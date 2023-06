Andrés Hurtado volvió a contratar a productor que despidió en vivo. | Telemundo.

Andrés Hurtado ha recibido duras críticas en los últimos días por parte de la prensa internacional al despedir a su productor en vivo. Este hecho sucedió el pasado 3 de junio, cuando el conductor de Panamericana Televisión se dio cuenta que su trabajador había cometido un error durante la gran final del ‘Miss Perú: La Pre’.

Te puede interesar: Andrés Hurtado y el tenso enfrentamiento con conductores de Telemundo: “Quieren hacerme quedar mal”

“¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, fue la pregunta que lanzó el presentador de televisión, a lo que la concursante quedó bastante confundida, por lo que solo atinó a exclamar: “¿Medio?”. En ese momento, el empresario entendió que algo no estaba bien, por lo que pidió la intervención de su producción.

“Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”, consultó. De inmediato, Andrés Hurtado llamó a su productor José Malpartida Abadía, para mostrarle el error que había y que la preguntaba estaba mal redactada.

Andrés Hurtado es criticado en redes sociales. (Twitter)

“Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’”, dijo.

Te puede interesar: Andrés Hurtado sorprende al hablar de sus hijas: “Quería que concursen en el Miss Perú, pero me salieron feítas”

La reacción que tuvo el conductor de Panamericana Televisión causó gran indignación en la prensa internacional, por lo que fue duramente criticado, especialmente por los conductores de ‘Hoy Día’, programa que se transmite a través de Telemundo y que tuvo la oportunidad de conversar con él.

Antes que Andrés Hurtado se hiciera presente en el set del programa, él tuvo una fuerte discusión con Frederik Oldenburg, donde intentaba justificar su accionar al despedir en vivo a su productor y no hacerlo detrás de cámaras como es que normalmente se haría.

Andrés Hurtado visitó el set de 'Hoy Día'.

“Quizá el tema sea pobrecito él y qué villano soy yo. Ustedes tienen que darse cuenta que este es un concurso de ‘Miss Perú: La Pre’, adolescentes que van a ir a concursar para traer la corona al Perú (...) Estas chicas están nerviosas por las preguntas y por una pregunta mal hecha se les puede caer la corona”, señaló.

Volvió a contratar a su productor

Luego de estar en medio de la polémica, Andrés Hurtado decidió asistir de manera presencial al programa de Telemundo. La primera reacción que tuvo al momento de ingresar al set fue pedir que Frederik Oldenburg sea retirado, pues no quería estar cerca a él, esto debido a que consideraba que le había faltado el respeto.

Te puede interesar: Humillación de Andrés Hurtado a su productor genera indignación: usuarios piden que conductor sea retirado de la TV

Pese a su insistencia, el conductor de ‘Hoy Día’ no fue retirado, ya era que parte del programa, además de ser defendido por sus compañeros, quienes señalaron que eso sería una falta de respeto.

Andrés Hurtado aseguró que volverá a contratar a su productor.

Luego de conversar durante varios minutos y limar asperezas, Frederik Oldenburg le consultó de manera directa si es que ya se había reunido con los directores del canal para decidir el futuro de su productor, a lo que Andrés Hurtado respondió con un rotundo no, indicando que por su estancia en Estados Unidos esta reunión no se podía llevar a cabo.

Ante la insistencia de los conductores, que le pedían que le de una nueva oportunidad a su productor, el popular ‘Chibolín’ terminó accediendo y señaló que este sábado se haría presente José Malpartida Abadía, indicando que estaba nuevamente contratado y que hasta había la posibilidad de pedirle disculpas frente a cámaras.