Lucciana Pérez, la joven tenista que hizo historia en Roland Garros: perfil de la primera peruana en llegar a la final del Grand Slam

Comenzó su viaje en el mundo del tenis a los 4 años bajo la tutela de su abuelo Miguel en el prestigioso club Regatas. Desde entonces, se quedó fascinada por el deporte. Eligió el tenis por su naturaleza competitiva y porque su abuelo le enseñó a jugar. Foto: composición Infobae.

Lucciana Pérez (9 ITP) hizo historia al convertirse en la primera peruana en llegar a una final de Grand Slam. La tenista 18 años se proclamó subcampeona del Roland Garros Junior 2023. A pesar de que perdió la final contra la rusa Alina Korneeva, consiguió superar lo hecho por su compatriota Laura Arraya, quien alcanzó las semifinales del torneo de París en 1981. Además, fue la primera sudamericana en llegar a esta instancia desde la colombiana Mariana Duque en 2007.

A su corta edad, el camino de ‘Lu’ recién comienza y se perfila con convertirse en una de las mejores deportistas del Perú los próximos años. Su camino no fue fácil, pues tuvo que enfrentarse a rivales de gran nivel como las rusas Anastasiia Gureva (semifinales) y Alevtina Ibragimova (cuartos de final), la francesa Astrid Lew Yan Foon (tercera ronda), la checa Alena Kovackova (segunda ronda) y la eslovaca Nikola Daubnerova (primera ronda).

Lucciana Pérez con el premio de subcampeona del Roland Garros Junior 2023. A su lado la campeona Alina Korneeva (ESPN).

El camino de ‘Lu’ para llegar a estas instancias no ha sido fácil, pues dedicó la mayor parte de su vida para perfeccionar su técnica en el tenis y poco a poco subir en el ránking junior femenino (ITF).

¿Quién es Lucciana Pérez?

Lucciana nació en Lima el 8 de mayo de 2005 y su fanatismo por el deporte blanco comenzó a muy temprana edad gracias a la influencia de su abuelo materno: “Empecé a los 4 años con mi abuelo Miguel, papá de mi mamá. Él me enseñó a jugar al tenis en el club Regatas y, desde entonces, me encantó. Lo elegí porque es un deporte competitivo”, contó a ITP.

Los tenistas que son su ejemplo e inspiración son la polaca Iga Swiatek, actual número uno del mundo del ránking WTA, además del español Rafael Nadal, considerado uno de los mejores tenistas en la historia. También tiene referentes nacionales como Juan Pablo Varillas, quien hizo historia al alcanzar la cuarta ronda del Roland Garros masculino, y la peruana Laura Arraya, que llegó a ser número 14 del mundo y en 1981 llegó a semifinales de Roland Garros Junior.

En el 2020, con solo 15 años, ingresó al ránking de la ITF, ocupando el puesto 737°. Su ascenso fue meteórico, pues para fines de 2021 se ubicaba en el puesto 75° y el año pasado lo culminó en la posición 23°. El 2023 su crecimiento se mantuvo constante y ya es la número nueve del mundo y tras su subcampeonato en el Grand Slam de París tiene chance de subir hasta el quinto lugar.

Lucciana Pérez ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 (IPD).

El año pasado pudo disputar sus primeros Grand Slam Junior, participando en Roland Garros, US Open y Wimbledon. Este año ya superó todas las expectativas en la arcilla y espera repetir los éxitos en Estados Unidos y Londres. Hasta ahora no participó en el Australian Open debido a la distancia y tiempos.

Los logros de Lucciana Pérez

Durante su corta carrera, Lucciana Pérez consiguió ganar 18 títulos, nueve fueron en la categoría individual y otros nueve en dobles. Respecto a los ‘singles’, en seis oportunidades se coronó en Lima, una vez en Barranquilla, otra en Santiago y una restante en Neuquen, provincia de Argentina. Respecto a dobles, uno de sus trofeos más valiosos fue la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021.

Lucciana Pérez ganó su último título en el ITF J300 Barranquilla (Instagram: lucciana_perez).

En una entrevista concedida a inicios de año reveló que su plataforma de juego preferida era la arcilla, por lo que el Abierto de Francia era su preferido “Me quedo con el Roland Garros. He jugado toda mi vida en arcilla. Es mi superficie favorita. Sería un sueño competir ahí como profesional”, contó a Depor.

Lucciana Pérez también tuvo la oportunidad de defender al Perú en la Billie Jean King Cup, torneo equivalente a la Copa Davis en el tenis masculino. En abril fue la gran protagonista para que la selección peruana de tenis se mantenga en el Grupo I de América, pues consiguió ganar los cinco partidos que disputó, dos de ellos ante tenistas profesionales como la colombiana María Fernanda Herazo (399 WTA) y la argentina Martina Capurro (375 WTA).

En dicha serie, el combinado nacional mantuvo su categoría al derrotar a Bolivia y Guatemala, aunque perdió con Colombia, Chile y Argentina.

Lucciana también consiguió una marca espectacular a inicios de año, pues ganó tres campeonatos en solo siete días. Estos en la categoría dobles y ‘singles’ del J300 Inka Bowl, así como el ITF J300 de Barranquilla.

Lucciana Pérez representó al Perú en la Billie Jean King Cup 2023 y ganó cinco partidos en la categoría individuales (Instagram lucciana_perez).

Édison Pérez, el exárbitro abuelo de Lucciana Pérez

La vida de Lucciana Pérez no solo ha estado relacionada al tenis, sino también al fútbol, pues es nieta del árbitro Édison Pérez, uno de los jueces más reputados del Perú durante los años 70 y 80, y que llegó a dirigir partidos del Mundial Alemania 1974 y la final de la Copa América 1983 entre Uruguay y Brasil.

“Mi nieta nació para ganar. A los 8 años fue con su abuelo materno al Terrazas y la vio jugar tenis, así que dijo: ‘Eso me gusta, voy a ser ganadora de eso’ y mira donde está ahora. Ella siempre decía que iba a ganar y muy pocas veces perdía. He gritado de emoción ¿Cómo no me voy a emocionar? Fue una cosa de locos, contra una tenista muy superior técnicamente, que le llevaba casi 20 centímetros. Ella tiene cabeza fría, equilibrio emocional y eso en el tenis es lo más importante. Para mí era una campeona desde antes de viajar”, reveló al periodista Juan Carlos Esteves.

Édison Pérez, árbitro peruano que dirigió el Mundial Alemania 1974, es abuelo de Lucciana Pérez.

El equipo de trabajo de Lucciana Pérez

Parte del secreto del éxito de Lucciana Pérez está basado en su equipo de trabajo, el cual está integrado por Américo ‘Tupi’ Venero, Sergio Monges, Diego Betancourt y Silvana Durand. Esta última es psicóloga y la propia ‘Lucci’ la ha catalogado como responsable de muchos de sus logros.

“Es parte de mi cuerpo técnico. Trabajo con una psicóloga que se llama Silvana Durand hace varios años, ella me ha ayudado a desarrollarme y a mejorar mi actitud en momentos claves de los partidos, cuando las cosas no van tan bien. Es cuando la ‘garra’ debe aparecer para ‘seguir viva’ en los encuentros”, contó a Perú21.

Del mismo modo, en la selección peruana tiene la fortuna de que la capitana es una de sus ídolas como Laura Arraya: “Mi referente es Laura Arraya, la capitana del equipo peruano de tenis femenino que llegó a ser 14 del mundo en la WTA. Para mí tenerla ahí sentada conmigo en la semana de la Billie Jean King Cup fue increíble, aprendí muchísimo”, comentó.

Las tenistas peruanas que llegaron más lejos en un Grand Slam

Luccian Pérez se convirtió en la tenista peruana en llegar más lejos en un Grand Slam Junior. Las raquetas peruanas con actuaciones más destacadas son las siguientes:

- Lucciana Pérez (subcampeona / Roland Garros 2023)

- Laura Arraya (semifinales / Roland Garros 1981)

- Bianca Botto (cuartos de final / US Open 2009)

- Laura Arraya (octavos de final / US Open 1981)