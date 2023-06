Ministra de Salud descartó renuncia y afirma que vacuna contra el dengue podría llegar en el 2023

Ministra de Salud da detalles de la vacuna contra dengue| Video: Canal N

El manejo de la emergencia por el dengue le podría costar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, su destitución ante una eventual moción de interpelación. Sin embargo, la titular descartó que vaya a dar un paso al costado a su cargo.

“Yo respeto la intervención de cada parlamentario, son temas políticos, pero yo quiero resaltar que muchos congresistas saben de norma y cómo funciona. […] yo soy una mujer firme en mis cosas y esa precisión está fuera de mí”, señaló a los medios de comunicación.

La titular se presentó a la Comisión de Salud del Congreso donde señaló que se siente apta para estar frente al cargo. Asimismo, rechazó actos de machismo en su contra y enfatizó su experiencia en el sector.

Ministra de Salud descartó su renuncia y afirma que vacuna contra el dengue podría llegar el 2023. Foto: Composición Infobae

“He venido desde un puesto de salud hasta el mayor nivel de hospital de complejidad. Estoy preparada, 16 diplomados, dos maestrías, dos grados de doctor […] siento que tengo todas las competencias”, agregó.

Grupo de Expertos

El último lunes 5 de junio se dio por concluida las funciones del Grupo de Expertos contra el dengue que había sido conformado por la titular para enfrentar la crisis. Sin embargo, a menos de un mes se conoció que no continuarán más.

Ante ello, la ministra agradeció sus servicios y señaló que ha servido para que brinden las recomendaciones “técnicas necesarias”. Es así como han precisado sobre la fumigación y tomas de ciudades, las cuales afirma que están en operación.

Rosa Gutiérrez informó que se está gestionando la contratación de nuevo personal de salud, que será desplazado y ubicado en los diferentes establecimientos. | Minsa

Además, aclaró que existen diversas comisiones a su cargo, por lo que cada vez que una “cumpla su función” tiene la necesidad de “ir cerrando”, porque no podría tener varias.

De la misma manera, indicó que los especialistas han argumentado el inicio de vacunación para prevenir ante la llegada de los fenómenos climatológicos en los próximos meses. “Las vacunas no se pueden utilizar en brote, eso tengámoslo claro, como muchos nos dicen ‘ya cómprenlo’. No, no es ir a la esquina y comprar las vacunas”, agregó.

Es así como la titular estima que las vacunas llegarían al país en noviembre del próximo año. En caso se apruebe la moción de interpelación que es promovida por la legisladora Sigrid Bazán, tendrá que asistir al Congreso a responder las interrogantes.

Dengue se mantendrá

El exministro de Salud y exintegrante de este equipo, Óscar Ugarte, señaló días anteriores que la epidemia por el dengue se mantendrá, pero no mostrará una baja. Por ello, precisó que es importante tomar en cuenta todas las medidas de precaución.

A su vez, aseveró que las vacunas ayudarán a inmunizar a la población, lo cual ha sido recomendado como una tercera fase a la titular de Salud. Además, indicó que el sector tiene las condiciones para implementarse.

“[…] se habló de una vacuna recientemente aprobada por la FDA que es la vacuna japonesa Takeda. La información sobre sus resultados es muy alentadora, tiene una protección cercana al 90 %”, refirió a RPP Noticias.

Minsa da por concluida funciones del Grupo de Expertos contra el Dengue. Foto: Minsa

Cifras en aumento

A pesar de los diversos grupos de trabajo que afirmó la ministra haber conformado para que visiten las regiones, no se logra que las cifras sigan en aumento. La Dirección Regional de Salud (Diresa) informó que la cifra se elevó a más de 60 personas fallecidas.

Mientras que, se reporta 37 mil 979 infectados, de los cuales se encuentra menores que también murieron. También, las autoridades han fumigado varias viviendas y continuarán con la operación para atacar al zancudo. Una situación crítica que pasa, principalmente, Piura.