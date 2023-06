Shirley Arica habría sido expulsada de reality de Telemundo por fuerte pelea con otra concursante. (TikTok)

En los últimos días, se ha especulado sobre la expulsión de Shirley Arica de ‘Los 50′, programa de Telemundo que se encuentra en sus primeras semanas de grabaciones. Como se recuerda, la modelo anunció su regreso a los realities en una entrevista para ‘Amor y Fuego’ y señaló que a fines del mes de mayo viajaría al extranjero para comenzar con los preparativos.

La noticia se confirmó cuando el Instagram oficial del espacio televisivo compartió una fotografía de la influencer. “Quinta confirmada Shirley Arica”, escribieron como descripción de la foto donde aparece la imagen de la representante peruana junto con el logo del reality.

Cabe mencionar que, ‘Los 50′ es un programa que aspira convertirse en uno de los mejores realities de la televisión de habla hispana. Juntará a 50 famosos de varios países para convivir en una lujosa propiedad, alejados del mundo exterior. Todos lucharán por llegar a la gran final y superar los desafíos impuestos diariamente.

Shirley Arica confirmada como participante de 'Los 50'. (Instagram)

La estadía de Shirley Arica en el espacio televisivo habría durado menos de lo previsto y todo por una fuerte pelea que tuvo con una de las concursantes. A través de las redes sociales se ha empezado a hablar del abrupto despido de la modelo por una discusión con la actriz mexicana Thali García, quien, supuestamente, la botó del cuarto que compartían.

“Al parecer Thali Garcia tuvo problemas con Manelyk y Shirley, al punto de llegar a sacarlas del cuarto y como consecuencia Shirley agredió a Thali, provocando que fuera expulsada del reality por romper las reglas”, escribió la cuenta de @los50tlmd junto a una foto que dice: “Eliminada por mal disciplina”.

Shirley Arica expulsada por supuesta mala conducta. (Instagram)

En la plataforma de TikTok se dio a conocer más detalles de lo sucedido. Se dice que Shirley Arica tuvo un enfrentamiento con Thali García en los servicios higiénicos hasta el punto de llegar a las manos. Según cuentan, la exintegrante de ‘Combate’ le tiró una cachetada a la mexicana, rompiendo una de las reglas de su contrato.

“Fue expulsada porque la agredió y el contrato estipula que no puede haber contacto físico sin el consentimiento de la otra persona. La mandaron de vuelta a Perú”, se escucha en un vídeo difundido en TikTok.

Asimismo, indicaron que Shirley Arica habría tenido algunas actitudes que generaron incomodidad en la producción. “Fue la última en llegar a la grabación. Perdió dos vuelos y cuando llegó pidió dormir. Desde el día 1 fue un dolor de cabeza”, agregaron.

Hasta el momento ni los encargados del reality ni la influencer han comentado al respecto, pero sus fieles seguidores ya están lamentando su expulsión. “¡Ay, no! Perdieron a Shir que da contenido”, “Y ahora que hacemos los que solo queríamos ver el reality por ella... Shirley debiste aguantarla un poco más”, “Perdieron a su elemento más importante Telemundo”, “Entonces no hay razón para verlo”, fueron algunas de las reacciones.

Shirley Arica habría sido expulsada de reality de Telemundo. (Instagram)

Shirley Arica preocupó con reflexivo mensaje en redes

A inicios del mes de abril, Shirley Arica sorprendió con un post que preocupó a sus fanáticos. La modelo hizo una reflexión y se refirió a cómo se sentía en ese momento. La figura pública dejó entrever que se alejaría de las redes sociales y reveló que la estaba pasando mal.

“He pasado tanto en la vida que solo me toca sacarle la lengua. Aunque nadie sepa lo de uno; hoy no paso un buen momento. Decirles a todas esas personas que me quieren y me escriben, que volveré muy pronto y más fuerte. A veces no es bueno ocultar lo que sentimos y hacer como si nada pasará, exterioricemos y aceptemos los procesos”, comentó en su cuenta de Instagram.