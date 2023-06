Crisis de los corredores: alerta por buses de transporte que solo funcionarían hasta el 30 de junio

Si estas mejores se dan, los corredores dejarían de operar desde el 30 de junio. (Andina)

A finales de este mes, la reforma de transporte podría presentar un grave retroceso. Representantes de los corredores complementarios morado, azul y rojo indicaron que, si las condiciones con las que operan no mejora, todos dejarían de brindar servicio en un determinado momento, tal como ya ocurrió con el corredor amarillo, que dejó de funcionar el 24 de abril, para no agravar la situación económica de la empresa encargada de esa ruta, Perú Bus Internacional S. A.

Los representantes de los corredores complementarios esperan que la Autoridad de Transporte Urbano, bajo la presidencia de José Aguilar, desarrolle mejoras significativas en la fiscalización de rutas, la infraestructura vial, reducción de taxis colectivos e impacto económico vinculado a un aumento de los pasajes. Si estas mejores se dan, los corredores dejarían de operar desde el 30 de junio.

Sin cambios

Al respecto, Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores del corredor morado, señaló a El Comercio que han cerrado la tercera semana de la nueva gestión y percibe que los cambios “están estancados”

“No ha habido ninguna mejora operacional, recién se ha nombrado al director de fiscalización. Estamos prácticamente en un congelador ahora”, señaló.

Corredor Morado solo funcionaría hasta fin de mes: crisis no mejora y buses suspenderán servicio de transporte. (Andina)

Acuerdos por cumplir

Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores del corredor morado manifestó a El Comercio que hasta ahora no ven una mejora operacional y adelantó que presentarán, este 15 de junio, un plan de suspensión de operaciones que terminaría el 30 de este mes.

“Lo que nos urge que se implemente es la fiscalización del transporte informal, el recorte de rutas, el reconocimiento de nuestros costos, el restablecimiento del equilibrio económico y el aumento de pasajes”, manifestó Hermoza.

Para los representantes del corredor morado los acuerdos principales que se deben trabajar con la ATU son firmar adendas, fiscalización de transporte informal y respetar el carril exclusivo para buses.

Respecto a las adendas, precisó que están pidiendo que se les pague tal como indica la fórmula del contrato. “Esa fórmula de pago nunca se ha cumplido. Por ejemplo, yo debería cobrar 100 soles, pero me pagan 70 y me dicen que los otros 30 quedan como deuda del sistema, un sistema que nunca nos paga”, manifestó.

Respecto al corredor azul, Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., afirmó que, si las condiciones no cambian, no se sube el precio y no hay más pasajeros para el corredor, desde el 30 de junio no pueden seguir operando.

Corredores complementarios dejarían de operar a finales de junio, de acuerdo a los representantes que conforman dicho servicio de transporte. (Composición Infobae)

Fiscalización en corredores

Por otro lado, la ATU anunció que el mes de mayo tuvo la mayor cantidad de operativos de control contra la informalidad en el año 2023, con un total de 2317 intervenciones. De estos operativos, 1160 se llevaron a cabo en las rutas de los corredores complementarios. Como resultado de estas acciones, se emitieron 4.143 actas de sanción a conductores que no cumplieron con la presentación de documentos requeridos, como la Tarjeta Única de Circulación, la licencia de conducir correspondiente al tipo de servicio, el Certificado de Inspección Técnica Vehicular y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Esta cifra representa la más alta registrada en un mes durante el presente año.

De las 4.143 actas de sanción mencionadas, 2.608 se impusieron a conductores involucrados en el transporte informal. Además, durante el mes de mayo, 297 vehículos fueron llevados a los depósitos de la ATU por brindar servicios de transporte de pasajeros sin la autorización correspondiente. En abril, este número fue de 260 vehículos.

En los primeros cinco meses del año 2023 se realizaron un total de 10.091 operativos de control contra la informalidad (1.604 en enero, 1.788 en febrero, 2.109 en marzo, 2.273 en abril y 2.317 en mayo). Durante este período, se emitieron 15.284 actas de sanción y se enviaron al depósito un total de 1.762 vehículos.