Ramos, quien asegura que su pequeño estaba semiinconsciente.

Tras quince minutos del accidente, a las 8 de la noche los amigos que acompañaban a Diego Armando corrieron a casa de Octavio para avisarle. De inmediato, él salió con su taxi para auxiliar a su hijo.

“Llegué a la zona y encontré a mi hijo tirado. El carro lo atropelló en el segundo carril, pero él estaba en el tercero. Fue como una película. No se lo deseo a nadie, fue muy doloroso ver a mi hijo, me miraba como queriéndome hablar, como diciéndome: ‘Papá, perdóname, no te hice caso’. Quién iba a pensar que él iba a estar entre la avenida Costanera y la Costa Verde jugando. Nunca supe que jugaban allí, pero dos chicos más me dijeron que no era la primera vez que iban. Esta vez fueron con pelota, pero él la hubiera dejado”, lamentó el padre de familia.

Octavio Ramos Pacheco, padre de Diego Armando. (MTC)

Llegó la ambulancia y llevó a Diego Armando al hospital Daniel Alcides Carrión. El pequeño fue hospitalizado el 7 de diciembre, por la noche fue operado y llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Luchó por su vida durante de 10 días, pero no soportó la gravedad de sus heridas.

Falleció el 17 de diciembre, el día de su cumpleaños. Diego Armando quería estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado porque al crecer deseaba convertirse en marino como su abuelo, pero sus sueños fueron frustrados tras ser víctima de un mortal accidente.

Ginella del Valle

El 22 de agosto del año pasado, Ginella del Valle viajaba en un bus de regreso a su casa después de un largo día de trabajo y solicitó al chofer que la dejara bajar en una esquina de la avenida Los Cedros, en el distrito de Chorrillos, con el objetivo de que la deje frente a su casa. Espero que el bus avanzara, pero el chofer le hizo un ademán para que cruce. Se animó a pasar y en la mitad de la pista se percató de que en el segundo carril venía un auto a gran velocidad.

Ginella del Valle, ciudadana venezolana, víctima de un accidente de tránsito. (MTC)

“El auto me impactó y me hizo volar. Tuve fractura de tibia, peroné, golpes en la cabeza y en todo el cuerpo. En ese momento, el bus se va y el auto también. Mi novio vio el accidente desde el balcón de mi casa y bajó sin dinero ni documentos a auxiliarme. Uno de los chicos que trabajaba en el Car Wash, que estaba en esa calle, también vio lo sucedido, y junto a mi novio me subieron a su auto y me llevaron al hospital. Me desmayé y luego al despertar empezó mi sufrimiento. Llegué al hospital Casimiro Ulloa no me querían atender porque no lleve plata (y porque no llegó en una ambulancia), llamaron a mi mamá para que pudiera pagar (y traer sus documentos). No sé de dónde salió un policía y obligó al personal a que me atiendan. Allí comenzaron a ayudarme”, relató Ginella.

Siete días después del accidente, la joven de 22 años, fue operada de fractura en el pie y peroné, le colocaron 12 tornillos y una placa. Tras ocho meses de la ciurgía y gracias a sus múltiples terapias, Ginella ya puede caminar.

“Me he quedado con mucho dolor. El médico me dio el alta (la semana pasada) y me dijo que los dolores serán algo con lo que voy vivir... (El accidente cambió mi vida) primero porque me gustaba estar siempre en actividad, ahora soy más nerviosa, más insegura y te sientes más en peligro. Antes tenía una cafetería, pero ahora no puedo estar parada por mucho tiempo. Estuve en cama durante los cuatro primeros meses de accidente. Recién he comenzado a trabajar en recepción porque es más tranquilo”, expresó.

Tras ocho meses del accidente, Ginella del Valle ya puede caminar gracias a sus terapias. (Ginella del Valle)

Fondo de Compensación del SOAT y CAT

Lo que tienen común estos dos casos es que los protagonistas sufrieron un accidente de tránsito donde el chofer se dio a la fuga, los dejó desamparados con los altos gastos de hospitalización, medicinas y hasta de sepelio. Ante este escenario, el 2004 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones creó el Fondo de Compensación del SOAT y CAT con el objetivo de amparar a las víctimas de accidente de tránsito.

Hasta el momento, este fondo a beneficiado a más de 12 mil personas y ha desembolsado más de 50 mi soles. En el 2022, atendió a 385 personas, pero este año se proyecta incrementar en 30% la atención a nivel nacional, aseguró a Infobae Perú, Julio César Reyes Núñez, coordinador del Fondo de Compensación del SOAT y CAT del MTC.

“Este es un fondo que tiene carácter social, son destinados exclusivamente para atender a las víctimas de accidentes de tránsito que son ocasionados por los vehículos que se dan a la fuga y no son identificados. Ese amparo de este fondo social, es a través de coberturas en reembolsos de gastos médicos, sepelio y pago de indemnizaciones por incapacidad temporal, invalidez permanente y fallecimiento de la víctima”, explicó el funcionario del MTC.

Julio César Reyes Núñez, Coordinador del Fondo de Compensación del SOAT y CAT del MTC explicó a Infobae Perú detalles de este sistema. | MTC

Julio Reyes Núñez precisó que cualquier persona nacional o extranjera puede solicitar dicho beneficio. Lo primero que debe hacer es reportar el caso, en plazo es de un año. Este proceso se hace a través de un formulario virtual que está alojado en la web del MTC y puede ser llenado por un familiar o la propia víctima si está en condiciones de hacerlo. Luego tienen que presentar la denuncia policial del accidente.

“Una vez que llega el reporte activamos el caso y lo evaluamos. Si se trata de un vehículo no identificado, nosotros en un plazo no mayor a cuatro días damos los resultados a través del correo que colocaron el formulario y se le indica los pasos a seguir para reclamar el beneficio. Hasta hoy no se han presentado denuncias falsas porque la Policía Nacional nos ha facilitado el acceso del código QR de la denuncia policial, la leemos y verificamos la autenticidad del acta de la denuncia policial”, aseveró.

El coordinador del Fondo de Compensación del SOAT y CAT del MTC espera este año atender a un mayor número de víctimas de tránsito cuyos conductores no hayan sido identificados, para ello están haciendo campañas de difusión a nivel nacional para poder coberturar a todo “y que nadie quede desamparado”.

Tipos de cobertura

El reembolso llega hasta los S/ 24 750 (5 UIT) por persona, para cubrir los gastos de atención hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica y otros que sean necesarios para el tratamiento y rehabilitación de la víctima. Ello se realiza mediante reembolso al beneficiario o directamente al centro de salud que atendió a la víctima.

En el caso de gastos de sepelio, cuya cobertura es hasta S/ 4950 (1 UIT) por persona, se cubren los gastos de ataúd, cremación, tumba, nicho, capilla ardiente, carroza.

El 2004 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones creó el Fondo de Compensación del SOAT y CAT con el objetivo de amparar a las víctimas de accidente de tránsito.| MTC

En la modificación normativa ahora incluye el reconocimiento de indemnizaciones por muerte por la suma íntegra de S/ 19 800 (4UIT); por invalidez permanente hasta por S/19 800 (4 UIT) y por incapacidad temporal hasta S/ 4950 (1 UIT), según sea el grado de invalidez incapacidad.

El fondo aplica para siniestros de tránsito ocasionados por cualquier tipo de vehículo motorizado como autos, camionetas, camiones y motos y mototaxis que se hayan dado a la fuga y no sean identificados.

Pros y contras

Tanto Octavio Ramos como Ginella del Valle están agradecidos con el Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sin embargo, refieren que todo sistema puede ser perfectible. Octavio precisó que para realizar todos los trámites con el fin obtener la indemnización gastó aproximadamente 2.000 soles, pero ese monto no es compensado.

Por su parte, Ginella señaló que como el fondo es un sistema de compensación, primero debes hacer el gasto en medicinas y otros, luego el MTC te reintegra el dinero. Su preocupación es por las personas que no tienen para pagar por sus medicamentos o atención tras sufrir un accidente.

Ambos recomendaron, a quienes quieran tener este beneficio, que todas las boletas médicas sean compradas a nombre de la víctima del accidente porque en caso contrario ese tipo de gastos no serán considerados.