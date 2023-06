Existen más denuncias de recorte de sueldo en el Congreso de la República, según Karol Paredes

Karol Paredes afirmó que habrían más casos de recorte de sueldos donde estarían involucrados todos los partidos políticos.

La Comisión de Ética Parlamentaria se ha convertido en uno de los grupos de trabajo, probablemente, más relevantes por los casos que se encuentra investigando. Los casos de recorte irregular de sueldos, también conocidos como las ‘Mocha Sueldos’, es una de las acusaciones más graves que han surgido. Más de seis congresistas están involucrados en este problema, pero podrían ser más. Sin embargo, Karol Paredes, presidenta de la comisión, afirmó que aún no existe evidencia suficiente para formalizar estas denuncias.

María Cordero Jon Tay, María Acuña, Katy Ugarte, Magaly Ruiz, Heidy Juárez, Edgar Tello y José Arriola son los congresistas acusados de recortar el sueldo de sus empleados parlamentarios. Mediante una denuncia pública, los trabajadores de estos legisladores afirmaron que sus jefes les exigían que les den un porcentaje de sus salarios.

En algunas ocasiones, estos montos eran exigidos por los asesores de los parlamentarios, se depositaban a cuentas de familiares o eran reclamados por la misma representación nacional. Hasta el momento, al menos ocho parlamentarios son acusados de quedarse una parte del salario de su personal parlamentario. Sin embargo, existirían más casos que aún no son conocidos.

Cinco congresistas son denunciadas de recorte irregular de sueldo a sus trabajadores. (Composición: Infobae)

En conversación con el diario Correo, la accionpopulista Karol Paredes, titular de la Comisión de Ética, confesó que ha escuchado que más personas habrían padecido de un recorte de su sueldo en el Parlamento, incluso, afirmó que todas las bancadas estarían involucradas.

“Escucho de muchos casos de recortes de sueldos pero mientras no tenga evidencias y también las denuncias como corresponde, no podría decir que así es”, declaró.

En lo que concierne a la formalización de estas acusaciones, la parlamentaria señaló que no es que intente omitir esta problemática que los trabajadores están viviendo, sino que no cuenta con medios probatorios suficientes.

“Si no hay evidencia, entonces [...] No es que me haga de la vista gorda, la ciega, sorda y muda. Si hemos tomado estos casos, ha sido producto de denuncias que se han venido dando todo este tiempo”, señaló.

Ética evaluará caso Tello

De acuerdo a la titular del grupo de trabajo, este lunes la Comisión de Ética revisará primero la denuncia contra Edgar Tello, quien ha sido acusado de recorte de sueldos y hostihamiento de parte de una exasesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

Según la presunta víctima, Tello le pidió comprar un proyector de S/ 4 mil 600 soles con el dinero que la exfuncionaria había recibido en abril de ese año. “Me hizo presente que lo apoyara con la donación de un videoproyector, la cual me alcanzó inclusive este documento [una proforma]. Al mismo congresista le dije [le pregunté] ‘¿Es una broma?’”, contó

El integrante de la bancada del Bloque Magisterial podría enfrentar hasta años de cárcel por los supuestos cobros irregulares que le habría hecho a sus empleados parlamentarios. Asimismo, podría ser sancionado hasta con 120 días de suspensión o desafuero con inhabilitación de la función pública.

Edgar Tello es acusado de hostigamiento contra extrabajadora parlamentaria.

Ante este caso, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Ministerio Público que se abra una investigación contra Edgar Tello por el presunto delito de concusión.

En esta denuncia también intervino la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), quien dio una orden para que se fiscalice en el lugar más sobre lo sucedido con la extrabajadora. “En esa línea, se generó una orden de inspección con la finalidad que el personal inspectivo del Grupo Especializado de No Discriminación e Igualdad (GENDI) realice las acciones que corresponde”, comunicó la entidad.

La supuesta víctima también afirmó que luego de haberse negado a comprar un proyector no le permitían alimentarse ni a los servicios higiénicos, pese a su estado de gestación.