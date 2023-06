Minsa dio por concluida funciones del Grupo de Expertos contra Dengue a menos de un mes de su nombramiento

Minsa da por concluida funciones del Grupo de Expertos contra el Dengue. Foto: Minsa

Hace menos de un mes, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que conformó el Grupo de Expertos de Acompañamiento a las Políticas e Intervenciones de Control con la finalidad de combatir el dengue. Esto luego de que se reporte aumento de casos en las regiones del norte.

Te puede interesar: Dengue en Perú: fumigarán 9.000 casas para frenar brote en Huarmey

Sin embargo, en la Resolución Ministerial N° 545-2023/MINSA se da por terminada las funciones de equipo de trabajo este lunes 5 de junio. La titular Rosa Gutiérrez Palomino solo los había nombrado el pasado 12 de mayo. Cabe precisar que, tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar un informe final, a partir del día siguiente de publicada la norma.

El documento fue firmado por la ministra de Salud, donde se les da las gracias “por los servicios prestados”.

En ese entonces, la ministra manifestaba que los especialistas fueron incorporados para realizar las estrategias de recomendaciones, capacitaciones y acompañamiento en 20 regiones del país.

Te puede interesar: Exministra de Salud cuestiona a los ‘fanáticos’ de la ivermectina y lamenta el descuido en medidas preventivas contra el dengue

El grupo de expertos también acompañó ese día en conferencia de prensa a la titular. Ellos son los médicos César Cabezas, César Munayco, Óscar Ugarte, Arturo Pareja Cruz, Percy Minaya, Ciro Maguiña, Ana Burga Vega, Juan Carlos Celis y Arnaldo Lachira.

Rosa Gutiérrez ha sido criticada por su gestión frente a la crisis del dengue

Interpelación contra ministra

La moción de interpelación contra la titular de la cartera de Salud ya venía siendo coordinada por algunos parlamentarios por la crisis sanitaria que se ha reportado en las regiones del país. Entre ellas, se encuentra Piura.

Te puede interesar: “No quiero cargar otro hijo y llevarlo a la tumba”: Padre suplica que internen a su hija con dengue en Piura

Sigrid Bazán es una de la congresista promueve esta interpelación, la cual ya cuenta con la firma Heidy Juárez, Roberto Sánchez, Kelly Portalatino, entre otros legisladores. Manifestaron que Gutiérrez Palomino no ha sabido enfrentar la situación.

En el oficio que accedió Infobae se verifica 19 interrogantes para la titular. Entre ellas se encuentra la pregunta “por qué la epidemia del dengue se encuentra tan avanzada”. Asimismo, que mencione cuáles son los protocolos que se han implementado.

“Las razones empiezan desde que la señora hace promesas y no la cumple, y nos agarra este brote de dengue que nos ha convertido ya en epidémico, en donde solo a medio año tenemos prácticamente el triple de casos que el 2017″, manifestó Bazán a Exitosa.

De la misma manera, la parlamentaria Ruth Luque indicó que apoya esta interpelación para que la ministra se presente ante el Congreso de la República y responda sobre este panorama.

“Si no hay esa respuesta efectiva, entonces no podemos permitir que un ministerio tan importante siga a cargo de quien no nos brinde una respuesta efectiva. Esperemos que en la interpelación pueda haber respuestas concretas que la población está esperando”, indicó la legisladora

Desde otro punto, el legislador César Revilla afirmó que “no es el momento” para interpelar a la ministra, a pesar de ser cuestionada por sus acciones y respuestas. Ante ello, calificó como “irresponsable” la decisión, porque se vería una paralización en el sector.

Pacientes hospitalizados por dengue.

Epidemia se mantendrá

Hace dos días, el exministro de Salud e integrante de este grupo de trabajo, Óscar Ugarte, manifestó que no “disminuiría” los casos. Sus declaraciones se basaron ante los próximos fenómenos climatológicos que ayudan que este zancudo se mantenga.

“El Niño Costero que estamos viviendo. Y, lamentablemente, todo anuncia que vamos a tener un Niño Global en los próximos meses y el próximo año. Por lo tanto, esta situación no tiene una tendencia, digamos, a disminuirse, sino por lo menos a mantenerse”, dijo a RPP.

Además, reveló que el grupo de trabajo que integraba había identificado puntos claves para combatirlo como el “control vectorial, tratamiento de los casos y vacuna”. La inoculación sería la más favorable, debido a que tendría una protección del 90%, por lo que el Minsa podría incorporar dicha vacuna.

Ugarte también explicó que ante la presencia de los fenómenos climatológicos en los próximos años la prevención “fundamental” sería la vacuna, por lo cual refirió que esta cartera estaría verificando ello.