Fiscalía inicia investigación preliminar por la emisión de 17 mil pasaportes supuestamente inconclusos

Algunas empresas vendrían controlando la emisión de estos documentos. (Andina)

Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Lima anunció que inició una investigación preliminar de oficio contra los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública, por la emisión de 17 mil pasaportes supuestamente inconclusos, en agravio del Estado.

Esto, luego de conocerse que dos empresas extranjeras tendrían convenios adjudicados con la Superintendencia Nacional de Migraciones por más de 120 millones de soles y vendrían controlando la emisión de estos documentos.

Pasaportes no verificados

Cabe indicar que, en abril de este año, la periodista Pamela Acosta denunció que los pasaportes que no han sido verificados no están pasando el control en la Superintendencia Nacional de Migraciones, dentro del aeropuerto Jorge Chávez. Es decir que, a pesar de que un ciudadano tenga programado un viaje, las autoridades podían impedirle el ingreso al avión.

Acosta señaló que el jueves 20 de abril intentó ingresar a la puerta de embarque desde donde su avión partiría. Pero su pasaporte no era reconocido por el lector de las máquinas. “Estaba a punto de pasar por los gates y el pasaporte no era leído por las máquinas. La señorita tampoco lo pudo pasar por su lector. Me llamaron a un costado y me dijeron que mi pasaporte pertenecía a un lote al que le faltaba una verificación. No me dieron más explicaciones”, relató.

Luego, un trabajador de la Superintendencia Nacional de Migraciones le explicó que iban a tramitar un nuevo pasaporte para ella. Sin embargo, la periodista tuvo que pagar S/96 en ese momento, mediante la aplicación Págalo.pe.

Mediante redes sociales, Panamericana Televisión reveló que otros ciudadanos vivieron lo mismo en el Aeropuerto Jorge Chávez. Uno de ellos contó que tuvo que tramitar nuevamente un pasaporte en abril, a última hora, a pesar de que en diciembre lo había realizado en la Superintendencia Nacional de Migraciones.