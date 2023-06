Digna Calle, la congresista que gestiona desde Estados Unidos hace cuatro meses y participa en las sesiones parlamentarias activamente

Digna Calle acumula más de 200 faltas en el Congreso de la República. (Composición: Infobae)

El 20 de enero, Digna Calle pidió una licencia a la Mesa Directiva del Congreso para salir de Perú por temas personales, según argumentó. Han pasado cuatro meses desde que la parlamentaria dejó el país y, hasta la fecha, no ha retornado para cumplir con sus funciones legislativas. Tampoco ha mostrado señales de que regresará pronto. Sin embargo, participa activamente de las sesiones parlamentarias.

Más de 180 días que al Poder Legislativo le falta una congresista. Calle parece haber empleado un rumbo sin fecha de retorno. ¿Se olvidó que ha sido elegida como parte de la representación nacional y tiene obligaciones que cumplir? Para la funcionaria, no ha cometido ningún delito al aislarse de su trabajo.

“No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo un trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y conjuntamente con mi despacho seguiremos trabajando por el bienestar del país”, señaló en un comunicado.

Congresista Digna Calle lleva cuatro meses en los Estados Unidos y vota en el Pleno de manera virtual

Pese a que se encuentra de licencia, Digna Calle continúa participando de las sesiones del Parlamento, inclusive, ha impulsado un proyecto de ley para prohibir los gastos “superfluos e innecesarios” en el Estado.

El proyecto de ley incluye los dispendios como la construcción de más de una infraestructura para colocar placas sobre el inicio de obra, entrega, inauguración o puesta en servicio de una misma obra pública. El documento también hace referencia a la publicidad a la ejecución de obras públicas.

Calle Lobatón se encuentra despachando de forma virtual pese a que el Reglamento del Congreso detalla que esto solo es posible cuando existen situaciones de por medio que impidan el funcionamiento normal de la representación nacional. “Estos cargos son indelegables. Tenemos una función y representación política. Vamos a juntar todas las evidencias. Garantizo que seremos transparentes”, dijo Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética.

Investigada por Ética Parlamentaria

Con 13 votos a favor y una abstención, el grupo de trabajo aprobó iniciar una investigación preliminar contra Digna Calle por su extensa permanencia en Estados Unidos. Todos los meses, la legisladora solicita la renovación de su licencia para continuar despachando desde el extranjero.

Mediante sus cuentas de redes sociales, ha enfatizado que no recibe ningún tipo de asignación o sueldo por ejercer sus funciones parlamentarias desde que pidió su lincencia. Además, puntualizó que los trabajadores de su despacho continúan laborando con normalidad.

Digna Calle enfrenta una investigación por permanecer en el extranjero hace más de 4 meses.

“Desde febrero pasado, no cobro sueldo, no cobro asignación por función congresal, no cobro viáticos por semana de representación y he renunciado a cualquier beneficio que corresponda a los congresistas”, informó.

Al respecto, el presidente del Congreso de la República, José Williams, refirió que es necesario que la Comisión de Ética tomen las acciones correspondientes en este caso. No obstante, el titular omitió que las licencias fueron aprobadas durante su gestión.

“Pienso que es un tema ético, es una falta de respeto no solo al Congreso sino a la población. [Debería indicar] por qué se ha ido todo ese tiempo. La Comisión de Ética tendría que ver este asunto. Hay una reglamentación que está clara si hay asuntos que tienen que ver con actividades que tiene que hacer la legisladora”, declaró a la prensa.

Opiniones

El especialista en Ciencias Políticas, Alonso Cárdenas, conversó con Infobae Perú y explicó que el rol del congresista debe desempeñarse en el país, pues implica estar en constante comunicación con los ciudadanos a quienes representa en el Estado.

Digna Calle viene siendo cuestionada por llevar ya varias semanas con licencia sin goce de haber y supuestamente no priorizar los pedidos de la población que la eligió. (Composición Infobae)

“En estos momentos ella está totalmente alejada de las demandas de sus electores, a quienes se debe. Si la señora se encuentra cuatro meses en Estados Unidos significa que no tiene ningún tipo de interés en las personas que la eligieron”, sostuvo.

Para el docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), trabajar desde el extranjero impide a la legisladora que pueda cumplir con normalidad sus funciones. “La base de la función congresal es tener cercanía con los electores. En la campaña, ella iba, hablaba y les pedía el voto. Esto no se puede hacer vía zoom. La teoría lo dice: el congresista debe estar junto a sus electores, y eso no se puede hacer si está en Estados Unidos. Esa es, probablemente, la falta más grave”, indicó.