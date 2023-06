Ale Venturo revela que Rodrigo Cuba le tenía celos a su expareja Daniel León: “No lo soportaba”

Ale Venturo y sus confesiones sobre el fin de su relación con Rodrigo Cuba. | Amor y Fuego.

La separación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Aunque el futbolista ha evitado referirse al tema, quien sí lo ha hecho es la empresaria. En conversación con una reportera de ‘Amor y Fuego’, ella señaló que desde hace mucho tiempo quería romper la relación con el ‘Gato’, pero no lo hizo por miedo a su familia.

Asimismo, dio a conocer que su relación no fue la misma desde que salió al aire un ampay del jugador del Sport Boys, en el que se mostraba bastante cariñoso con una mujer desconocida. Desde esa fecha, ella dejó de confiar en él hasta que finalmente todo terminó.

“Él fue desleal y obviamente después de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada, es difícil que las cosas vuelvan hacer igual. Uno no sabe con quién se mete”, dijo.

Ale Venturo confirmó su separación de Rodrigo Cuba, padre de su segunda hija. (ATV)

En otro momento, la expareja de Ale Venturo, Daniel León, reveló que no se lleva bien con Rodrigo Cuba, pues sin motivo alguno el deportista lo bloqueó de Instagram, lo que hizo suponer a la mejor amiga de Natalie Vértiz que sentía celos de él.

“Rodrigo nunca lo ha soportado. Le ha tenido siempre celos, dice que no es celoso, pero sí tenía celos. No soportaba que me lleve súper con él (Daniel)”, contó la empresaria sobre las actitudes que tenía el futbolista.

Ale Venturo también sorprendió a la reportera de ‘Amor y Fuego’ al decirle que desde hace un tiempo quería dejar su relación con Rodrigo Cuba; sin embargo, no se atrevió a hacerlo por temor a las acciones que podía tomar el futbolista y su familia.

Daniel León le da su apoyo a Ale Venturo.

Le tengo terror a esa familia... por el papá”, empezó diciendo. “Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía ‘¿tú que crees?, yo tengo tenencia compartida con (Melissa)... me advertía como para que yo tenga cierto temor... Aparte una tenencia compartida puede ser escrita o como la estamos llevando él (Daniel) y yo, no hay una regla... pero él (Rodrigo) sí, que minutos más, que minutos menos... es una obsesión ya rara”, agregó.

Quiere que se enfrente a Melissa

Ale Venturo aseguró que la estrategia que está siguiendo Rodrigo Cuba es enfrentarla a Melissa Paredes para que ellas no tengan una cercanía, pues como se recuerda, la empresaria se animó a recibir consejos legales de Wilmer Arica, abogado de la exesposa del futbolista.

“Lo que está haciendo ahorita es ponerme en contra de Melissa (Paredes) y ponerla en contra mío”, indicó la mejor amiga de Natalie Vértiz mientras reconocía que cometió un error al iniciar una relación tan rápido con el futbolista.

Melissa Paredes se solidarizó con Ale Venturo tras separación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Además, aseguró que no quiere iniciar un enfrentamiento legal con el ‘Gato’ y que se encuentra mal por la ruptura, pues ella estuvo con el jugador del Sport Boys cuando atravesaba uno de los peores momentos de su vida, el término de su matrimonio y estar separado de su pequeña hija por un orden judicial.