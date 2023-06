¿Por qué demandó Lucho Cáceres a Magaly Medina y qué medidas deberá cumplir tras ser sentenciada?

La sentencia contra Magaly Medina, conductora del programa de televisión Magaly TV la Firme, fue ratificada en instancias judiciales que llevan la denuncia de Lucho Cáceres por difamación.

El martes 6 de junio, el Poder Judicial ratificó la sentencia contra Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia contra el actor Lucho Cáceres. Esta medida llega después de varios meses, luego que en diciembre del 2022, la conductora fuera condenada a dos años de prisión suspendida.

La presentadora de TV también tendrá que pagar una suma de 70 mil soles como reparación civil. Además de cumplir con una serie de medidas impuestas por la justicia.

Para explicar por qué Lucho Cáceres decidió demandar a Magaly Medina debemos remotarnos al 2020, cuando la conductora de TV usó sus cámaras para defenderse del actor, quien en su cuenta de Facebook la usó como referente, señalando que un condenado muchas veces no logra rehabilitarse cuando lo reincertan en la sociedad.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, indicó Lucho Cáceres en su red social.

La publicación fue acompañada por una foto de Magaly Medina enmarrocada.

Ante este post, la conductora de TV expresó su total rechazo. Además, no dudó en lanzar calificativos contra el intérprete. “A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, dijo muy enojada.

La periodista señaló que tiene oportunidad de demandarlo, pero no lo hará, porque sería perder su tiempo “en escoria, yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres... Pero dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, sentenció la conductora de TV.

La primera sentencia - 2022

Lucho Cáceres usó su cuenta de Facebook para comunicar la sentencia de la conductora de TV. Además, dejó un mensaje donde resalta la importancia del honor.

“El honor es un bien jurídico fundamental amparado en la constitución. Nadie puede mancillarlo, menos en un medio de comunicación. La libertad de expresión no es irrestricta, tiene parámetros, y si estos no se respetan se incurre en delito contra el honor, injuria y difamación agravada como es el caso. Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70,000 soles de reparación civil fue la condena esta vez, una de tantas que ya tiene anteriormente”, indicó el intérprete, quien finalmente, invitó a los afectados que no dejen de denunciar.

“La pena podría variar a prisión efectiva si alguien más demandase por la misma materia. Dependerá de nosotros el ponerle coto. Así que a cumplir las normas de conducta señaladas por el poder judicial o a prisión nuevamente. La ley es dura, pero es la ley”, concluyó el actor sobre el fallo que se dictó en el 2022, y Magaly Medina decidió apelar.

Lucho Cáceres se pronunció tras condena a Magaly Medina.

Segunda sentencia - 2023

El martes 6 de junio, el Poder Judicial ratificó la sentencia y Magaly Medina tendrá que cumplir con dos años de prisión suspendida y el pago de 70 mil soles de reparación civil. Además, no podrá cambiar de domicilio ni ausentarse del lugar de residencia sin previo aviso y autorización escrita del juzgado.

También deberá hacerse presente cada mes ante el Registro de Control Biométrico. La periodista no debe cometer nuevamente el delito por el que fue sentenciada. Finalmente, el plazo para pagar la reparación civil tendrá que ser en un tiempo no mayor a seis meses. Si la periodista no cumple estas medidas, podría ir a la cárcel.

Tras conocerse el fallo, Lucho Cáceres hizo una publicación al respecto. “No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino”, escribió en su cuenta de Facebook.

Lucho Cáceres se pronunció ante resolución del Poder Judicial. (Facebook)

Tercera instancia - Magaly Medina apelará la sentencia a la Corte Suprema

Infobae se comunicó con Magaly Medina y le consultó los pasos qué seguirá tras esta última sentencia. Mi abogado, el Dr. Iván Paredes, apelará la la sentencia a la Corte Suprema”, fueron las escuetas palabras de la conductora de TV.