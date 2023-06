Humillación de Andrés Hurtado a su productor genera indignación: usuarios piden que sea retirado de la TV

Andrés Hurtado humilla a su productor del programa y usuarios se indignan. (Panamericana TV)

Andrés Hurtado generó revuelo en las redes sociales tras despedir al productor de “Sábado con Andrés” en plena transmisión en vivo el último sábado 3 de junio. Todo sucedió cuando se estaba llevando a cabo la gran final del ‘Miss Perú: La Pre”. El conductor se encontraba realizando las preguntas correspondientes a las candidatas cuando notó un error.

“¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, consultó el presentador y a lo que la aspirante a la corona quedó confundida y exclamó: “¿Medio?”. En ese momento, el también empresario reiteró la interrogante, pero reclamando por la palabra mal escrita. “Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”.

La pregunta mal redactada. (Captura)

Rápidamente, Andrés Hurtado se volteó y se dirigió hacia su productor José Malpartida Abadía. “Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando”, señaló el popular ‘Chibolín’, quien mostró a la cámara la hoja con la pregunta mal redactada.

“Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’”, dijo Hurtado ante el rostro apenado del trabajador.

“Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”, agregó el conductor, para luego continuar con la programación.

Andrés Hurtado es criticado en redes sociales. (Twitter)

Reacción en redes sociales

No pasó mucho tiempo para que las redes sociales explotaran en contra de Andrés Hurtado. Múltiples usuarios expresaron su molestia por la humillación del conductor al productor de Panamericana TV, quien ha estado al lado del humorista en sus diferentes etapas en la televisión peruana.

A través de Twitter se pueden leer decenas de comentarios criticando al popular ‘Chibolín’ por su inesperada decisión. Los cibernautas no dudaron en pedir que sea retirado de la pantalla chica de inmediato. El hecho también llamó la atención de otros medios de comunicación internacional.

“Andrés Hurtado despide en directo al productor de su programa por una errata. Ojalá la cadena haga lo mismo con este impresentable presentador”, “Cómo hacemos para que Andrés Hurtado se vaya siempre del país”, “Que mal, esa no es la mejor forma, ahora quedó peor porque su falta de ética y de liderazgo quedó a nivel mundial”, escribieron algunos internautas.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Andrés Hurtado se vuelve tendencia y genera la indignación de las personas. En 2022 fue fuertemente criticado por dos episodios que se vivieron en su espacio televisivo. Los usuarios no toleraron que le reproche a una mujer por tener 6 hijos siendo muy joven y que exponga a personas sufriendo de cáncer en vivo.

Las veces que Andrés Hurtado fue criticado en redes

En julio de 2022, Andrés Hurtado invitó a su programa a una mujer que se encontraba en una grave etapa del cáncer para exigir que sea atendida por el sistema de salud nacional. Los internautas no soportaron ver a una paciente sufriendo junto a su familia en la pantalla chica, muchos menos toleraron las palabras del conductor, quien señaló que “si la señora muere, hay que llevar su cadáver al Ministerio de Economía y Finanzas”.

No pasó mucho tiempo para que un episodio similar se repitiera en contra del presentador. Andrés Hurtado volvió a ser tendencia por haberle reprochado a una madre de familia tener 6 hijos siendo tan joven. La mujer llegó a su espacio televisivo pidiendo ayuda para su menor con silla de ruedas así como para el resto de sus primogénitos. Hurtado quedó en shock al ver la cantidad de pequeños que tiene, siendo de una baja situación económica.

“¡No seas mala pues, no seas abusiva, pues!. Seis hijos tan joven, ¿Qué te pasa?, ¿Qué te sucede?. No puedes traer hijos al mundo y tenerlos así. ¿Cuántos hijos enfermos tienes? ¿Y dónde está el papá? Lo voy a hacer por el niño ¿sabes? No me das pena nada, nada. Me pareces irresponsable. ¡Seis hijos y tan joven! ¿Seguro que ni 30 años tienes?”, dijo en agosto del mismo año, generando el repudio de los usuarios.