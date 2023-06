Korina Rivadeneira fue salvada de la noche de eliminación de ‘El Gran Chef Famosos’ a pesar de las críticas en redes sociales

Korina Rivadeniera fue salvada de ser eliminada en 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV.

El reality de cocina ‘El Gran Chef Famosos’ que se ha ganado el cariño del público peruano, demuestra noche a noche que sus concursantes pueden preparar diferentes platillos entre ellos nacionales e internacionales.

En la edición del lunes 5 de junio se realizó la gala de sentenciados, donde seis participantes lucharon por quedarse con un cupo para salvarse y pasar de frente a la semifinal.

No obstante, Nico Ponce, Milett Figueroa, Patricio Suárez Vértiz y Susan León no pudieron lograr convencer la jurado de la competencia gastronómica y pasaron a la noche de eliminación que se realizará este martes 6 de junio.

La única que pudo ocupar dicho cupo y ser salvada fue Korina Rivadeneira quien convenció con su risotto de pato, destacó por su agradable sabor y tener una buena cocción.

El primer plato que tuvieron que preparar todos los artistas nacionales fue un pastel de atún con ensalada. Luego de que el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rosinelli, y Giacomo Bocchio evaluó cada potajes señalaron que el mejor de la noche fue elaborado por Susan León.

La actriz ganó el beneficio de no utilizar aletas de buceo largas que sus otros compañeros fueron obligados a emplear al momento de recolectar todos los ingredientes que necesitaban para preparar su risotto de pato.

Noche de sentenciados en El Gran Chef Famosos. Latina TV.

Korina Rivadeneira se salva de eliminación

Para este plato, el chef Giacomo Bocchio explicó a detalle la forma correcta de como trozar un pato entero. Lamentablemente, algunos concursantes no lograron hacerlo de la misma forma y le jugó en contra al momento de cocinar dicha proteína.

Javier Masías comentó que el risotto de Susan León terminó con un toque de acidez debido al exceso de chicha de jora. Además, que a su plato en general le faltó sal y cocción.

Por su lado, Patricio Suárez Vértiz no cumplió al pie de la letra con la receta que explicó el chef Giacomo Bocchio y elaboró a su estilo dicho potaje que terminó siendo un papilla con arroz. Milett Figueroa no logró terminar de cocinar su arroz y le faltó sazonar un poco más con sal.

Nico Ponce no alcanzó el punto de sabor y su plato no tenía mucha sal y tampoco queso, además de que el arroz no terminó de cocinar. Finalmente, la participante que logró convencer a todos los jurados fue Korina Rivadeneira, quien destacó por el sabor del queso parmesano y conseguir un arroz sobre cocido, a diferencia de los otros participantes.

Korina Rivadeneira se salva de eliminación. Latina TV.

Usuarios no están de acuerdo con su clasificación

A pesar de su clasificación, muchos usuarios no están de acuerdo con que haya sido salvada Korina Rivadeneira porque consideran que lo que preparo no fue mejor que lo hicieron sus compañeros. Estos comentarios no vienen de esta última fecha, sino que desde hace muchas galas, pues piensan que está siendo favorecida.

“No puedo creer que salvaran a Korina. ¿A qué se debe tanto favoritismo? A lo largo del programa muchos de sus platos no han estado a la altura y hoy no fue la excepción”, “Korina puede hacer tortas saladas, pero a Nico no le puede faltar un punto de cocción”, “Nada en contra de Korina, pero el hecho de que algunas veces no le salen los platos, porque los jurados lo dicen, y la salven sabiendo que hay personas que lo hicieron mejor, enoja”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los seguidores en Twitter.

Comentarios en contra de Korina Rivadeneira en Twitter.

Comentarios en contra de Korina Rivadeneira en Twitter.

Comentarios en contra de Korina Rivadeneira en Twitter.

Los posibles concursantes de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

El conductor José Peláez alegró a los seguidores del programa ‘El Gran Chef Famosos’ al confirmar que ya se está cocinando una segunda temporada. “¡Ya somos tus favoritos y, cerca la gran final, seguiremos con el compromiso de entretener a las familias peruanas!”, se le escucha decir en un video promocional, difundido este jueves 1 de junio.

No pasó mucho tiempo para que los seguidores del reality de comida se percaten de las pistas que dejó el espacio de Latina TV, pues en el clip se aprecia por unos cuantos segundos a las nuevas figuras que integrarán el programa culinario.

De esta forma se pudo ver que a la actriz Ale Fuller, al músico Mauricio Mesones, las actrices de comedia Katia Palma y Mónica Torres, además del torero, Antonio Pavón. Pero otro lado, el influencer especialista en la farándula peruana Ric La Torre contó en sus plataformas digitales que no se descarta la participación de Laura Spoya, Jimmy Santi, Sheyla Rojas.