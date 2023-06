Walter Eyzaguirre: “Los peruanos siempre repetimos el ciclo de gastar todo lo que cobramos a fin de mes y no ahorramos para invertir”

Walter Eyzaguirre, autor del libro 'Aprende a invertir': guía práctica para iniciarte en el mundo de las inversiones. Fuente: Editorial Planeta

El ahorro es fundamental en el desarrollo de un país y de las familias. Por un lado, una base sólida de ahorro genera un sistema financiero sólido y estable, el cual cumple un papel clave en los países, al ser la principal fuente de recursos para el financiamiento de la inversión y para la generación de emprendimientos.

Sin embargo, el país carece de cultura en educación financiera, lo cual es fundamental para el futuro y bienestar de los peruanos. Ante dicha situación, Infobae conversó con el inversionista y consultor financiero Walter Eyzaguirre, quien recientemente lanzó su nuevo libro ‘Aprende a invertir’: guía práctica para iniciarte en el mundo de las inversiones. Además, cuenta con otras obras como: El hábito del dinero (2018), ¿Y si hacemos dinero? (2020) y ¿Ahorrar o gastar? (2022).

— ¿Ante la situación económica actual del país qué tanto una persona puede pensar en invertir cuando a las justas llega a fin de mes?

Comprendo la complicada situación económica del país, pero lamentablemente, en la realidad peruana o latinoamericana en general, las personas trabajan para sobrevivir, pero la idea es que si tú te pasas trabajando para sobrevivir toda tu vida, nunca vas a poder dejar de trabajar y cuando tengas 70 o 75 años vas a tener que seguir trabajando para subsistir. La idea es que uno debe tener un horizonte en el cual pueda salir de ese círculo financiero negativo.

— ¿Cómo podemos empezar a invertir en tiempos de incertidumbre?

Hay diferentes estrategias y alternativas de invertir en momentos de incertidumbre. Uno puede empezar a invertir desde 50 soles mensuales, pero claro esta cantidad de dinero puede ser muy necesario para alguien que tiene que completar para su canasta básica; sin embargo, podría hacer un pequeño sacrificio y empezar a cambiar su vida hacia el futuro. En el mercado uno tiene varios instrumentos a mediano y largo plazo para hacer crecer su dinero, desde el más pequeño monto.

— ¿Cuáles son los errores financieros más comunes de los peruanos?

Nosotros estamos muy acostumbrados a que esperamos el fin de mes, cobramos nuestro sueldo, y nos lo gastamos todo; o por ahí que reventamos la tarjeta de crédito, porque pensamos que el próximo mes nos va a caer otro dinero para poder volver a repetir el ciclo. Ese es el peor error financiero que tenemos, de depender solo de una fuente de ingresos. Por ejemplo, en algún momento nos ha pasado que hemos tenido un trabajo y lo hemos perdido, sea porque renunciamos o porque hubo recorte o lo que fuera. Entonces, en ese momento dejan de caernos los ingresos; sin embargo, deberíamos seguir generando ingresos porque se tiene que seguir comiendo, pagando el alquiler o las deudas. Ahí te das cuenta que toda tu vida solo dependía de un ingreso.

— ¿Cómo podemos ir generando mayores fuentes de ingresos?

En mi último libro ‘Aprender a invertir’ aconsejamos a las personas que creen otra fuente de ingresos. No importa que sea chiquita, 300, 200 o 150 soles al mes, esa fuente adicional te va a servir de mucho. Así también después, puedes tener hasta cinco o seis fuentes adicionales al mes, chiquitas, pero vas haciendo una fuente grande de ingresos. Entonces ya no dependen solamente de un trabajo para poder vivir. En ese sentido, es vital el tema de la educación financiera para saber administrar tus recursos.

Qué tan recomendable es invertir en tiempos de crisis.

— ¿Cuéntanos un poco acerca de la publicación de tu último libro?

‘Aprender a invertir’ es mi quinto libro y ha sido creado para que las personas puedan tener una idea de que las inversiones no son solamente para la gente que tiene un montón de plata. Este ejemplar muestra algunos ejemplos sobre cómo es que uno puede cambiar su vida en el tiempo si es que empieza a invertir. Nunca es tarde, pero es mucho mejor si el tiempo se convierte en tu mejor aliado. En ese sentido, en el libro uno puede encontrar diferentes alternativas de inversión, no solamente en la Bolsa de Valores o inversiones que las personas pueden pensar que son muy difíciles de acceder, sino también encuentras inversiones tipo inmobiliarias, inversiones que no necesitan de gran capital y emprendimientos.

— Algunos consideran que para ser inversionista se tiene que ser un experto en finanzas sino podría perder su dinero.

La idea es que con este libro nosotros rompamos los mitos que existen sobre los diferentes tipos de inversiones y empecemos a trazar nuestra propia estrategia. Empecemos a tratar, a trazar, nuestro propio objetivo para poder cambiar nuestro futuro financiero. Ese es un concepto por el cual yo he hecho este libro de una manera sencilla. No se necesita ser economista, no se necesita ser financiero para poder invertir. Acá solamente se necesita tener bien claras las cosas que uno quiere lograr y, obviamente, ponerlo a nuestra parte. El tema de la disciplina también es muy importante.

— ¿Cómo estamos los peruanos en conocimientos de educación financiera?

Hay que impulsar más estos temas en los centros educativos, pero cuando hablamos de educación financiera, mencionamos que tiene cuatro pilares: el ahorro, el presupuesto, el crédito y las inversiones. Si nosotros empezamos a hablar sobre el tema del ahorro es muy bueno porque nos ayuda hasta cierto nivel a cumplir nuestras metas de corto plazo. Sin embargo, tú no puedes ahorrar a largo plazo, 15 o 20 años, porque simplemente tu dinero pierde valor, la inflación se lo come. En ese sentido, tú puedes ahorrar para tener una meta mensual para invertir, eso es diferente. Asimismo, el presupuesto es la herramienta que nos permite saber si voy a tener plata para pagar un crédito, si voy a tener plata para sobrevivir o si voy a tener excedentes para invertir. Entonces, es importante tener una política de educación financiera adecuada, que permita a las familias peruanas tomar mejores decisiones en cuanto a su dinero.

Disminuye tus gastos y haz un presupuesto mensual.

— ¿Cómo se toca el tema de educación financiera en las escuelas?

En el curso de economía en las escuelas hay un tema de educación financiera, creo que se le llama economía familiar. Hace muchos años enseñé en una universidad, y en casi diez años, tuve la suerte de capacitar a varios profesores del Estado a través de un programa que promovía un banco. Sin embargo, me preocupó porque muchos de ellos en las sesiones decían que los bancos son unos abusivos, unos explotadores, y por eso prefiero tener mi plata en mi casa. Entonces, me puse a pensar y dije que estos maestros enseñan a niños de 8 años o más y están influyendo en su forma de pensar. Pero luego con una adecuada transmisión de conceptos sobre la correcta educación financiera en entidades financieras pudieron comprender que es importante adaptarla a un entorno diferente o a cada estilo de vida.

— Hoy también vemos o leemos en las noticias que gran cantidad de personas pierden sus ahorros porque depositan su dinero en desconocidas firmas de inversión.

Desde hace muchos años, en el país hay muchísimas formas de estafas en la que cualquier ciudadano cae y pierde todo su dinero ahorrado. Ante ello, en el libro también comento sobre los diferentes tipos de estafas, por ejemplo, hay esta modalidad que te llega algún mensaje de texto al celular, donde empresas que no están reguladas por la SBS, te ofrecen ganancias de 10% o 15% mensual, lo cual no lo voy a encontrar en ningún lado y tampoco te lo van a pagar. Ahí debemos estar alertas e investigar sobre esa firma. Y el caso más famoso en el Perú, es el de CLAE; sin embargo, las estafas se repiten, van dándoles la vuelta y cambian de nombre. No hay una fórmula mágica para hacer crecer nuestro dinero. No es como una maceta que tú echas agua y crece.

— ¿Cómo podemos identificar a estas personas inescrupulosas?

Si quiero invertir, tengo que aprender, primero, cómo funcionan las inversiones. También, tengo que aprender cómo es que funciona el mundo financiero. En el libro se explica cómo buscar estos brokers regulados, que son los que van a garantizar que no le entregues tu plata a cualquiera, sino a una institución que ha pasado por un proceso de regulación, de validación, de investigación y de cumplir una serie de requisitos.

— ¿Cuál es su opinión respecto a que desde el Congreso se busca aprobar un nuevo retiro de la AFP? y ¿qué tan riesgoso va a ser en el futuro?

Si se aprueba un nuevo retiro de las AFP, el afiliado está en todo su derecho, y puede retirarlo sin ningún problema. Sin embargo, el único punto es que no desvíes el objetivo de ese dinero. Es decir, no lo retires para poder comprarte un televisor, sino tiene que retirarlo para invertirlo, si quieres, en algún fondo o en algún tipo de instrumento, o en algún tipo de emprendimiento, o en algún tipo de inversión que vaya destinado a tu futuro. O sea, que vaya destinado a tu jubilación.

Criptomonedas. (foto: CriptoNoticias)

— Coméntanos un poco acerca del mercado de las criptomonedas y ¿cómo podemos confiar en este instrumento de inversión?

Las criptomonedas son un mercado netamente especulativo. Eso hay que tenerlo claro. ¿Y qué significa un mercado netamente especulativo? Es un mercado muy riesgoso. Es un mercado en el cual tú vas a invertir el dinero que estás dispuesto a perder. Si entras con esa premisa, va a funcionar muy bien. Puedes tener, obviamente, grandes ganancias, como también puedes tener grandes pérdidas. Para cualquier tipo de inversión, uno tiene que saber y educarse cómo invertir. Si quieres invertir con criptomonedas, no buscas una inversión de largo plazo, si no buscas hacer un poco de trading que trata de una inversión de corto plazo. El cripto es una compra y venta del activo para poder beneficiarte de la volatilidad. Si estoy pensando en comprar y dejarlo para dentro de cinco años, pues podría ser siempre y cuando tenga una criptomoneda de alto valor, como el Bitcoin o Ethereum. Pero si voy a una criptomoneda que recién está saliendo, esta puede desaparecer mañana, por eso es un mercado altamente especulativo, altamente volátil, altamente peligroso, pero muy atractivo, obviamente, a la hora de generar ganancias.

— ¿Cuál es el perfil del inversionista peruano? y ¿cómo invierte su dinero?

El inversionista peruano en general, yo le llamaría que es medio apostador. Además, no quiere capacitarse. Quiere más darle la plata a otra persona para que lo haga o pensar que esto es una apuesta, y eso no funciona. Por eso es que existe todavía un gran desconocimiento. El reto es la educación financiera, cuando te educas en estos temas, reduces el nivel de incertidumbre, y vas conociendo un poco más. En ese punto, es importante que el peruano empiece a educarse más sobre las diferentes alternativas de inversiones.

La divisa peruana frente al dólar se aprecia a pesar de la crisis global.

— En el mercado de divisas, hoy se habla mucho respecto al sol peruano que es el nuevo dólar debido a su fortaleza en la región, ¿Ante ello es una buena decisión invertir en soles o dólares?

Para que una moneda pueda tener ese tipo de denominación como nuevo dólar tiene que ser usable. ¿Qué significa que tiene que ser usable? La usabilidad es la que le da el valor a la moneda. Si tú esa moneda la puedes usar en cualquier lado y te la van a cambiar, pues obviamente va a tener un valor mayor. Hasta ahora no conozco mucho de que el sol sea un bien usado en otros países. Yo creo que el dólar, nos guste o no, va a seguir siendo una moneda de uso muy fuerte. Si quiero invertir a corto plazo, menor de un año, es conveniente invertir en moneda nacional, pero si tengo algún tipo de ahorro objetivo, inversión mayor a un año, preferiría una moneda un poco más fuerte como el dólar.