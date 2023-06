Jaime ‘Choca’ Mandros anunció su regreso a ‘Estás en Todas’, luego de graduarse de un máster en España

Jaime ‘Choca’ Mandros anunció su regreso a ‘Estás en Todas’, luego de graduarse de máster en España. Instagran

Jaime ‘Choca’ Mandros ya tiene fecha para retornar al magazine de ‘Estás en Todas’ y estar todos los sábados junto a su compañera Natalie Vértiz.

El productor de televisión se comunicó desde Francia con sus excompañeras Jazmín Pinedo y la esposa de Yako Eskenazi para contar algunos detalles del máster de Gestión y Diseño de Experiencia de Turismo Gastronómico en España, que culminó luego de seis meses.

Pero también, adelantó que en pocos días regresará a su casa televisiva América para iniciar con su trabajo como conductor y productor de entretenimiento.

“Si el señor productor me deja regreso el próximo sábado... Regreso esta semana, así que el próximo sábado los estaremos acompañando como lo hacemos desde hace 10 años”, reveló para alegría de sus amigas.

Jaime ‘Choca’ Mandros comentó que le costó mucho retomar los estudios luego de varios años. Reveló que estudiar una maestría no fue nada fácil porque por un momento pensó regresar al Perú y abandonar la maestría que había iniciado en Europa.

“De verdad que regresar a ser académico, después de 20 años, estar en el aula, hacer tareas, preparar exposiciones es un poco complicado y me costó la verdad. A veces, me frustré un poco, pero nada, lo logré y me gradué ayer junto a gente de España, Estados Unidos y un montón de gente, estoy contento”, manifestó.

Asimismo, luego de su entrevista en el programa sabatino, ‘Choca’ aprovechó para hacer una captura y dejar un mensaje en su cuenta de Instagram. Indicó que disfrutará un par de días por Francia para regresar repotenciado a la televisión nacional. “Calentando motores para volver”, puntualizó.

Rebeca Escribens lo felicitó por su graduación en España

La conductora de ‘América Espectáculos’ no quiso ser ajena a las felicitaciones a su compañero y productor y le dedicó un emotivo mensaje en las historias de su cuenta de Instagram.

“Muy orgullosa de ti. Te esperamos para celebrar tu esfuerzo, disciplina y perseverancia”, escribió.

Por su lado, Choca le agradeció el gesto. “Gracias mi Rebe por ser mi amiga, estemos donde estemos. Te quiero mucho”, dijo.

Rebeca Escribens felicitó por culimanr su máster a Jaime Choca Mandros. Instagram

¿Choca regresará a ‘Más Espectáculos’ junto a Jazmín Pinedo?

Si bien es cierto, el sábado 3 de junio, Jaime Mandros comentó que regresaría como todos los sábados a la conducción del magazine con la exreina de belleza y Yako Eskenazi que tiene diez años consecutivos al aire.

Pero no confirmó si regresará al espacio de espectáculos al lado de Jazmín Pinedo que se tramiten de lunes a viernes a partir de las 11: 00 horas.

Como se recuerda en el mes de enero pasado, el comunicador anunció que daba un paso al costado de la conducción de ‘Más Espectáculos’ y le daba la posta a la expareja de Gino Assereto, de quien destacó su capacidad para liderar el horario de la mañana.

“Te ganaste este espacio, este es tu espacio, te felicito China por todo lo que has logrado. Ya estás posicionada, has convertido en líder al horario. Tú te quedas acá, en Más Espectáculos para poder divertir a la gente”, puntualizó.

Por su lado, la presentadora de Televisión tuvo palabras de agradecimiento hacia su excompañero Mandros y también le dedicó un emotivo mensaje tras el anuncio de su despedida.

“Ha sido gratificante, aprender de todo lo que haces, realmente eres un capo... me siento feliz de haber compartido este espacio...me da un montón de pena que te tengas que despedir... te vamos a extrañar un montón porque de alguna forma hemos engranado y encajado”, dijo.

Por algunas semanas se mantuvo en el programa ‘Estás en Todas’ pero luego anunció que iría a España a estudiar una maestría de gastronomía por seis meses. Natalie Vértiz junto a su esposo Yako Eskenazi se quedaron a cargo del espacio televisivo.