Finanzas personales: ¿Es posible ahorrar e invertir dinero sin sacrificar la calidad y estilo de vida?

Promover el ahorro es fundamental para el bienestar financiero ya que genera estabilidad. Además, en tiempos de incertidumbre económica, permite enfrentar imprevistos y situaciones difíciles.

Este año el ahorrar e invertir dinero es un consejo recurrente para la salud financiera de los peruanos, sin embargo, puede ser difícil cuando se trata, al mismo tiempo, de mantener un estilo de vida agradable.

“Ahorrar con periodicidad, incluso en cantidades mínimas, tendrá un impacto significativo a largo plazo. Resguardar el 10% o 15% del sueldo mensual, solo en un año, puede ser el aporte inicial de una gran inversión a largo plazo”, explicó Alessandro Galleno, gerente comercial de X Prime.

En el Perú, en el sector privado el salario promedio mensual de un trabajador es de S/ 2.310 (unos USD 600 al tipo de cambio actual), según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“Ahorrar e invertir dinero no tiene por qué ser un sacrificio para el estilo de vida. Tener las finanzas en orden permite establecer metas, priorizar gastos y proyectar una mejor calidad y estilo de vida a largo plazo”, agregó Galleno de X Prime.

En ese sentido, el especialista recomendó algunos consejos sobre cómo ahorrar e invertir dinero sin sacrificar la calidad y estilo de vida:

Establezca metas mensuales

El seguimiento constante es una forma efectiva de motivar a ahorrar dinero. Debe empezar con una meta realista y aumentar la cantidad según mejore su situación financiera.

Priorice los gastos

Haga una lista de los gastos mensuales para priorizarlos en función de su importancia y necesidad. Al hacer esto, puede encontrar áreas donde puede recortar gastos innecesarios y usar ese dinero para ahorrar o invertir. Por ejemplo, membresías a lugares que no visita, pagos de streamings que no consume, etc.

Invierta en fondos internacionales

Ante la volatilidad de la economía peruana, el refugio en monedas extranjeras puede brindar seguridad a su economía, así como generar mayores ganancias que lo que ofrecen productos de ahorro local.

“Con asesoría adecuada, diversificar el ahorro en el extranjero, le permitirá aprovechar las fluctuaciones de la tasa de cambio y aumentar el valor de sus ingresos”, detalló Galleno de X Prime.

Liquide deudas y deje el camino limpio para el ahorro

Las deudas, especialmente las de interés alto, pueden ser una carga financiera significativa y limitar la capacidad de ahorro. Procure cumplir y culminar el pago de deudas, ya sea de tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas. Reducir la carga de deudas también puede mejorar la calificación crediticia, lo que puede resultar en opciones de crédito más atractivas en el futuro.