Denuncias contra Edgar Tello y Digna Calle serán evaluadas este lunes 5 en la Comisión de Ética

La parlamentaria Digna Calle ha sido cuestionada por participar en las votaciones del Pleno pese a permanecer en el extranjero.

Este lunes 5 de junio, la Comisión de Ética del Congreso, presidida por la legisladora Karol Paredes (Acción Popular), evaluará denuncias contra diversos parlamentarios. La sesión iniciará a las 5 de la tarde.

Te puede interesar: Caso Edgar Tello: Sunafil interviene y ordena inspección ante denuncia de trabajadora por hostigamiento laboral

Entre los casos a analizarse se encuentran los de Digna Calle, congresista por Podemos Perú; y Edgar Tello, parlamentario del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Sobre la legisladora pesan diversas críticas debido a su permanencia en Estados Unidos (EE.UU.), desde hace más de cuatro meses, desde donde vota y participa en las sesiones del Pleno del Parlamento. Cada mes, Calle renueva su solicitud de licencia personal para continuar “laborando” en el extranjero.

Te puede interesar: Congresista Edgar Tello enfrenta grave situación legal por presuntos cobros indebidos y abuso de poder

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, se ha excusado asegurando que no cobra ningún tipo de asignación o sueldo, por ejercer el cargo de parlamentaria, desde febrero del presente año. Agregó que su despacho en Lima opera con “normalidad” y que renunció a otros beneficios que le correspondían por su puesto.

Digna Calle inició proceso para formalizar su empresa de salud en Estados Unidos.

“No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo un trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y conjuntamente con mi despacho seguiremos trabajando por el bienestar del país”, afirmó.

Te puede interesar: Digna Calle, la congresista que despacha desde los Estados Unidos, niega que haya cometido alguna falta

“Desde febrero pasado, no cobro sueldo, no cobro asignación por función congresal, no cobro viáticos por semana de representación y he renunciado a cualquier beneficio que corresponda a los congresistas”, añadió el último 30 de mayo.

El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata (Avanza País), se pronunció sobre este caso hace unos días y exhortó a la Comisión de Ética a adoptar decisiones al respecto.

“Pienso que es un tema ético, es una falta de respeto no solo al Congreso sino a la población. (Debería indicar) por qué se ha ido todo ese tiempo. La Comisión de Ética tendría que ver este asunto. Hay una reglamentación que está clara si hay asuntos que tienen que ver con actividades que tiene que hacer la legisladora”, manifestó frente a la prensa.

Edgar Tello, parlamentario del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Por otro lado, Tello enfrenta una denuncia de una exasesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo por un presunto recorte de sueldo. La mencionada, además, ha señalado que fue hostigada al negarse a entregar un monto del dinero.

Detalló que el congresista le solicitó comprar un proyector, que tenía como precio 4600 soles, con el monto que la exfuncionaria había recibido en abril del presente año.

“Esto fue a mediados de abril, me hizo presente que lo apoyara con la donación de un videoproyector, la cual me alcanzó inclusive este documento [una proforma]. Al mismo congresista le dije [le pregunté] ‘¿Es una broma?’”, narró la extrabajadora parlamentaria al mencionado medio.

Agregó que Tello intentó despedirla el ocho de mayo, pero que no logró su cometido debido a que ella se encuentra embarazada y la ley impide realizar dicha acción si no se justifica debidamente.

Pese a ello, la denunciante aseguró que sufrió una baja en su sueldo y descendió a nivel jerárquico, pues de desempeñarse como asesora II, pasó a ser auxiliar de la citada comisión.