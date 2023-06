Las deplorables declaraciones de Gonzalo Núñez y Erick Osores sobre el feminicidio generan críticas en las redes sociales

Los periodistas ofrecieron una serie de frases denigrantes en contra de las mujeres. (Twitter)

Gonzalo Núñez, Erick Osores y Paco Bazán brindaron una serie de declaraciones repudiables sobre la violencia contra la mujer. Los periodistas deportivos evidenciaron su total desconocimiento sobre la lamentable situación que atraviesan las niñas, adolescentes y mujeres, quienes son cruelmente asesinadas y violentadas a diario, y ofrecieron una serie de afirmaciones falsas.

Los comunicadores compartían un espacio en el canal de Youtube ‘Erick y Gonzalo’ cuando Núñez comenzó a reclamar por la presencia del Ministerio de la Mujer en el país. “Como se deben arreglar los problemas, ¿necesitas un ministerio? Hay el Ministerio de la Mujer, ¿y por qué no hay un ministerio del hombre, ministerio del niño y ministerio del abuelo? No jodan”, exclamó el comentarista.

Ante el peculiar reclamo del hombre, Erick Osores aseguró entre risas que ello es una “cultura que se ha impuesto durante años”. “Pero están de salida, cada vez tienen menos espacio, cada vez la gente les cree menos [a las mujeres]”, agregó.

Pero esto no quedó aquí. Las frases de Gonzalo Núñez en contra de las mujeres continuaron y esta vez minimizó los feminicidios en Perú.

“¿El feminicidio? ¡Es un problema de relaciones familiares! Si fuera feminicidio sería que uno sale a la calle a matar mujeres. Eso no es”, expresó.

De igual manera, el exarquero de Universitario de Deportes, Paco Bazán, respaldó las declaraciones del abogado y resaltó que lo que se vive en Perú es “violencia doméstica”. El comentarista deportivo pidió a Núñez que brinde más información sobre sus afirmaciones, a lo que el periodista acotó: “Yo lo digo como abogado, cuando dicen ‘feminicidio’ sería aquel que tiene contra la mujer un odio y la llega a matar. Y encuentro a una mujer y odio a las féminas y las quiero matar por el hecho de ser mujer. Sin embargo, lo que pasa acá son las relaciones diarias entre el hombre y la mujer,y él le pega a la mujer”, agregó.

Para el individuo, esta acción representa un homicidio y no requiere un Ministerio de la Mujer. “Las señoras que nos escuchan, ¿sienten realmente que el Ministerio de la Mujer [...] son huev**** que están sentados ahí en los escritorios”, añadió.

Sí, pierden la vida por ser mujeres

Los periodistas deportivos “rechazaron” que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Según Gonzalo Núñez, ningún hombre le quita la vida a una dama por su género. Sin embargo, esto no es cierto.

Para entender lo que realmente significa este problema es necesario conocer por qué mueren las mujeres y cómo esto se relaciona a su condición de mujer. Los hombres con actitudes machistas consideran a la mujer como una figura inferior. Esto implica considerar que pueden manipularlas, mandar sobre sus vidas y decidir sobre ellas.

“La violencia es una respuesta por parte de hombres, porque es necesario recalcar que la violencia es masculina, a que las mujeres se resistan a una situación de subordinación, de sumisión. Como el caso de la niña de Satipo, que se resisitió a una violación y como resultado a esa resistencia, a esa oposición, recibió una agresión. Es la falta de los hombres de no aceptar que las mujeres no son cosas, que tienen derecho a la autonomía, a decidir, que no son una posesión de los hombres”, señaló la abogada experta en criminalística Josefina Miró Quesada a Infobae Perú.

Todo lo mencionado los lleva a pensar que las mujeres les pertenecen, por lo que creen que tienen la autorización de castigarlas cuando no responden a lo que ellos quieren o no siguen los lineamientos planteados por la sociedad.

“Cuando se indaga de los contextos en los que han perpetrado los feminicidios, hay un porcentaje de aproximadamente 70% que indica que se dio en la fase de ruptura. Es decir, que ocurre cuando el varón recibe esta respuesta de una mujer que quiere decidir por sí misma, que quiere cortar con la relación porque quiere preservar su seguridad, porque quiere ser libre. Ese acto de decidir por sí mismas, que es un derecho, los hombres no lo pueden tolerar porque prima el imaginario de que el hombre debe controlar. Y si la mujer lo desafía, hay que castigarla”, agregó la especialista en derechos humanos.

Crueldad, violencia y misoginia

Cuando Gonzalo Núñez cuestionó la existencia del Ministerio de la Mujer, Osores afirmó que ello responde a una “cultura” que se ha impuesto en la sociedad. Cabe recordar que ser una persona de sexo femenino implica encontrarse en una constante situación de desigualdad, pues está comprobado que las mujeres tienen mayor dificultad para conseguir empleo y, cuando por fin lo tienen, ganan menos que los hombres aunque ocupen el mismo puesto y tengan las mismas funciones. Esto se llama brecha salarial.

Para hablar de feminicidio en el país basta con ver las tristes muertes que han encontrado las mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Esto va ligado a la frase “cada vez la gente les cree menos [a las mujeres]”.

Apenas algunos días atrás se conoció el asesinato de una mujer en Cajamarca. Ella denunció cuatro veces a su pareja y solicitó garantías para su vida, pero no le hicieron caso a su pedido. Era una joven de 32 años que tenía tres hijos. Su pareja le cortó la yugular por no querer continuar con la relación. “No serás mía ni de nadie”, le habría advertido el feminicida, según el padre de la víctima.

El presente año ha estado lleno de casos de crueles casos de violencia contra la mujer. Uno de estos fue la violación perpetrada contra una enfermera de Puno, a quien le cercenaron la vagina y, como producto de ello, tuvo complicaciones y perdió la vida. También se conoció el caso de una joven de 18 años que fue incendidada viva en la vía pública por su expareja. La víctima tenía el 60% de su cuerpo quemado, lo cual impidió su recuperación y la llevó a la muerte.

El caso de una niña de 11 años en Satipo estremeció a la sociedad peruana. La menor era constantemente acosada por un hombre que decía estar enamorada de ella, el mismo que la agredió sexualmente y le insertó clavos en su cabeza luego de que ella intentara huir del intento de violación. La pequeña fue trasladada a Lima y los médicos que la atendieron informaron que la cruel agresión generó la pérdida de masa encefálica. Luego de este ataque, la menor no podría volver a caminar ni ver, según los especialistas.

Usuarios de redes sociales rechazan afirmaciones

El video se viralizó en plataformas como Twitter e Instagram y las reacciones de indignación no pararon de llegar. Estos fueron algunos de los comentarios que recibieron los comentaristas deportivos.

- “Que vergüenza ajena me da Gonzalo Núñez y los otros dos tipos. En serio con esta calidad de ‘opinólogos’ vamos de mal en peor. Vomitivo”.

- “Gonzalo Núñez me ha hecho reír en los últimos años, pero lo primero que tiene que hacer Exitosa es rescindirle el contrato como empresa seria que debe ser. Lo mismo con A Presión”.

- “¿Y lo dicen así tan abiertamente al aire? Mejor que se limiten a hablar de lo único que saben, gracias Es increíble como le dan micro a cualquiera”.

- “Tres tristes y patéticos sujetos que destilan ignorancia total ¿Corriente mundial? Claro, como es “normal” las violaciones, desapariciones, el tráfico de mujeres y un largo listado. No entiendo cómo le pueden pagar a tarados como estos”.

- “Es vergonzoso y asqueroso que está gente tenga voz en nuestra televisión”.